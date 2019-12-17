 "Укрзалізниця" наращивает прибыль, сворачивая капитальные инвестиции, - Криворучко

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко., передает Обозреватель.

"Уже второй год "Укрзалізниця" хвастается увеличением прибыли. В 2018 году компания получила 203 млн грн, улучшив показатели 2017 года на 70%. По итогам первого полугодия 2019 года прибыль выросла более чем в два раза по сравнению с первым полугодием 2018 года: в январе-июне чистая прибыль "Укрзалізниці" составила 1, 065 млрд грн", - отметил Криворучко.

Впрочем, по мнению эксперта, обнародованные финансовые показатели никоим образом не свидетельствуют о развитии компании. Ведь средства, показанные топ-менеджментом "Укрзалізниці" как прибыль, на самом деле - следствие сворачивания программы капитальных инвестиций.

"Казалось бы, прибыль компании — новость позитивная. И так и было бы, если бы не некоторые оговорки. И в первую очередь это касается выполнения программы капитальных инвестиций. Немного цифр. Объем выполнения плана по капитальным инвестициям в 2017 году составил 68%, 2018 году — 68%, 2019 год — 38%. При этом нужно учитывать, что сам объем капинвестиций в этом году сократился на 26% по сравнению с 2018 годом — с 25 млрд грн до 18 млрд грн. С такими процентами выполнения программы капинвестиций вполне понятно, откуда берется прибыль компании", - отметил Криворучко.

Он также подчеркнул, что при подобной тенденции именно инвестирование в основные средства компании ставит себе в заслугу руководитель "Укрзалізниці" Евгений Кравцов.

"Руководитель компании в своем последнем интервью одним из своих успехов называет именно программу капитальных инвестиции и инвестирование в основные средства "Укрзалізниці". Приведу его цитату: "Мы запустили большие программы, например, закупки тепловозов General Electric. За 2,5 года построено больше 6 тысяч вагонов, а через капремонты пропущено 15 тысяч — это больше половины операционного парка полувагонов УЗ. Надеюсь, что в ближайшее время объявим конкурс по закупке электровозов". Но, по всей видимости, все неспроста. Так как премии и бонусы руководство компании получает именно за финансовые результаты компании, а не за выполнение программы капинвестиций", - убежден Криворучко.

Он высказал сомнения в том, что при такой политике руководства "Укрзалізниці" тенденция с выполнением программы в следующем году кардинально изменится.

"В следующем году чистая прибыль компании должна составить 1,3 млрд грн, а объем капитальных инвестиций — рекордный за последние десять лет показатель — 20,1 млрд грн. Правда, если все останутся на своих местах, на счет второго у меня есть большие сомнения", - резюмировал Криворучко.