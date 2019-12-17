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 Политика Украины
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Все про:Азербайджан (290) Алиев (70) Зеленский (4033)

 Украина и Азербайджан демонстрируют близкие позиции по многим вопросам на региональном и глобальном уровнях, - Зеленский

В будущем азербайджано-украинские отношения будут только укрепляться и выйдут на новый уровень.

Как информирмирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши отношения проверены временем. Мы всегда помогали друг другу в трудные минуты, в очень сложные моменты современной истории. А значит, Азербайджан был, есть и будет для Украины надежным другом, и я уверен, что будет стратегическим партнером", - заявил Зеленский по результатам встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Он отметил, что переговоры украинской и азербайджанской делегаций состоялись в атмосфере взаимного искренности и доверия.

Зеленский также выразил уверенность, что в будущем азербайджано-украинские отношения будут только укрепляться и выйдут на новый уровень.

"Наши государства демонстрируют близкие позиции по многим вопросам как на региональном, так и на глобальном уровнях. И поэтому я искренне хочу пожелать успехов председательству Азербайджана в ГУАМ - оно будет в 2020 году", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Азербайджан поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга, - Зеленский

Со своей стороны Алиев отметил, что визит Владимира Зеленского является подтверждением высокого уровня политических отношений двух государств.

"Я оцениваю визит как успешный. Убежден, что этот визит будет новым толчком и новой страницей в украинской-азербайджанских отношениях. Обсуждая конкретные вопросы, мы дали четкие инструкции и указания соответствующим министерствам и ведомствам ", - заявил он.

Среди прочего президент Азербайджана отметил, что государства имеют большой потенциал и возможности для наращивания сотрудничества в туризме.

"Обмен опытом в этой сфере, реализация совместных проектов также имели место на переговорах", - сказал Алиев.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отправился с двухдневным визитом в Азербайджанскую Республику, где проведет ряд переговоров на высоком уровне, в частности с президентом и премьером страны.

Источник: https://censor.net.ua/n3165775
 
 
 Топ комментарии
 
Лол, Украина войдёт в снг, опять. Спасибо зебилам, они это разом сделали.
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Лол, Украина войдёт в снг, опять. Спасибо зебилам, они это разом сделали.
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Потрохобецил Азербайджан вообще-то противостоит РФ и их шестерка из Армении. Здесь то ты Путлеровские и прокололся и спали всю свою потрохобецил руб пропутлеровскую банду.
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Зебил тупорылый, иди гугли на сколько млрд баксов они купили оружия у срашки в прошлом году.
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по тому, шо зеля мыслит глобально, он точно нелох
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можно сказать даже "геополитический"!
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Азербайджан не та страна, на которую стоит равняться, так что заголовок по сути звучит весьма забавно: "по многим вопросам мы такое же дно, как вы".
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бла - бла -бла - а насправді поїхав пограти в рулєтку.
А тим часом!!!

Mihail Shnayder

...давайте поздравим Мустафу Найема.

Ведь на днях, он получил свою первую зарплату на новой должности в ГОСУДАРСТВЕННОМ концерне "Укроборонпром"

А теперь Внимание

За 10 дней "Тяжелейшей" работы Мустафа "Заработал"310 ТЫСЯЧ 521 ГРИВНУ.

в нищей и воюющей стране...
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Міністру економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства України Тимофія Мілованову, при розрахунку премії за листопад поточного року, було запропоновано нарахувати премію в розмірі 1630% або 236 тисяч гривень. Таким чином, його заробітна плата за листопад місяць, з урахуванням запропонованих премій, може скласти 271 тисячу гривень.
Україна та Азербайджан демонструють близькі позиції з багатьох питань на регіональному і глобальному рівнях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8172
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