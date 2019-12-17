 Зеленский законопроектом №2598 исключил упоминание Севастополя в Конституции, - эксперты и политики требуют доработать президентскую реформу децентрализации

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на экс-нардепа Анну Гопко, об этом говорится в заявлении о недопустимости новых правовых рисков в деле деоккупации Крымского полуострова.
Подписанты заявления отмечают, что такое изъятие ни самим проектом, ни пояснительной запиской к нему никак не аргументировано.
"Дальнейший правовой статус города Севастополь, временно оккупированного РФ, его последующее возможное включение в Автономную Республику Крым или существование в форме отдельной общины (округа, области) проектом никак не определено. Вообще специфика внедрения нового административно-территориального деления на временно оккупированных территориях Украины проектом закона №2598, в частности его переходными положениями, не определена. Такая юридическая неопределенность оставляет огромное поле для враждебных спекуляций", - говорится в заявлении.
В частности, исключение упоминания о Севастополе из Конституции Украины будет безусловно использовано государством-агрессором не только в пропаганде, но и для усиления собственных переговорных, политических и юридических позиций в рамках неустанных попыток РФ добиться признания мировым сообществом оккупации Крыма, включая Севастополь.
"Никаких практических результатов исключение упоминания о Севастополе из текста Конституции Украины до деоккупации Крыма не дает. Сейчас Севастополь является отдельным регионом Украины, не входит в состав Автономной Республики Крым. Специальный статус Севастополя не предусматривает особых прав города, а только устанавливает специальные дополнительные меры государственного контроля за ним, которые, к сожалению, не были использованы в 2014 году - чисто по субъективным причинам", - говорится в заявлении.
Подписанты требуют от президента Украины Владимира Зеленского обеспечить безотлагательную доработку законопроекта №2598 с тем, чтобы четко определить статус Севастополя как неотъемлемой составляющей Украины после внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины.
"Требуем от Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова воздержаться от поддержки законопроекта №2598 в его нынешней редакции, как составляющего существенную политическую и правовую угрозу делу деоккупации Крыма.
Требуем от Конституционного Суда Украины исследовать содержание законопроекта №2598 в нынешней редакции на соответствие нормам Конституции, гарантирующих территориальную целостность Украины и права граждан Украины - жителей города Севастополя на эффективную реализацию местного самоуправления после его деоккупации", - резюмируется в заявлении.
Среди подписантов:
Михаил Гончар, руководитель Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (Севастополь-Киев)
Анна Гопко, Сеть защиты интересов "АНТС", Председатель комитета ВР по иностранным делам 8 созыва
Сергей Квит, профессор Киево-Могилянской академии
Остап Крывдык, политолог, активист
Даниил Лубкивский, зам министра иностранных дел (2014)
Елена Снигирь, кандидат политических наук
Оксана Юринец, руководитель делегации ВР в ПА НАТО (8 созыва)
Сергей Высоцкий, журналист, депутат 8 созыва
Андрей Левус, сокоординатор Движения Сопротивления капитуляции
Борис Бабин, профессор, кандидат юридических наук, экс-постоянный представитель президента Украины в АРК
Наталья Веселова, народный депутат 8 созыва
Людмила Долгоновская, Сеть защиты национальных интересов "АНТС", кандидат философских наук
Заявление открыто для подписания.
Как сообщалось, ранее Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти. Соответствующий законопроект №2598 зарегистрирован в пятницу. Документ определен как безотлагательный к рассмотрению в парламенте.
Согласно опубликованной в понедельник утром на сайте парламента пояснительной записке к законопроекту документом предлагаются изменения по децентрализации госвласти, совершенствованию территориальной организации власти и усилению конституционно-правового статуса местного самоуправления.
С текстом законопроекта Зеленского с изменениями в Конституцию по децентрализации можно ознакомиться по ссылке.
Отметим также, что ранее Зеленский заявил, что по его мнению, записанные в Минских соглашениях изменения в Конституцию подразумевают децентрализацию, которую Украина сейчас и реализует по всей территории страны.
Стаття 133.Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.{ Офіційне тлумачення частини першої статті 133 див. в Рішенні Конституційного Суду N 11-рп/2001 від 13.07.2001 }
До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.
Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами України. { Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 133 див. в Рішеннях Конституційного Суду N 21-рп/2003 від 25.12.2003, N 9-рп/2005 від 13.10.2005 }
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/statja-133.htm
України складають адміністративно-територіальні
одиниці: громади, округи,
області, Автономна Республіка Крим.Територію України складають громади. Громада є первинною одиницею у системі
адміністративно-територіального устрою України. Декілька суміжних громад становлять
округ.Правовий статус міста Києва як столиці України
визначається окремим законом.Порядок утворення, ліквідації,
встановлення та зміни меж, найменування і перейменування громад, округів,
областей, а також порядок утворення, найменування і перейменування та
віднесення поселень до категорії сіл, селищ, міст визначаються законом.
Зміна меж,
найменування і перейменування громад та поселень здійснюється з урахуванням
думки їх мешканців у порядку, визначеному законом";
ЙОЛКА уже скоро...
А вот другие клоунские новшества меня интересуют гораздо больше
Янукович 2.0.
Зеленському збудували особисте шосе під Києвом. ВІДЕО
Під Києвом, у селах Рославичі та Іванковичі, просто серед поля з'явилась асфальтована дорога із ******** освітленням.
Місцеві мешканці не на камеру кажуть: шосе збудували усього за кілька місяців, спеціально для Володимира Зеленського.
Президент і його охорона використовують дорогу як ще один заїзд до котеджного містечка «Маєток. Перлина Італії», де мешкає новий глава держави. Про це йдеться у програмі «СтопРеванш» на «5 каналі».
У сільраді Рославичів, кажуть журналісти, від коментарів відмовились, але не на камеру відповіли: дорогу збудували у рекордно короткий строк, ще й безпосередньо на розпайованій землі.
У власників паїв нібито дозволу ніхто не питав.
Повідомляється, що новозбудованою дорогою, крім президента і його команди, ніхто не їздить - там стоїть шлагбаум. І він є яскравим символом відокремлення нової влади від суспільства.
https://fakty.org/yanukovych-2-0-zelens-komu-zbuduvaly-osobyste-shose-pid-kyievom-video/?fbclid=IwAR03BPKUrrx23rZCC99Cz0cJjDj7aLJPco-RJ9s353PPi7vXfis8yWPnGmU
сейчас побежишь на вафельные свои форумы рассказывать как тебя обидели на цензоре?
Напишет не того - будет наказан без ваЗЕлина...
"По останньому інтерв'ю російському телебаченню. Це коментар короткий насправді був. Але - тональність. Якщо згадати на контрасті, як Порошенко розмовляв з російськими пропагандистами чи той же самий Борислав Береза, чи Ірина Геращенко, чи Олексій Гончаренко, - насправді багато можемо називати українських політиків, - то вони робили це з гідністю, по-перше. По-друге, вони говорили з ними як з ворогом.
А президент Зеленський говорить з російськими пропагандистами як з партнерами. І в його голосі не гідність лідера нації відчувається, а "на жалость давит". В мене таке склалося враження. Не думаю, що ця тактика може бути продуктивною. Ніхто його жаліти не буде з того боку, а з нашого боку, зсередини будуть зневажати. Бо немає гідності, на превеликий жаль", - розповів Горбач.
https://prm.ua/zelenskiy-govorit-z-rosiyskimi-propagandistami-yak-z-partnerami-gorbach/
Так що не дивно, чому він так себе поводить з українським законодавством.
Вам дали в руки топор
а перед вами гангренная нога
И эта нога ВАША
и вам её жаль
и не ВАША вина, что она стала гангренной
это доправились кучмы, ющенки, яныки и порохи с ними
но выбор здесь должен быть однозначным
нога гангренная и лечить бесполезно
а в конкретном примере на Крыме
оно и место было дерьмо с 1954 года
народец -- бандиты и бывшие военные пенсионеры со всего Союза
все отмороженные и все за Союз и светлый коммунизьм
продать туда воду по грн литр
на полученные средства дать путевки ностальгирующим и своим отмороженным
пусть ездят
Если штаты помогут
бороться можно и нужно
не помогут
нужно замораживать это лайно
и двигаться дальше
Зміни до Конституції України, запропоновані президентом Зеленським, реалізують путінський сценарій федералізації та злиття України під вимоги Кремля.
Про це написав депутат фракції «Європейська Солідарність» Володимир Ар'єв на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
«Війна - це мир. Свобода - це рабство. Неуцтво - це сила». Орвелл втілюється у змінах до Конституції», - так прокоментував Володимир Ар'єв зміни до Конституції України, запропоновані презентом Зеленським.
«Цю «децентралізацію» із закріпленням прямої одноосібної президентської вертикалі ще будуть аналізувати», - наголосив він.
Депутат підкреслив, що в президентській ініціативі є один реальний очевидний сигнал тривоги.
«На прямолінійну зміну статусу ОРДЛО у Зеленського не наважились. Вирішили заховати», - підкреслив депутат фракції.
Володимир Ар'єв зазначив, що в чинній редакції Конституції України статтею 92 встановлено, що виключно законами України визначаються, зокрема, статус столиці України; спеціальний статус інших міст.
Президент Зеленський пропонує, щоб в Конституції було передбачено також встановлення законами України адміністративно-територіального устрою, правового статусу адміністративно-територіальних одиниць, правового статусу міста Києва як столиці України.
Депутат пояснив, що такі зміни до Основного закону дозволять змінювати адміністративно-територіальній устрій держави простою більшістю голосів - 226, а не конституційною у 300 голосів, як це діє зараз.
«Привіт узаконене ОРДЛО простою більшістю ВРУ. 226 голосів замість 300. У статусі, який визначать потім. А далі можна і фактичну федералізацію під таке формулювання, якщо домовляться. Кількаходовочка», - зазначив член «Європейської Солідарності».
Парламентар нагадав, що після Нормандського саміту він прогнозував подібні дії команди Зеленського.
«Я казав, всі основні дії зі злиття України під вимоги Путіна будуть не в Парижі. Треба стежити за руками потім. Ось, будь ласка, фокус номер раз», - додав він.
«Владі треба показати, що Конституція не може стати розмінною монетою в небезпечних іграх з Кремлем. Бо на кону не самопіар Зеленського, а безпека України», - заявив Володимир Ар'єв