 Наемники РФ из гранатометов обстреляли позиции ОС в районе Крымского и Новолуганского, потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По данным ведомства, с полуночи противник 35 минут из станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия со стороны н.п. Доломитный вел огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил вблизи Новолуганского.
Также сообщается, что с 7:20 до 7:45 из автоматических гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливал защитников Крымского.
"Потерь в результате этих обстрелов с нашей стороны нет", - сказано в сообщении.
- это хорошо
*Льотчики не постраждали*
- это не хорошо
https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/17/7235087/