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Все про:земля (1624) Потураев (29)

 Потураев: Сейчас говорим о концентрации в одних руках от 5 до 20 тыс. га земли

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев, рассказал, что сейчас фракция обсуждает установление концентрации земли в одни руки на уровне от 5 до 20 тыс. га.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сейчас рассматривается коридор от 5 до 20 тыс. (га земли в одни руки. - Ред). Сначала было 50 тыс., была дискуссия на фракции, мы собрали, обсудили всю информацию, которую привезли мажоритарные депутаты", - рассказал Потураев.

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Как сообщалось ранее, под зданием Верховной Рады проходит митинг противников открытия рынка сельскохозяйственных земель. При попытке активистов установить палатки произошли потасовки с правоохранителями.

Источник: https://censor.net.ua/n3165779
 
 
 Топ комментарии
 
2025 год. Час едешь чья земля? - Игоря Вальерьевича, два едешь чья земля? - Игоря Валерьевича, день едешь чья земля - И.В., и так до Израиля.
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Гоям, а все інше - євреям! І отримання ромадянства для них спростять.
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Да не пошла бы вся фракция СН нах. со своими концентрациями. Такого рынка земли не было и не будет не в одной стране мира.
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Гоям, а все інше - євреям! І отримання ромадянства для них спростять.
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подтираев дело говорит, нолучше от 5 и до 20 тысяч тонн в одни руки
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Як євреї скажуть так і буде. Мудрий нарід віддався їм і країну на поталу віддав.
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2025 год. Час едешь чья земля? - Игоря Вальерьевича, два едешь чья земля? - Игоря Валерьевича, день едешь чья земля - И.В., и так до Израиля.
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И при этом хотят раздавать украинские паспорта всем желающим без отказа от имеющегося гражданства. Теперь у каждого европейского "лыжного инструктора", да что там иструктора! У каждого европейского бомжа будет по 20 тыс. Га украинской земли
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Да не пошла бы вся фракция СН нах. со своими концентрациями. Такого рынка земли не было и не будет не в одной стране мира.
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как по мне максимум 200 га в одни руки как и в большинстве Европейских государств.
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Опять пэте надо детей к нотариусу тащить, переписывать на них свои земли. Он же больше всех любит Украину.
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Та ****** тут як раз не дуже постраждає. А от дрібний і середній фермер може втратити все. У латифундистів дуже багато способів їх збанкротити.
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Каким образом , например, возможность продать свою квартиру привела тебя к банкротству? Наоборот, будет возможность взять тот же кредит под залог земли, купить с/х технику.
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Не рівняйте нерухомість з Землею. Це різні категорії. Квартира не виробляє необхідні харчові продукти для населення. Якщо ії купить іноземець, то це не буде означати, що земля під будинком належить йому. Це так по простому, на пальцях. Земля - питання стратегічної безпеки країни. Ніхто не каже про будинки і присадибні ділянки. Тут вже вільний обіг. Думайте глобальніше.
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І навряд ви збираєтесь потім залишетись на вулиці, продавши квартиру. У вас буде якийсь варіант. А продавши один раз Землю - варіантів не буде.
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Кто-то оставался на улице, кто-то наоборот вкладывал деньги в недвижимость. Это и есть свободный рынок чего бы то ни было. С чего вы решили, что вариантов не будет? Что за чушь?
У мужа есть один товарищ, у них был совместный бизнес в крыму, после оккупации крыма этот товарищ стал выращивать чеснок. То у него весь урожай испортила какая-то болячка, то украли- в результате только через несколько лет , потерь и неудач , он таки начал зарабатывать на этом. Землю берет в аренду. Теперь возможно купит, возможно, будет продолжать арендовать- в чем разница?
Это все страшилки не больше ,чем разные технологии для раскачивания майдана. Любой повод подойдёт - лишь бы вытащить людей на улицы. Ведь скоро первое ноль первого.
Куда делось 'ні капітуляції' 'червоні лінії' и прочая фигня придуманная очень богатыми политиками? Где истерика по разведения войск в Золотом? Или там уже тупин наступил?
Ничего не будет с нашей землёй. Вот с петрушкой будет.
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Пліснява "порохозалежна", давай пруф про власніть на землю?
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Та тут тільки шпаринку відкрий - набіжать пацюки. Цей закон - легалізація латифундій в тому числі і з іноземним капіталом. Бо в країні де Закон як дишло, можна обійти багато "тіпа обмежень".
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Информация для граждан Украины : домашние голуби , декаративные ,
не хотят есть зерновую пшеницу. Она не естественная -- природу не обманешь.
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есть гибрид тритикале наывается.
его птица не ест, или ест только когда уже больше нечего.
тому свидетель.
внешне, зерно, мало отличается от пшеницы.
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В Україні 78% -українців. 73% українців проти продажу землі. Якого хріна, без нашого дозволу продають нашу землю?
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От 200 до 5 Обоснуйте ход ваших мыслей. Проститутки чеснее будут они за деньги и не скрывают этого и знают себе цену. А слуги чем вы прикрываетесь обьяснитесь пожалуста с 200 опустится до 5 это извращение. Твари подзаборные.
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Вы подавитесь землей Украины, чурки... В глотки затолкаем, накормим от пуза
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В одни руки -не более 600 га.Остальное -аренда!.И аренда с собственностью не должна превышать трети земель села.Латифундистов нам не треба!
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послали відбрехатися самого "морального" потураєва.
для кого ця "реформа". ну хто може купити землю в таких об'ємах. навіть по ціні 1500$ за га. якщо 1000 га це вже півтора мільйона баксів, а 20000 га це вже 30млн доларів. зараз землею володіють прості українці в середньому по декілька га. після цієї "реформи" кількість українців які є власниками паїв зменшиться в десятки-сотні разів в залежності від концентрації яку дозволять в одні руки. чим більше концентрація тим менше українців буде володіти землею. це ж проста математика незрозуміла тільки для дебілів.
з іншого боку те що аваков опинився в фаворі останнім часом може свідчити що влада робить ставку на силове "продавлювання" деяких питань тому потрібне максимально лояльне керівництво мвс.
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Каждое село должно иметь право вето на решения ОТГ ,касаемых села!
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Сейчас рассматривается коридор от 5 до 20 тыс. (га земли в одни руки. - "слуг сделали глазами в коридоре..но вот народ на землю зрит
"
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Опять идет подмена. Народу подсунули дискуссию, о количестве земли в одних руках, а народ и рад. Никакой продажи земли, во время войны, коррупции и нищеты, быть не должно! Землю скупят за копейки и оформят на подставных! Нельзя допустить скупки земли иностранцами и олигархами!
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