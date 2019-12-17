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 Политика Украины
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 Зеленский законопроектом №2598 исключил упоминание Севастополя в Конституции, - эксперты и политики требуют доработать президентскую реформу децентрализации

Президент Украины 13 декабря 2019 предложил проект изменений в Конституцию Украины (№2598) в части реформы децентрализации, который среди прочего изымает из Основного Закона все упоминания о городе Севастополе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на экс-нардепа Анну Гопко, об этом говорится в заявлении о недопустимости новых правовых рисков в деле деоккупации Крымского полуострова.

Подписанты заявления отмечают, что такое изъятие ни самим проектом, ни пояснительной запиской к нему никак не аргументировано.

"Дальнейший правовой статус города Севастополь, временно оккупированного РФ, его последующее возможное включение в Автономную Республику Крым или существование в форме отдельной общины (округа, области) проектом никак не определено. Вообще специфика внедрения нового административно-территориального деления на временно оккупированных территориях Украины проектом закона №2598, в частности его переходными положениями, не определена. Такая юридическая неопределенность оставляет огромное поле для враждебных спекуляций", - говорится в заявлении.

В частности, исключение упоминания о Севастополе из Конституции Украины будет безусловно использовано государством-агрессором не только в пропаганде, но и для усиления собственных переговорных, политических и юридических позиций в рамках неустанных попыток РФ добиться признания мировым сообществом оккупации Крыма, включая Севастополь.

"Никаких практических результатов исключение упоминания о Севастополе из текста Конституции Украины до деоккупации Крыма не дает. Сейчас Севастополь является отдельным регионом Украины, не входит в состав Автономной Республики Крым. Специальный статус Севастополя не предусматривает особых прав города, а только устанавливает специальные дополнительные меры государственного контроля за ним, которые, к сожалению, не были использованы в 2014 году - чисто по субъективным причинам", - говорится в заявлении.

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Подписанты требуют от президента Украины Владимира Зеленского обеспечить безотлагательную доработку законопроекта №2598 с тем, чтобы четко определить статус Севастополя как неотъемлемой составляющей Украины после внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины.

"Требуем от Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова воздержаться от поддержки законопроекта №2598 в его нынешней редакции, как составляющего существенную политическую и правовую угрозу делу деоккупации Крыма.

Требуем от Конституционного Суда Украины исследовать содержание законопроекта №2598 в нынешней редакции на соответствие нормам Конституции, гарантирующих территориальную целостность Украины и права граждан Украины - жителей города Севастополя на эффективную реализацию местного самоуправления после его деоккупации", - резюмируется в заявлении.

Среди подписантов:

Михаил Гончар, руководитель Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (Севастополь-Киев)
Анна Гопко, Сеть защиты интересов "АНТС", Председатель комитета ВР по иностранным делам 8 созыва
Сергей Квит, профессор Киево-Могилянской академии
Остап Крывдык, политолог, активист
Даниил Лубкивский, зам министра иностранных дел (2014)
Елена Снигирь, кандидат политических наук
Оксана Юринец, руководитель делегации ВР в ПА НАТО (8 созыва)
Сергей Высоцкий, журналист, депутат 8 созыва
Андрей Левус, сокоординатор Движения Сопротивления капитуляции
Борис Бабин, профессор, кандидат юридических наук, экс-постоянный представитель президента Украины в АРК
Наталья Веселова, народный депутат 8 созыва
Людмила Долгоновская, Сеть защиты национальных интересов "АНТС", кандидат философских наук

Заявление открыто для подписания.

Как сообщалось, ранее Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти. Соответствующий законопроект №2598 зарегистрирован в пятницу. Документ определен как безотлагательный к рассмотрению в парламенте.

Согласно опубликованной в понедельник утром на сайте парламента пояснительной записке к законопроекту документом предлагаются изменения по децентрализации госвласти, совершенствованию территориальной организации власти и усилению конституционно-правового статуса местного самоуправления.

С текстом законопроекта Зеленского с изменениями в Конституцию по децентрализации можно ознакомиться по ссылке.

Отметим также, что ранее Зеленский заявил, что по его мнению, записанные в Минских соглашениях изменения в Конституцию подразумевают децентрализацию, которую Украина сейчас и реализует по всей территории страны.

Зеленский законопроектом №2598 исключил упоминание Севастополя в Конституции, - эксперты и политики требуют доработать президентскую реформу децентрализации 01
Зеленский законопроектом №2598 исключил упоминание Севастополя в Конституции, - эксперты и политики требуют доработать президентскую реформу децентрализации 02

Источник: https://censor.net.ua/n3165778
 
   
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ЗЕЛЕНСКИЙ ВООБЩЕ ИСКЛЮЧИЛ УКРАИНУ КАК ГОСУДАРСТВО ЧИТАЙТЕ СТ. 133 КОНСТИТУЦИИ сегодня там написано в СОСТАВ УКРАИНЫ входят и перечислены все области Крым и город Севастополь а ЭТА ПОДОНИСТАЯ ШМАРКЛЯ ИДИОТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЧТО НАПРАИВИЛ В РАДУ СТ 133 ГРОМАДЫ ОБЛАСТИ ОКРУГА И ОБЛАСТИ КРЫМ И ДА СЕВАСТОПОЯЛ ОН ВООБЩЕ НЕ УКАЗАЛ!!! да ему у психиатров надо лечиться или на гиляку собаку.....если он ОСОЗНАННО... сие делает..??!!!
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Конституція України
Стаття 133.Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.{ Офіційне тлумачення частини першої статті 133 див. в Рішенні Конституційного Суду N 11-рп/2001 від 13.07.2001 }

До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.

Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами України. { Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 133 див. в Рішеннях Конституційного Суду N 21-рп/2003 від 25.12.2003, N 9-рп/2005 від 13.10.2005 } Зеленський законопроєктом №2598 виключив згадку Севастополя в Конституції, - експерти і політики вимагають доопрацювати президентську реформу децентралізації - Цензор.НЕТ 4249
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/statja-133.htm
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ПРОЕКТ ЗЕЛЕБОБИКА.....Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою
України складають адміністративно-територіальні
одиниці: громади, округи,
області, Автономна Республіка Крим.Територію України складають громади. Громада є первинною одиницею у системі
адміністративно-територіального устрою України. Декілька суміжних громад становлять
округ.Правовий статус міста Києва як столиці України
визначається окремим законом.Порядок утворення, ліквідації,
встановлення та зміни меж, найменування і перейменування громад, округів,
областей, а також порядок утворення, найменування і перейменування та
віднесення поселень до категорії сіл, селищ, міст визначаються законом.

Зміна меж,
найменування і перейменування громад та поселень здійснюється з урахуванням
думки їх мешканців у порядку, визначеному законом";
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Мне интересно почему вы говорите забыть о Порохе (даже не об овоще почему то), когда какой то негатив. А если позитив, то сразу первые о нем вспоминаете.
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потому что это зелёный троллинг против порошенка, прикинувшийся порохоботами.
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ну й до чого тут Порошенко? У чому він винуватий? Хіба в тому, що посадив клоуна туди, де йому не місце.
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ты либо дебил, либо зеленый. Одно из двух.
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Ты Порошенко что ли ? xD
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да мне пофиг. Это явное копание под Порошенка от клоунов.
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Каким боком Порох к тому, что четырежды уклонист и трусло не упомянул в своем проекте об украинском городе Севастополь?
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Петя тоже срал на мнение народа, теперь в аутсайдерах, только бюджетных ботов понабирал. Если и этот будет на народ какать то пойдет либо как петя либо как овощ
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это по каким стопам, говноед же ж ты унитазоголовый?
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👏Це вони так собі алібі стяорюють:мовляв, ми думали, що він буде кращий, тому і обрали, а він хоч і не кращий, але й не гірший, Петро теж здавав. А от що здавав - то таємниця. Тут ключове - здавав.
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ключове слово тут "теж" таким чином намагаються звалити на папередникаф все що зелена дупа робить ВПЕРШЕ, ЗАРАЗ з власної ініціативи, чи з кремлівської...один путін.
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Зебобіки навіть не усвідомлюють, що оцим своїм "а вот Порох..." вони опускають власного куміра нижче плінтуса. Тобто погоджуються, що Зе прийшов зовсім не міняти життя і не боротися з корупцією та іншими лихами - він прийшов це очолити.
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На петеном сайте АП тоже писало там не террористы, а павстанцы и т.д. или ты забыл?
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Гавноед, не бреши. И вообще, жаба мордовская, пшелнах отсюда!
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Ну ты и дешевка. Тебе ссылку кинуть? А не лишат денег за коммент?
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Я помню, как взломали сайт, кажись Ивано-Франковской мэрии. Ржала над переделанными в нем статьями и новостями в голос ) Рубрика "В постели с Ляшко" )
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что то не припомню, причем написать на сайте мог кто угодно, зато все помнят кто это сказал своим вонючим ртом перед камерами и зрителями на стадионе
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Париж, Зєлєнскій, пуцин, розмова у два ока - пропав із Конституції Севастополь. Як казав один кацапський попагандон:"Соупадениє? Нє думаю!"
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Ну по большому счету особый статус у этих козлов нужно было забрать еще в 90х, точнее воообще не давать. Именно благодаря особому статусу Севастополя, мы там и получили рассадник русской чумы, они начали считать себя отдельным от Украины государством (мы типа никогда Украиной не были....)
А вот другие клоунские новшества меня интересуют гораздо больше
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надо было. С такими президентами и говнокомандами только лузерами жить. Нах такую власть.
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а шо, щас включить севастополь в состав автономии, щобы мацкалям неповадно було
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Чим тобі не подобається нинішній статус міста по Конституції України?
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Та Шпендик і не читав той проект що йому передало *****.
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Какой "доработать"? Нельзя путлера злить, а-то больше фотографироваться с Вовочкой не захочет.
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кацапы вы не охренели на цензоре чубриться? идите к себе и хоть повыздыхайте там
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ты берега попутал слапатоед? лапти подобрал и пшел нахер в приполярную нигерию...обрыган
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Бигус, ти де?

Янукович 2.0.
Зеленському збудували особисте шосе під Києвом. ВІДЕО

Під Києвом, у селах Рославичі та Іванковичі, просто серед поля з'явилась асфальтована дорога із ******** освітленням.
Місцеві мешканці не на камеру кажуть: шосе збудували усього за кілька місяців, спеціально для Володимира Зеленського.
Президент і його охорона використовують дорогу як ще один заїзд до котеджного містечка «Маєток. Перлина Італії», де мешкає новий глава держави. Про це йдеться у програмі «СтопРеванш» на «5 каналі».
У сільраді Рославичів, кажуть журналісти, від коментарів відмовились, але не на камеру відповіли: дорогу збудували у рекордно короткий строк, ще й безпосередньо на розпайованій землі.
У власників паїв нібито дозволу ніхто не питав.


Повідомляється, що новозбудованою дорогою, крім президента і його команди, ніхто не їздить - там стоїть шлагбаум. І він є яскравим символом відокремлення нової влади від суспільства.



https://fakty.org/yanukovych-2-0-zelens-komu-zbuduvaly-osobyste-shose-pid-kyievom-video/?fbclid=IwAR03BPKUrrx23rZCC99Cz0cJjDj7aLJPco-RJ9s353PPi7vXfis8yWPnGmU

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Для кортежей из четырехколесных, бронированных велосипедов.
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Да зеля и упоминание Украины скоро исключит.
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Всё правильно, Севастополь такой же Украинский город, как и все, без всяких привилегий.
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а где ему строчить? он у себя дома. ты чего тут забыл образина козломордая?
сейчас побежишь на вафельные свои форумы рассказывать как тебя обидели на цензоре?
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Не петушись петушек, не трепи напрасно гребешок)))
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Одеса 2 травня прокинулася. Хочеш побувати на тих місцях?
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уже приходили. в 2014 году. 2 мая помнится. яркий светлый такой приход получился.
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Та ты уже приезжал,бомжи остались довольны, просят в следующий раз и мамку прихватить)))
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Гавноед, мацквабад уже стал муслимским городом, муслимы дотрахают ваших кур и за вам примутся)))
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как показательно. ни одно зелебыдло на брата по разуму не наехало.
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це ти будеш розказувати у себе на кухні... пересмикуючи на фотку свого бубочки
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А что если Севастополь станет российским анклавом, как испанские территории в Марокко, может, всю остальную часть Крыма и можно будет вернуть. Зеленский законопроектом №2598 исключил упоминание Севастополя в Конституции, - эксперты и политики требуют доработать президентскую реформу децентрализации - Цензор.НЕТ 4921
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Так Зебиленок работает на паРашу - неужели непонятно?
Напишет не того - будет наказан без ваЗЕлина...
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Президент України Володимир Зеленський поводить себе з російськими пропагандистами як з партнерами. Про це в ефірі "Прямого" заявив аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.
"По останньому інтерв'ю російському телебаченню. Це коментар короткий насправді був. Але - тональність. Якщо згадати на контрасті, як Порошенко розмовляв з російськими пропагандистами чи той же самий Борислав Береза, чи Ірина Геращенко, чи Олексій Гончаренко, - насправді багато можемо називати українських політиків, - то вони робили це з гідністю, по-перше. По-друге, вони говорили з ними як з ворогом.
А президент Зеленський говорить з російськими пропагандистами як з партнерами. І в його голосі не гідність лідера нації відчувається, а "на жалость давит". В мене таке склалося враження. Не думаю, що ця тактика може бути продуктивною. Ніхто його жаліти не буде з того боку, а з нашого боку, зсередини будуть зневажати. Бо немає гідності, на превеликий жаль", - розповів Горбач.
https://prm.ua/zelenskiy-govorit-z-rosiyskimi-propagandistami-yak-z-partnerami-gorbach/
Так що не дивно, чому він так себе поводить з українським законодавством.
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Чувак з рослинністю під носом з зони бікіні Навки дав зрозуміти Нелоху-42, щоб той не згадував про Крим, тим більше про Севастополь. Прийнято до виконання. А нарід нехай дивиться серіали, чубиться про Іловайськ і радіє "розкриттю" справи Шеремета.
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Думаю, що усі чудово розуміють не випадковість цієї "помилки"
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Сдача Украины по частям российскому агрессору Зеленским по законам уже началась. Не упоминание Севастополя в Конституции - это фактически законодательное признание Украиной того,что он уже ей не принадлежит. А в свете нового закона о децентрализации поданого Зеленским, так можно "по тихому" полстраны отдать России.
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ватный Севас будет сожжён и из пепла возродится славный город Херсонес.
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В принципі вірно. Нєфіг згадувати Втостополь в Конституції.
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До чого тут *****? Ще з часів совка Ватостополь мав особливий статус союзного підпорядкування. З проголошенням незалежності цей статус так і не наважились відмінити. Патаму і нафіг.
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А шо это Зюзя забыл, что у его жены в Крыму квартирка имеется в элитном котедже с паркоместом. Ох и встретит она его со сковородкой
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Там все схвачено - домівка охороняється кізяками,а квітки поливають працівники ФСБ.
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Можу надіслати їй ще совдепівську. З чавунію.
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зечмо не насря Украине и дня не проживет...
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А такие города как Кропивницкий, Жмеринка или Сумы упомянуты в Конституции? Может пора ликвидировать особый статус Севастополя и приравнять его к остальным обычным городам?
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Ну если ты читатель, то объясни как особый статус Севастополя в связи с нахождением там ЧФ РФ должен отобразиться в реформе децентрализации. Ты хочешь чтобы флот раши оставался в Севастополе и после оккупации?
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Стоило всего один раз поговорить с ****** наедине и уже *забыл* про севастополь. Зато не забыл про домашнее задание от ***** пропихнуть в Конституцию федерализацию под видом децентрализации и всего за пару дней проголосовать за особый статус ОРДЛО. Еще раз-два провести переговоры с ****** и про Украину тоже можно забыть.
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Иногда бывает сложный выбор
Вам дали в руки топор
а перед вами гангренная нога
И эта нога ВАША
и вам её жаль
и не ВАША вина, что она стала гангренной
это доправились кучмы, ющенки, яныки и порохи с ними
но выбор здесь должен быть однозначным
нога гангренная и лечить бесполезно

а в конкретном примере на Крыме
оно и место было дерьмо с 1954 года
народец -- бандиты и бывшие военные пенсионеры со всего Союза
все отмороженные и все за Союз и светлый коммунизьм

продать туда воду по грн литр
на полученные средства дать путевки ностальгирующим и своим отмороженным
пусть ездят
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согласен
Если штаты помогут
бороться можно и нужно
не помогут
нужно замораживать это лайно
и двигаться дальше
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Тогда о какой воде речь? Самое меньшее литр воды по цене 98-Евро, и с привязкой. Вот тогда содержание этой каменюки станет тем камнем который утопит *********.
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Севастополь- будущая база Черноморского флота (НАТО).
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАМАГАЄТЬСЯ УЗАКОНИТИ ОСОБЛИВИЙ СТАТУС ОРДЛО І ЗАПУСТИТИ ФЕДЕРАЛІЗАЦІЮ УКРАЇНИ - ВОЛОДИМИР АР'ЄВ
Зміни до Конституції України, запропоновані президентом Зеленським, реалізують путінський сценарій федералізації та злиття України під вимоги Кремля.

Про це написав депутат фракції «Європейська Солідарність» Володимир Ар'єв на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
«Війна - це мир. Свобода - це рабство. Неуцтво - це сила». Орвелл втілюється у змінах до Конституції», - так прокоментував Володимир Ар'єв зміни до Конституції України, запропоновані презентом Зеленським.
«Цю «децентралізацію» із закріпленням прямої одноосібної президентської вертикалі ще будуть аналізувати», - наголосив він.
Депутат підкреслив, що в президентській ініціативі є один реальний очевидний сигнал тривоги.
«На прямолінійну зміну статусу ОРДЛО у Зеленського не наважились. Вирішили заховати», - підкреслив депутат фракції.
Володимир Ар'єв зазначив, що в чинній редакції Конституції України статтею 92 встановлено, що виключно законами України визначаються, зокрема, статус столиці України; спеціальний статус інших міст.
Президент Зеленський пропонує, щоб в Конституції було передбачено також встановлення законами України адміністративно-територіального устрою, правового статусу адміністративно-територіальних одиниць, правового статусу міста Києва як столиці України.
Депутат пояснив, що такі зміни до Основного закону дозволять змінювати адміністративно-територіальній устрій держави простою більшістю голосів - 226, а не конституційною у 300 голосів, як це діє зараз.
«Привіт узаконене ОРДЛО простою більшістю ВРУ. 226 голосів замість 300. У статусі, який визначать потім. А далі можна і фактичну федералізацію під таке формулювання, якщо домовляться. Кількаходовочка», - зазначив член «Європейської Солідарності».
Парламентар нагадав, що після Нормандського саміту він прогнозував подібні дії команди Зеленського.
«Я казав, всі основні дії зі злиття України під вимоги Путіна будуть не в Парижі. Треба стежити за руками потім. Ось, будь ласка, фокус номер раз», - додав він.
«Владі треба показати, що Конституція не може стати розмінною монетою в небезпечних іграх з Кремлем. Бо на кону не самопіар Зеленського, а безпека України», - заявив Володимир Ар'єв
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