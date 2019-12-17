 56% украинцев категорически против легализации азартных игр, - опрос КМИС

Как передает Цензор.НЕТ, с 19 ноября по 13 декабря 2019 Киевский международный институт социологии в рамках Всеукраинского исследования "Мнения и взгляды населения Украины (Омнибус)" изучил мнение населения Украины о легализации игорного бизнеса.
По данным исследования, 62% респондентов знают, что на рассмотрении в парламенте находятся одновременно несколько законопроектов по легализации игорного бизнеса.
В то же время на вопрос "Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса" 56% опрошенных ответили, что полностью не поддерживают. Еще 19% респондентов поддерживают легализацию азартных игр, но при условии, что для этого отведены специальные игровые зоны или локализованы места. Полностью поддерживают легализацию игорного бизнеса 18%.
Респондентам задавался вопрос о том, какие игры из приведенного для них списка все-таки могут быть разрешены в Украине. Почти половина опрошенных (50%) считают, что это могут быть лотереи; 22% - букмекерские ставки; 19% высказались за казино. 37% отметили, что ни одна из азартных игр не может быть легализована в Украине.
52% жителей Украины относятся негативно к тому, что президент Владимир Зеленский одобряет легализацию игорного бизнеса.
Сегодня же комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял решение отправить на доработку правительственный проект закона №2285 о легализации игорного бизнеса, а также все семь альтернативных.
Согласно предыдущему исследованию КМИС, рейтинг президента Владимира Зеленского упал более чем на 20% из-за внедрения рынка земли, приватизации и легализации азартных игр.
Или давайте тогда запретим сигареты, пиво, водку, давайте вообще все запретим и будем жить на карточки или талоны от чиновников))
а вот щас как раз эта дрянь на каждом шагу, лото хреновы
растут, как грибы
на вопрос "Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса" 56% опрошенных ответили, что полностью не поддерживают. Источник: https://censor.net.ua/n3165784 - это чисто совковый подход, либо вопрос задан как то не так
Источник:https://censor.net.ua/n3165784"
"На выборах народ выдал Зеленскому мандат доверия и потому не надо советоваться с народом" ((c) Стефанчук, может и не в том порядке слова сказал)
Сегодня каждый Зажопинск в Украине, не говоря уже о крупных городах, просто утыкан блестящими будками, манящими сладкой шарой. "Не читал, но осуждаю"- девиз совкопитека.