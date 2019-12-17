 Компания SCM Ахметова заявила, что не контролирует и не управляет ни одним из активов в оккупированном Крыму

Об этом говорится в заявлении группы во вторник, сообщает Цензор.НЕТ.

"В настоящий момент SCM не контролирует и не управляет ни одним из активов, принадлежавших компании до аннексии Крыма. Любые предположения или слухи о том, что SCM по-прежнему управляет какими-либо активами в Крыму, не соответствуют действительности. Все имущественные действия с активами SCM в Крыму (продажа, выставление на аукционы, др.) мы считаем незаконными и несоответствующими международному праву", - сообщила SCM.

Компания добавила, что продолжает принимать все меры для защиты своего права собственности в международных судебных и арбитражных органах.

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В заявлении подчеркивается, что после оккупации Крыма активы SCM были "национализированы" местной властью, а на объекты недвижимости введены так называемые "временные администрации". В частности, речь идет о резиденции "Новый Кучук-Кой" и ДОЛ "Берег" (3 марта 2017 года).

"Отдельно мы подчеркиваем, что с момента введения так называемой "временной администрации" в ДОЛ "Берег" компания полностью потеряла контроль над активом. "ЭСТА Холдинг" не управляет активом, не контролирует его и не имеет никакого отношения к его текущей деятельности. Актив также не учитывается в финансовой отчетности "ЭСТА Холдинг" по МСФО", - отметили в SCM.

Кроме того, в компании добавили, что пансионат "Ай-Даниль" не входил до аннексии полуострова в состав бизнесов SCM и не входит в SCM сейчас.

100% акций компании SCM принадлежат олигарху Ринату Ахметову.