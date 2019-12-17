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 Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что поступило предложение от всех фракций досрочно закрыть утреннее заседание, чтобы провести аграрный комитет.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Есть предложение от всех фракций сейчас провести внеочередное заседание аграрного комитет", - сказал Разумков.

Он отметил, что на комитет приглашают руководство фракций.

По словам Разумкова, это будет организационное заседание, где не будут рассматривать поправки.

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Как сообщалось ранее, под зданием Верховной Рады проходит митинг противников открытия рынка сельскохозяйственных земель. При попытке активистов установить палатки произошли потасовки с правоохранителями.

Источник: https://censor.net.ua/n3165791
 
 
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главное чтобы СН успели себе нарезать по 2 метра вглубину и в длину.... хотя после крематория там и 70 см на 70 см хватит с головой...
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ЗАСсАЛИ ПОШЛИ ПАМПЕРСЫ МЕНЯТЬ ШАКАЛЫ Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета - Цензор.НЕТ 8323
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главное чтобы СН успели себе нарезать по 2 метра вглубину и в длину.... хотя после крематория там и 70 см на 70 см хватит с головой...
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Хто небудь знає - авіатраса Баку-Київ проходить через Ростов?
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так кто же предложил "аграрный, вашу мать на вашем ордынском наречии??? а може вже патріотично і націолістично пора українському народові відповісти" а ось вам ,не лохи"
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в цирке антракт, усе ушли у буфет есть бульбу
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Конституционный суд признал незаконным закон Гнусавого о внесении в Конституцию права Президента назначать глав НАБУ и ГБР. Есть подтверждение этому?
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