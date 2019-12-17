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 "Укрзалізниця" наращивает прибыль, сворачивая капитальные инвестиции, - Криворучко

Топ-менеджмент "Укрзалізниці" отчитывается о росте прибыли. Но при этом умалчивает, что ее основной источник - не развитие компании, а сворачивание капитальных инвестиций.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко., передает Обозреватель.

"Уже второй год "Укрзалізниця" хвастается увеличением прибыли. В 2018 году компания получила 203 млн грн, улучшив показатели 2017 года на 70%. По итогам первого полугодия 2019 года прибыль выросла более чем в два раза по сравнению с первым полугодием 2018 года: в январе-июне чистая прибыль "Укрзалізниці" составила 1, 065 млрд грн", - отметил Криворучко.

Впрочем, по мнению эксперта, обнародованные финансовые показатели никоим образом не свидетельствуют о развитии компании. Ведь средства, показанные топ-менеджментом "Укрзалізниці" как прибыль, на самом деле - следствие сворачивания программы капитальных инвестиций.

"Казалось бы, прибыль компании — новость позитивная. И так и было бы, если бы не некоторые оговорки. И в первую очередь это касается выполнения программы капитальных инвестиций. Немного цифр. Объем выполнения плана по капитальным инвестициям в 2017 году составил 68%, 2018 году — 68%, 2019 год — 38%. При этом нужно учитывать, что сам объем капинвестиций в этом году сократился на 26% по сравнению с 2018 годом — с 25 млрд грн до 18 млрд грн. С такими процентами выполнения программы капинвестиций вполне понятно, откуда берется прибыль компании", - отметил Криворучко.

Он также подчеркнул, что при подобной тенденции именно инвестирование в основные средства компании ставит себе в заслугу руководитель "Укрзалізниці" Евгений Кравцов.

"Руководитель компании в своем последнем интервью одним из своих успехов называет именно программу капитальных инвестиции и инвестирование в основные средства "Укрзалізниці". Приведу его цитату: "Мы запустили большие программы, например, закупки тепловозов General Electric. За 2,5 года построено больше 6 тысяч вагонов, а через капремонты пропущено 15 тысяч — это больше половины операционного парка полувагонов УЗ. Надеюсь, что в ближайшее время объявим конкурс по закупке электровозов". Но, по всей видимости, все неспроста. Так как премии и бонусы руководство компании получает именно за финансовые результаты компании, а не за выполнение программы капинвестиций", - убежден Криворучко.

Он высказал сомнения в том, что при такой политике руководства "Укрзалізниці" тенденция с выполнением программы в следующем году кардинально изменится.

"В следующем году чистая прибыль компании должна составить 1,3 млрд грн, а объем капитальных инвестиций — рекордный за последние десять лет показатель — 20,1 млрд грн. Правда, если все останутся на своих местах, на счет второго у меня есть большие сомнения", - резюмировал Криворучко.

Источник: https://censor.net.ua/n3165777
 
 
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Все правильно, треба створити матеріальну базу для розкрадання!
Зєльонки, прийшовши до влади думали, що вони "сядуть на потоки", і миттєво збагатяться. Та от біда, потоків НЕМАЄ!
Ну не крав Порошенко, немає "потоків", а гроші за місця у ВР заплачені, на вибори витрачені, як їх тепер відбити?
Отож!
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Так это и гривна растет не за счет роста экономики, а за счет сокращения количества гривни. Можно вообще ликвидировать гривну и остановить производство.
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ребята правы на все сто, волы в эксплуатации дешевле и им не нужны капитальные строения
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ИДИОТ!!!!! Прибыль - это источник финансирования инвестиций(один из). Этот дебил путает теплое и кислое!
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Не путає!! Виконує замовлення. Думає що всі дебіли..
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Такая же каша в голове на всех госпредпрятиях. Объёмы инвестиций всегда на порядок превышают прибыль. Как это возможно? За счёт докапитализации этих госконтор из бюджета - это же не портит показатель прибыльности. Частному же бизнесу тёплая бюджетная сися не доступна и приходится инвестировать только из прибыли
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ну, если быть до конца честным, то не все так однозначно. Сам свидетель как до 2008 года банки, как сумасшедшие, кредитовали частный бизнес. А потом пришел LEMAN BROTHERS-))))
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Ехал в поезде Черновцы - Винница там в туалете "Укрзалізниця" згортаючи капітальні інвестиції удалила заслонку на толчке и было видно шпалы. А ещё за 10 грн можно было подзарядить у проводника телефон. Реформы идут! "Укрзалізниця" нарощує прибуток, згортаючи капітальні інвестиції, - Криворучко - Цензор.НЕТ 2558
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Перестають капитально тирить? Ну...так ніззя. Треба красти, бо як не красти - путєн нападьйот!!
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Как и во всём в Украине, выжимают последнее перед смертью дела.
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