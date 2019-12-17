 В столкновениях возле Верховной Рады пострадали двое полицейских. Один активист задержан, - полиция

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ
"Сегодня, вопреки анонсированной организаторами мирной акции, отдельные участники мероприятий пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Правоохранители остановили граждан и начали проводить с ними профилактическую беседу с целью недопущения совершения правонарушений, но митингующие начали с полицейскими потасовку, которая переросла в схватку. По предварительным данным, в результате конфликтной ситуации телесные повреждения получили двое полицейских. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи. По подозрению в совершении противоправных действий в территориальное управление полиции доставили одного активного участника инцидента. После выяснения всех обстоятельств его действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
"Одновременно полиция Киева в очередной раз обращается к организаторам и участникам акций с просьбой соблюдать требования действующего законодательства и не нарушать общественный порядок", - добавили в ведомстве.
Напомним, под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое наших журналистов.
зачем палатка?
В свій час, при мітингах за відновлення Незалежності України, мали спершу аналогічні проблеми, але... Але потім створили свої команди правопорядку які пильнували, та виявляли провокаторів безпорядків та викидали їх з колон демонстрантів!
Чому б нинішнім організаторам протестів не "взяти на озброєння" наш досвід тридцятилітньої давнини?
тысячи Украинцев просто готовые сидят с бензином и маслом и ожидают подобных зашкваров, а ты творишь подобную муйню.. или ты там, в своём уютном мирке, совсем утратил связь с реальностью..?
если не Украину, то спасай хотя бы себя..
я лет семь-восемь назад так же предупреждал Йаныка-земляка-урода - понятно, ихно величие-овощь таких не слушает, но где сейчас оно бомжует?..
думай те, зебилы, ***