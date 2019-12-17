EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Политика Украины
  2149  36
Материалы по теме:
Все про:ВР (24163) Нацполиция (10576) столкновения (459) рынок земли (55)

 В столкновениях возле Верховной Рады пострадали двое полицейских. Один активист задержан, - полиция

Они госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ

"Сегодня, вопреки анонсированной организаторами мирной акции, отдельные участники мероприятий пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Правоохранители остановили граждан и начали проводить с ними профилактическую беседу с целью недопущения совершения правонарушений, но митингующие начали с полицейскими потасовку, которая переросла в схватку. По предварительным данным, в результате конфликтной ситуации телесные повреждения получили двое полицейских. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи. По подозрению в совершении противоправных действий в территориальное управление полиции доставили одного активного участника инцидента. После выяснения всех обстоятельств его действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В стычках под Радой пострадали двое наших журналистов, - Hromadske. ВИДЕО

"Одновременно полиция Киева в очередной раз обращается к организаторам и участникам акций с просьбой соблюдать требования действующего законодательства и не нарушать общественный порядок", - добавили в ведомстве.

Напомним, под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое наших журналистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3165785
 
 
 Топ комментарии
 
Коломойско-рыговоско-квартальное ОПГ вызвала общественные протесты быстрее чем банда донецких
 показать весь комментарий
 
вся іронія в тому,що 73% мітингуючих саміж голосували по приколу і доказували нам Порохоботам що хуже не буде)))
 показать весь комментарий
 
При будь-яких акціях треба завжди пам"ятати: "Мусора - не люди!"(С).
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Всі акції Ні капітуляції проходили без порушень. Тільки вилізла бабця Юлька....
 показать весь комментарий
 
І тебе відразу стало плющити та ковбасити. У сутичках біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Одного активіста затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 4469 Дрисля, часом, не напала?
 показать весь комментарий
 
Дивно лише, чому отой нацжоновський адепт зі своїми не під Радою...
 показать весь комментарий
 
а при чём там жульця? там аваковские нацики с аваковскими полицаями цирк устроили.
 показать весь комментарий
 
 
Всім нам відомо, що провокації серед протестувальників здійснюють не лише не стійкі психікою громадяни, але й професійні провокатори від влади...
В свій час, при мітингах за відновлення Незалежності України, мали спершу аналогічні проблеми, але... Але потім створили свої команди правопорядку які пильнували, та виявляли провокаторів безпорядків та викидали їх з колон демонстрантів!
Чому б нинішнім організаторам протестів не "взяти на озброєння" наш досвід тридцятилітньої давнини?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Нет снайперов, нет революции (или переворота. Х.З.).
 показать весь комментарий
 
Няма апазіцыі - ёсць інтэграцыя (альбо аншлюс. Х.З.)
 показать весь комментарий
 
 
такая вот изнанка украинских революций - все время приходица брать цирк штурмом
 показать весь комментарий
 
 
Коломойско-рыговоско-квартальное ОПГ вызвала общественные протесты быстрее чем банда донецких
 показать весь комментарий
 
 
Мафия всегда всё новое в штыки воспринимает.
 показать весь комментарий
 
Це ти, йолопе, "коломойско-рыговоско-квартальное ОПГ" чимось новим називаєш?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
і знову безробітні активісти, не знають, що творять з голоду.
 показать весь комментарий
 
 
вся іронія в тому,що 73% мітингуючих саміж голосували по приколу і доказували нам Порохоботам що хуже не буде)))
 показать весь комментарий
 
 
При будь-яких акціях треба завжди пам"ятати: "Мусора - не люди!"(С).
 показать весь комментарий
 
 
Активисту надо год принуду.Чистить и подметать у Рады.Или сортиры чистить на Шир Лане.
 показать весь комментарий
 
Свинорылый понимает что не долго ему осталось)))))))))
 показать весь комментарий
 
Ви теж вважаєте, що у Коломойського таки швах і гевульт?
 показать весь комментарий
 
 
Обычные люди, по традиции не пострадали, только добрых полицейских обижают)))))
 показать весь комментарий
 
 
От хто скаже, чому у пересічних людей неприємності, які стались у поліцаїв, прокурвів, "суддів", не викликають співчуття, а навпаки - задоволення і злорадство. Може тому, що "мусра не люди", як, між іншим, і інша споріднена з ними сволота?
 показать весь комментарий
 
 
Активист??? Какой "активист"? Во всем мире это называется БАНДИТ! В тюрьму тварь. В тюрьму! Задрали активисты четырестагривневые!
 показать весь комментарий
 
зеля, ты дебил совсем?..
тысячи Украинцев просто готовые сидят с бензином и маслом и ожидают подобных зашкваров, а ты творишь подобную муйню.. или ты там, в своём уютном мирке, совсем утратил связь с реальностью..?
если не Украину, то спасай хотя бы себя..
я лет семь-восемь назад так же предупреждал Йаныка-земляка-урода - понятно, ихно величие-овощь таких не слушает, но где сейчас оно бомжует?..
думай те, зебилы, ***
 показать весь комментарий
 
Ага "тысячи" педоботов сидят на цензоре прилипнув толстыми потными жопами к диванам) У сутичках біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Одного активіста затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 334 Педоботы, все под раду! Массовка не справляется! Требуются дополнительные тысячи миллионов! Ахаха!
 показать весь комментарий
 
з-під приміщення ВР корри повідомляють, що важко поранено одного нацжона.
 показать весь комментарий
 
Педоботы почему не на акции? Вперёд палатку ставить!
 показать весь комментарий
 
Поддержите нацжон! Не будьте бяками! Они же как и вы против рынка земли, если его не пилит мармеладоликий диабетик) У сутичках біля Верховної Ради постраждали двоє поліцейських. Одного активіста затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 3603
 показать весь комментарий
 
Аваковські поліцаї побилися з аваковським нацкорпусом.
 показать весь комментарий
 
ааа, нацжони протестували проти закону про ринок землі..., хотіли поставити намети, їх, запресували...
 показать весь комментарий
 
аааа, окрім того, кого швидка забрала - є ще один нацжон запресований, без свідомості...
 показать весь комментарий
 
Видел своими глазами как мужика паковали.
 показать весь комментарий
 
Якби з таким самим рвінням розганяли незаконних забудовників
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх