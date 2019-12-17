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 Наемники РФ из гранатометов обстреляли позиции ОС в районе Крымского и Новолуганского, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска дважды обстреляли позиции украинских войск на луганском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, с полуночи противник 35 минут из станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия со стороны н.п. Доломитный вел огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил вблизи Новолуганского.

Также сообщается, что с 7:20 до 7:45 из автоматических гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливал защитников Крымского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин получил ранения на Донбассе, за сутки - пять вражеских обстрелов, - штаб ОС

"Потерь в результате этих обстрелов с нашей стороны нет", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3165783
 
 
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хорошо что мы начали разговаривать © вазелин шестой великолепный
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*В Астраханській області Росії дальній бомбардувальник Ту-22 після відмови двигуна здійснив посадку на грунт*
- это хорошо
*Льотчики не постраждали*

- это не хорошо
https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/17/7235087/
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