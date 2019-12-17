 "Верим в невиновность нашего военнослужащего", - Командование ССО просит суд смягчить сержанту Антоненко меру пресечения на домашний арест

Об этом заявил начальник пресс-службы ССО Алексей Никифоров, передает Цензор.НЕТ.
"Относительно сержанта ССО Андрея Антоненко (Riffmaster), который является одним из фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, Командование Сил специальных операций ВС Украины должно официально сообщить:
• В штате ССО сержант Андрей Антоненко находится с 2017 года и до сих пор.
• На общем собрании руководящего состава Сил специальных операций с участием командиров всех воинских частей было принято решение ходатайствовать перед Печерским райсудом о смягчении меры пресечения Антоненко, а именно о домашнем аресте для него. Соответствующий документ передан судье через адвокатов и приобщен к делу.
• Суду предоставлена служебная характеристика сержанта Антоненко за подписью командира воинской части, где он проходит службу.
• За дни, прошедшие с момента взятия Антоненко под стражу, ни одного запроса от органов следствия к Командованию не поступало.
• В составе ССО Андрей Антоненко не занимал должности, которые предусматривают выполнение боевых задач в зоне проведения АТО / ООС. Пребывание сержанта Антоненко в зоне проведения АТО / ООС связано с его деятельностью как музыканта, в составе группы внутренней коммуникации ВСУ и тому подобное.
• В командовании ССО рассчитывают на объективные, беспристрастные действия следствия, готовы всячески содействовать расследованию. Однако чисто с человеческой точки зрения, а не с позиции чиновников, верим в невиновность нашего военнослужащего. Надеемся, в ближайшее время ее докажет суд", - говорится в обнародованном заявлении Командования Сил специальных операций ВСУ.
""Нас не видно, но мы есть. Нас не слышно, но мы здесь". Этими словами песни Риффмастера я отвечу всем, кто разгоняет сплетни, что Силы спецопераций отказались от своего сержанта Андрея Антоненко, который находится под стражей. Наши офицеры, вместе со мной, присутствовали на судебном заседании, которое продолжалось ночью 13-14 декабря. И будем при необходимости приходить на все остальные заседания по этому делу. Рассчитываем на беспристрастность следствия, выражаем готовность сотрудничать. И напоминаем всем, кто распространяет сплетни: ССО своих не бросает", - добавил в комметарии Никифоров.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Kostyantyn Zorkin
Понимаете, в нормальной стране и при нормально функционирующей правовой системе было бы не так. Сейчас бы все обсуждали вовсе не резонансные посадки, нет.
Хватило бы того, что менты кому-то предложили взять на себя вину в резонансном деле. Сейчас правоохранители с утра до вечера оправдывались бы в связи с этим.
Разумеется, никаких арестов волонтеров не было бы. И суд давал бы санкцию на обыски у ментов. И министр был бы после такого в процессе отставки. И парламентская комиссия расследовала бы, как так могло произойти. И ни одному слову причастных к делу правоохранителей после этого не верили бы. Все их действия были бы автоматически дискредитированы. И всю следственную группу отстранили бы и проводили бы внутреннее служебное расследование, а прокуратура на ушах стояла бы. О том, что позорного брифинга с министром, генпрокурором и президентом просто не было бы - и говорить нечего.
Но то в правовом государстве. А мы и раньше не очень-то правовые были, а сейчас и вовсе находимся в процессе ускоренного превращения в скрепостан.
Дякую, дуже дякую.
GORKY_LOOK:
Вошка. Ты демонстративно давишь не политических оппонентов, а медийных... Ты уничтожаешь символы обороны Нени. Как наемные российские бандиты в свое время начинали не с нападения на воинские части - там же стрелять могут! - а срывали и сбрасывали символы Государственности Украины - стяги Жита і Неба - с административных зданий. Риска меньше, а медиакартина ****#сь. Город типа захвачен.
Ты ведешь себя как профессиональный комедиант, закулисная сплетница и ревнивая театральная кокетка, подсыпающая битое стекло в обувь конкурентам.
Но однажды придут с обыском и к тебе. Часы всегда переворачиваются, бесконечного песка нет. Так же грубо и внезапно, как твои сбиры вломились к Марусе и Антину. И начнут выворачивать ящики столов, откуда посыплется твое кружевное белье для приватных выступлений, зайчьи ушки и хвостики, флеш-карты, баночки с чужой мочей для анализов и пакетики «белый порошок, предположительно содержащий...» А ты будешь стоять растерянным пшонкой, в простыне, с нероновским венком набекрень и бормотать - «да на каком, пазвольте, аснавании?»
И даже если ты успеешь ****@ться мелким пшонкой - все равно твое белье вытащат, наденут на палку и пронесут по улицам со свистом и хохотом.
И это классно! В конце концов - нах&я вообще нужны скоморохи? Вызывать смех - твоя планида ("планида" - это не конопля, а судьба, если шо, бо я понимаю шо в роге образование тоже кривое). Вот это будет весело, скажи? И-и-и-ха! Джеронимо!
Знаешь на каком основании я это тебе говорю? На том, что я, небогатый в общем-то человек, заплатил налогов в казну Украины больше, чем ты, мультимиллионер. Я миноритарный акционер Украины, а ты - акционер Кипра и России. Поэтому уж на что - но на слово я имею право. Я его оплатил из своих денег. А ты п#здеж своей Мендель - из общественных. Поэтому в медиа наоборот - мажоритарный акционер как раз я.
Поэтому мы тут как в караоке. Я заплатил и пою, а ты ставишь трек из листа и слушаешь.
Ну и в целом - если шото делать со мной - то делай уже. Потому что мне после презентации книги надо возвращаться к новому году обратно в Пески, на позиции. Ты курва сократил медкорпус, поэтому такмедовский волонтаж бросает семьи и работы, и возвращается вытаскивать, как в 2014. А оттуда ты меня х&й получишь. Комбат не отдаст. Кому-то же надо воевать, а ты четыре раза повестку не получал. Президентом чего ты тогда ты станешь, к&рва, если мы все бросим позиции? Президентом здания своего офиса под охраной российских гренадеров, как Лумумба под охраной бельгийских паратруперов? Помнишь чем кончилось с Лумумбой?
Опять же - кому я это говорю… Этот криворогий чорт стопудово думает, что «лумумба» это такой танец типа ламбады или коктейль со спиртом на тростниковом сахаре.
бахінє привед передавай
"Убийство из-за денег достаточно состоятельного Шеремета выглядит более правдоподобно, чем убийство " ...с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в стране..." почти никому не известного гражданина трех стран"
еще в 2018 году следствие обнаружило на четырех прибалтийских счетах Шеремета очень крупную сумму - 1 116 890 евро.
"Откуда такие деньги у гонимого и преследуемого оппозиционера-диссидента - это вопрос интересный. С момента убийства, вокруг них крутится детективно-юридическая история признания прав на наследования, но латвийские суды упорно отказывают группе людей в признании их прав на наследование"
в марте 2016 года Шеремет почти оформил юридически создание благотворительного фонда защиты свободной прессы в Украине с юридическим адресом в Латвии.
"Этакий "хэдж-фонд" призванный убезопасить и легализовать деньги в стране, активно начавшей мониторинг своей банковской системы с целью поиска сомнительных денег. Деньги в этот фонд должны были поступить именно с этих счетов. В материалах дела зафиксированы данные о ссоре между Шереметом и его "... співмешканкою П." в конце июня 2016 года, причины которой или не выяснены, или не указаны"
В день убийства 20 июля 2016-го Шеремет ехал не на работу, а фактически подписывать финансово-юридические бумаги для перевода денег с личных счетов на счета этого фонда.
"Маленький интересный нюанс - счета таких фондов не подлежат унаследованию по факту прямого наследования. Для того существует отдельная процедура, записанная в уставе фонда"
Мне его не далко ни тогда. ни сейчас...
и кем он там работал?
В хорошем смысле этого слова...
Аваков не похож на идиота, думаю главные козыри у него в рукаве)
https://youtu.be/5QO5_0q8cNc
Чому людей, які мають багато заслуг перед країною, а докази висосані з пальців немитих ніг Авакяна та Геращенка, тримають під вартою. Тому що це все називається ЗРАДА
кто ни во что не верит - даже в черта, назло всем,- (с)