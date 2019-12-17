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 Политика Украины, Экономика
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Все про:игорный бизнес (302) опрос (1783) КМИС (93)

 56% украинцев категорически против легализации азартных игр, - опрос КМИС

19% респондентов поддерживают легализацию азартных игр, но при условии, что для этого отведены специальные игровые зоны или локализованы места.

Как передает Цензор.НЕТ, с 19 ноября по 13 декабря 2019 Киевский международный институт социологии в рамках Всеукраинского исследования "Мнения и взгляды населения Украины (Омнибус)" изучил мнение населения Украины о легализации игорного бизнеса.

По данным исследования, 62% респондентов знают, что на рассмотрении в парламенте находятся одновременно несколько законопроектов по легализации игорного бизнеса.

В то же время на вопрос "Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса" 56% опрошенных ответили, что полностью не поддерживают. Еще 19% респондентов поддерживают легализацию азартных игр, но при условии, что для этого отведены специальные игровые зоны или локализованы места. Полностью поддерживают легализацию игорного бизнеса 18%.

Респондентам задавался вопрос о том, какие игры из приведенного для них списка все-таки могут быть разрешены в Украине. Почти половина опрошенных (50%) считают, что это могут быть лотереи; 22% - букмекерские ставки; 19% высказались за казино. 37% отметили, что ни одна из азартных игр не может быть легализована в Украине.

52% жителей Украины относятся негативно к тому, что президент Владимир Зеленский одобряет легализацию игорного бизнеса.

Сегодня же комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял решение отправить на доработку правительственный проект закона №2285 о легализации игорного бизнеса, а также все семь альтернативных.

Согласно предыдущему исследованию КМИС, рейтинг президента Владимира Зеленского упал более чем на 20% из-за внедрения рынка земли, приватизации и легализации азартных игр.

Источник: https://censor.net.ua/n3165784
 
   
 Топ комментарии
 
Не хочешь - НЕ ИГРАЙ!!!
Или давайте тогда запретим сигареты, пиво, водку, давайте вообще все запретим и будем жить на карточки или талоны от чиновников))
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та этим слугам олигархов - народ по барабану - уже факт
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тогда уж сразу и наркотики с проституцией. Что бы к обычным развлечениям слуг народа могли безопасно приобщится все желающие потребители...
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тогда надо срочно легализовать игру в майдан
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выигрыш - место мэра кыйива
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та этим слугам олигархов - народ по барабану - уже факт
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тогда уж сразу и наркотики с проституцией. Что бы к обычным развлечениям слуг народа могли безопасно приобщится все желающие потребители...
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Не хочешь - НЕ ИГРАЙ!!!
Или давайте тогда запретим сигареты, пиво, водку, давайте вообще все запретим и будем жить на карточки или талоны от чиновников))
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Запрещать нельзя, а упорядочить надо. Курить и пить алкоголь не запрещается, но только нельзя это делать в общественных местах. Резюме: кури, пей, играй у себя дома или в специально отведенных местах.
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ну так и по играм так надо - упорядочить
а вот щас как раз эта дрянь на каждом шагу, лото хреновы
растут, как грибы
на вопрос "Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса" 56% опрошенных ответили, что полностью не поддерживают. Источник: https://censor.net.ua/n3165784 - это чисто совковый подход, либо вопрос задан как то не так
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56% проти азартних ігор, 73% проти продажу с/г земель, але зеленим пофіг... А хто там перед виборам розповідав про народовладдя і референдуми???
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"52% жителей Украины относятся негативно к тому, что президент Владимир Зеленский одобряет легализацию игорного бизнеса.
Источник:https://censor.net.ua/n3165784"

"На выборах народ выдал Зеленскому мандат доверия и потому не надо советоваться с народом" ((c) Стефанчук, может и не в том порядке слова сказал)
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Ніззя дозволяти, бо деж тоді мусорам і прокурорам харчуватися???
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Нужно отдать азартные игры в руки вдов и детей погибших в АТО.По примеру США.Какая никакая поддержка семей будет на помешанных.Для начала.
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странные люди. у нас в Харькове. каждые 50 метров игровой зал "Национальное лото". так хоть налоги бы платили.
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Та нічого вони не странні. Хтось старанно відпрацьовує бабло, яке отримує від "отців" підпільного бізнесу, використовуючи нездатну мислити масовку.
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та ці ігри вже років 5 чи більше як легалізовні, куди не кинь--цілодобові яточки з надписом--грай тут, чи національна лотерея.
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Абсурд... Наче заборонивши ігорний бізнес, з ним можна якось боротися. Зате підпільні ділки набивають кишені (а чи не їм вигідно, щоб ігорний бізнес був у підпіллі?). Немає сенсу забороняти пити, палити, бо все одно палитимуть й питимуть. А давайте згадаймо боротьбу з пияцтвом у 80-ті - ну що, менше пили? Та ні! Так само немає сенсу забороняти азартні ігри, бо все рівно грають і грати будуть. А там, де усе нелегально, завжди кояться злочини. Завжди набагато легше контролювати те, що на поверхні, а не десь у підвалах. Про те, що держава втрачає мільярди доходів, я вже й не кажу. І хай розумники мені пояснять чим, власне, відрізняється гра на автоматах чи в покер від комп'ютерних ігор, які перетворюють людей у зомбі, але чомусь ніхто не закликає їх забороняти. Здоровий глузде, де ти?
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Єдиний час, коли з ігровими генделями боролися, це при Тимошенко. При Петі ігровий бізнес отримав второє диханіє.
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Если что-то невозможно искоренить, это нужно взять под контроль и упорядочить. К такому выводу давно пришла цивилизованная часть человечества. А тут пещерный примитивизм- "за всё хорошее, против всего плохого".
Сегодня каждый Зажопинск в Украине, не говоря уже о крупных городах, просто утыкан блестящими будками, манящими сладкой шарой. "Не читал, но осуждаю"- девиз совкопитека.
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Конечно, это не 73% , но тоже достаточно дураков. Хочу хоть один такой город в Украине
56% украинцев категорически против легализации азартных игр, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 229
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