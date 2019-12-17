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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. ФОТО (обновлено)

Нардепы от "Батькивщины" в данный момент блокируют трибуну и президиум Верховной Рады.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Батькивщина заблокировала президиум и трибуну ВР 01
Батькивщина заблокировала президиум и трибуну ВР 02

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Как можно судить по снимкам, в президиуме собрались депутаты от "Батькивщины" во главе с Юлией Тимошенко.

В то же время пока никаких заявлений не было озвучено.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в настоящее время первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук разговаривает с членами фракции, а спикер парламента Дмитрий Разумков общается с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и вице-спикером парламента Еленой Кондартюк.

Тем временем к блокирующим присоединились нардепы от ОПЗЖ, а плакаты с их символикой и призывами против открытия рынка земли появились по бокам сессионного зала.

Батькивщина заблокировала президиум и трибуну ВР 03

Как сообщалось ранее, под зданием Верховной Рады проходит митинг противников открытия рынка сельскохозяйственных земель. При попытке активистов установить палатки произошли потасовки с правоохранителями.

Источник: https://censor.net.ua/n3165786
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленая нечисть должна быть отпизжена и вывезена в одло - пускай там продвигают идею мира любой ценой
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Бабка Жулька напоминает о себе?
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олигархическая борьба за землю , между теми у которых уже всё хорошо и теми кто хочет чтобы было тоже хорошо ... и пройти мимо такой возможности получить профит - это не в юлиных силах
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у бабюли личный интерес к земле. то такая, что и маме руку отгрызёт для бизнеса. пэпка и люлька мало чем отличаются. зозуля, мля.
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За счет рынка земли зеленые аферисты планируют наполнить бюджет. Единственный случай, когда Капительман делает правильную вещь
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Зе обещал референдум и где же он???
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Ніколи не бачив справжніх?... Розумію, складно тобі... Не засмучуйся медицина не стоїть на місці...
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зебильный режим сегодня хочет под шумок протянуть закон 0931 про ограничение свобод граждан это все
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В общем, все что происходит в нашей стране я вижу так: одни агенты Кремля мутузят других агентов Кремля, их разнимают агенты Кремля в форме, все это снимается украинскими СМИ,которые тоже агенты Кремля, ну и периодически выскакивают вышиватные патриоты, у которых тоже есть личные шкафчики на Лубянке. На вершине этой многодовочной пирамиды сидит Сами Знаете Кто, и со скучным видом крутит колесо Гэнотьбы, думая, продолжать ли этот медицинский опыт, прокрутив ещё один разок, или же плюнуть и пойти выпить пивка с агентом Кремля Дональдом. Ну попутно подарить ему пару звёздочек на погоны.
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в голос!
Весь мир -Кремль, а люди в нем - его агенты.
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Ти отримав порядковий номер "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР - Цензор.НЕТ 9880 45 в списку тріпачів згідно абетки. Вітаю.
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Ты такой же запоребриковый гавнюк, как и твоя кремлевская жаба )(уйло "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР - Цензор.НЕТ 3350
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Блин, не прочёл коммент, написал почти такое же))))
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И только песенка харьковских фанатов о сами знаете каком ***** немного взбадривает дедушку пыню после того как Доня вяло проведет ему по губам оправдываясь кознями Конгресса))
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я в ваших переобуваниях на лету запутался. так Доня проводит )(уйлу по губам или Доня агент )(уйла и )(уйло ему проводит? У вас могут четко определиться, а то смешно зоонаблюдать?
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Ваше )(уйло - просто гавно. А в сортах гавна Украинцы не разбираются "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР - Цензор.НЕТ 7941
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БЛА БЛА БЛА ТЫ ИХ В ЖОПУ ЦЕЛУЕШЬ А ОНИ В ООН ПРОТИВ УКРАИНЫ ГОЛОСУЮТ
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То есть они не были "за". Такие же гавнюки, как и все мордовские ишаки "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР - Цензор.НЕТ 9815
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Мордовский ишак - твое отражение в зеркале
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Ну, по твоему идиотскому нику видно, кто из нас дкрачек
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Шо? Невже вже ввійшли в список 100 багатіїв України по Форбсу? Догнали доларового мільйонера ЗЕлупу?
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То блазень зберав зебуїнів? І що навіть за гроші ніхто не прийшов?
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У слуги 73 процента поддержки,
гоните всех от трибуны
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uni Yaroslaw Ага, при том, что 51 вообще не пришли на выборы, а вот на Майдан могут и прийти.
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После введения рынка земли что будет? А ничего не будет. Наоборот, казна наполнится со всеми вытекающими . Семья с/х назначения давно уже продаётся через схемы и суды, меняется назначение, на этих землях строятся коттеджи и дома. Например, на таких землях в Одессе стоит совиньон, построен целый посёлок Радужный.
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Після приватизації в 90х поповнилась і що?
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Таня, речь здесь идет не о том, что это плохо или хорошо, а о двуличности политиков, как зебилов, так и Капительманши
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Один только Порохрюкер-Вальцман у нас самый честный и искренний.
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Номерной запоребриковый и местный хохол слились в экстазе.
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Значит пойдем на перевыборы.
Не долго музыка играла,не долго пел акардеон.
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