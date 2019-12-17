 Потураев: Сейчас говорим о концентрации в одних руках от 5 до 20 тыс. га земли

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Сейчас рассматривается коридор от 5 до 20 тыс. (га земли в одни руки. - Ред). Сначала было 50 тыс., была дискуссия на фракции, мы собрали, обсудили всю информацию, которую привезли мажоритарные депутаты", - рассказал Потураев.
Как сообщалось ранее, под зданием Верховной Рады проходит митинг противников открытия рынка сельскохозяйственных земель. При попытке активистов установить палатки произошли потасовки с правоохранителями.
У мужа есть один товарищ, у них был совместный бизнес в крыму, после оккупации крыма этот товарищ стал выращивать чеснок. То у него весь урожай испортила какая-то болячка, то украли- в результате только через несколько лет , потерь и неудач , он таки начал зарабатывать на этом. Землю берет в аренду. Теперь возможно купит, возможно, будет продолжать арендовать- в чем разница?
Это все страшилки не больше ,чем разные технологии для раскачивания майдана. Любой повод подойдёт - лишь бы вытащить людей на улицы. Ведь скоро первое ноль первого.
Куда делось 'ні капітуляції' 'червоні лінії' и прочая фигня придуманная очень богатыми политиками? Где истерика по разведения войск в Золотом? Или там уже тупин наступил?
Ничего не будет с нашей землёй. Вот с петрушкой будет.
не хотят есть зерновую пшеницу. Она не естественная -- природу не обманешь.
его птица не ест, или ест только когда уже больше нечего.
тому свидетель.
внешне, зерно, мало отличается от пшеницы.
для кого ця "реформа". ну хто може купити землю в таких об'ємах. навіть по ціні 1500$ за га. якщо 1000 га це вже півтора мільйона баксів, а 20000 га це вже 30млн доларів. зараз землею володіють прості українці в середньому по декілька га. після цієї "реформи" кількість українців які є власниками паїв зменшиться в десятки-сотні разів в залежності від концентрації яку дозволять в одні руки. чим більше концентрація тим менше українців буде володіти землею. це ж проста математика незрозуміла тільки для дебілів.
з іншого боку те що аваков опинився в фаворі останнім часом може свідчити що влада робить ставку на силове "продавлювання" деяких питань тому потрібне максимально лояльне керівництво мвс.
"