EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Политика Украины
  1517  62
Все про:ВР (24163) Пласт (30)

 Рада приняла законопроект о поддержке пластового и скаутского движения с поправками Зеленского

Верховная Рада приняла Закон "О государственном признании и поддержке Пласта - Национальной скаутской организации Украины" с предложениями Президента Украины.

За соответствующее решение проголосовали 316 нардепов, передает Цензор.НЕТ.

В доработанном законе изменено его название на "О признании пластового движения и особенностях государственной поддержки пластового, скаутского движения". Доработанный Закон касается как пластовых, так и скаутских общественных объединений. Вопрос признания исторического вклада Пласта отражен в преамбуле.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, - Пласт. ФОТО

В статье 1 добавлены определения скаутского движения, пластового и скаутского методов, пластовой, скаутской образовательной (учебной) программы, пластовых, скаутских общественных объединений.

Закон предусматривает разработку органами исполнительной власти и органами местного самоуправления государственных и местных программ в отношении детей и молодежи с учетом предложений пластовых, скаутских общественных объединений, а также возможность привлечения пластовых, скаутских общественных объединений (с их согласия) к реализации государственных и местных программ.

Также доработанным Законом определено, что органы исполнительной власти и органы местного самоуправления оказывают материальную, финансовую, информационную, консультационную поддержку деятельности пластовых, скаутских общественных объединений. При утверждении государственного и местных бюджетов могут предусматриваться расходы на поддержку программ, проектов, направленных на достижение пластовой, скаутской образовательной (учебной) программы.

Доработанный Закон предусматривает, что центральные органы исполнительной власти способствуют развитию пластового, скаутского движения за пределами Украины и созданию и функционированию за пределами Украины инфраструктуры пластового, скаутского движения, в которой образование и воспитание осуществляются на украинском языке или изучается украинский язык.

Источник: https://censor.net.ua/n3165771
 
   
 Топ комментарии
 
Че,зеленый в качестве их гимна ввел Хава-нагилу?
 показать весь комментарий
 
Надеюсь кто то объяснит зраду?
 показать весь комментарий
 
Основателем движения скаутов считается сэр Роберт Стефенсон Смит Баден-Пауэлл

Как по твоему,это кацапское имя?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Че,зеленый в качестве их гимна ввел Хава-нагилу?
 показать весь комментарий
 
 
Нет, ввел подержку украиноязычных организаций за границей. Зрада?
 показать весь комментарий
 
 
О как классно! Дай угадаю...
Наверное абсолютное большинство этих организаций будет на Кипре?
 показать весь комментарий
 
 
Для особо тупых: все,что попадает на территорию кацапостана кацапам и остается. Правда,кацап?
 показать весь комментарий
 
 
Это уже какая то новая версия оправдания за липецкую фабрику давай продолжай свою мысль.
 показать весь комментарий
 
Спроси у своиго зеленого прыЗЕдента
Он в курсе. Он оттудова свои гранты получает и свои фильмы там прокатывает
Я с кацапней никаких дел не имею.
 показать весь комментарий
 
 
Ну он получает с кацапов деньги даже если взять как ты говоришь, но он лепит из себя патриота вся украины клеймя всех критиков агентами кремля при этом содержа фабрику в липецке, выплачивая гору налогов в рашке по зп и создавая рабочии места.
Или может нафтогазу тоже отказаться от денег с газпрома ведь это ж от кацапов?
 показать весь комментарий
 
 
Глубина рассуждений твоих вычитаных на зеленоспливых форумах знаний поражает!
Для малограмотных: получить грант - это НЕ заработать.
И наверное для процветания Украины (специал фор ю,пишется с БОЛЬШОЙ буквы) прыЗедент зарегистрировал все свои баблодобывающие конторы на Кипре и там же платит налоги. Это суперпатриотично!
Ты когда что-то расследуеш,почему то носом в собственную задницу упираешся...
 показать весь комментарий
 
 
Вернут те что Петя на Мальдивы забрал. Может и Пете к папереднику в Ростов разрешат убежать вместе с потрохобецильной шоблой.
 показать весь комментарий
 
После переселения туда 95 квартала сл своими папиками. Можно туда же и 73 процента дебилоидов отправить. они точно безнадежны
 показать весь комментарий
 
Добавілі скаутов?
Пласт «украіноязьічньій», а скаутьі русскоязьічниє.
Нє?
 показать весь комментарий
 
 
Основателем движения скаутов считается сэр Роберт Стефенсон Смит Баден-Пауэлл

Как по твоему,это кацапское имя?
 показать весь комментарий
 
 
наверно этого бота мы уже не увидим, пошел другой аккаунт мастырить)))
 показать весь комментарий
 
С каких таких пор скауты стали русскоязычными?
У кацапов скаутские организации вообще под запретом - это больше в США.
 показать весь комментарий
 
 
Не говоря уже о том, что в законе четко прописана поддержка только украиноязычных организаций.
 показать весь комментарий
 
 
господи, неужели первый нормальный закон приняли?
 показать весь комментарий
 
 
Та не, методички со зрадой задерживаются...... Рада приняла законопроект о поддержке пластового и скаутского движения с поправками Зеленского - Цензор.НЕТ 4778
 показать весь комментарий
 
 
Нет, нормальным был тот, который пингвин заветировал, этот уже ни о чем
 показать весь комментарий
 
 
наконец то свершилось! для единственного и истинного скаута и пластуна в свыном ряду святого пети нпкнец то наступила пора признания
 показать весь комментарий
 
Да,тебе козломордому сосателю какдыровской шняги не понять.
Иди гордись дядами. Всего 5 месяцев осталось
 показать весь комментарий
 
 
Я брезгую давать свою шнягу в пасть таким грязным тварям как ты
 показать весь комментарий
 
Козломордое,чуствую для тебя это очень животрепещущая тебя,как и всякому мокшанскому сосателю. Обратись к своим кавказским соплеменникам,они наверняка тадут тебе поиграть на этом инструменте,вытащив его из задницы твоего сотрудника
 показать весь комментарий
 
полетом твоей фантази восхещен, жарь дальше Рада приняла законопроект о поддержке пластового и скаутского движения с поправками Зеленского - Цензор.НЕТ 7485
 показать весь комментарий
 
кацапотварь,а вы букварь изучаете методом курения?
И жарить тебя будет старший смены...
 показать весь комментарий
 
та, не переживай, сразу видно, шо ты семи пядей, тока не понятно в каком месте Рада приняла законопроект о поддержке пластового и скаутского движения с поправками Зеленского - Цензор.НЕТ 9792
 показать весь комментарий
 
Кацапотварь,иди копрофильничай где-нибуть в другом месте. Твой генетический дебилизм не вызывает ни угрозы ни интереса
 показать весь комментарий
 
иди, любезнай, молись своему богу матшишкапеу, шо то тихо ты поешь, хотя, несомненно, можешь и громче Рада приняла законопроект о поддержке пластового и скаутского движения с поправками Зеленского - Цензор.НЕТ 2658
 показать весь комментарий
 
военно-патриотическое воспитание это гуд!.. одобряю такой законопроект..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
По Конституции президент отвечает за внешнюю политику и силовой блок... Зачем и почему этот мудак лезет во все дыры без мыла? Своей прямой работой президенту воюющей страны заниматься некогда... То он катается как турист туда-сюда, то херней занимается: законы про скаутов редактирует, решает в какой цвет курятники красить....
 показать весь комментарий
 
 
Потому что общество в массе своей, почему-то считает, что президент должен отвечать за все. Чуть где, какой курятник не в тот цвет покрасят - сразу вопли из каждого утюга: "как президент допустил". При чем, это не только Зеленского касается. А то что в конституции написано, то всем до звезды.
 показать весь комментарий
 
Не вдалось пропетляти осторонь цього закону, зате вова тепер скаже, що це його закон... Звичайна маніпуляція, як й все що робить зелена сволота...
 показать весь комментарий
 
 
Згоден з Вами. Но надо отдать должное гибкости Зе. При все ненависти к антиукраинской команде Каломойского, будем объективны - Зе отличается от них, он быстро учится на полтитика, фиг его знает, что будет дальше остается один процент, что от таки бортанет Игоря Валерьевича, но только один.
 показать весь комментарий
 
поправку зеленского о пионерском галстуке и пилотке?
 показать весь комментарий
 
 
В чому відмінність цього закону від ветованого Зеленським закону про Пласт ?
 показать весь комментарий
 
 
добавили інші скаутськи організації
 показать весь комментарий
 
 
Пласт - це виключно проукраїнська організація, а інші скаути під питанням. Певно навмисно хочуть створити протистояння між українськими і ще якимось скаутами, щоб не було однозначно проукраїнської єдності.
 показать весь комментарий
 
 
"між українськими і ще якимось скаутами"

У законі прописана пітримка лише україномовних скаутських організацій.
 показать весь комментарий
 
"Зеленский - это тот же Порошенко! Его провал приведет к КРАХУ!" Кургинян РАЗНОСИТ власть Украины! Рада приняла законопроект о поддержке пластового и скаутского движения с поправками Зеленского - Цензор.НЕТ 6616
 показать весь комментарий
 
Ну если сам Кургинян....... Свиноферма должна поддержать своих кураторов...... Рада приняла законопроект о поддержке пластового и скаутского движения с поправками Зеленского - Цензор.НЕТ 2024
 показать весь комментарий
 
Пластуны, по моему, уже послали зелю нах. Сказали, что обойдутся спонсорскими средствами.
 показать весь комментарий
 
 
Тот же комсомол, только буржуйский.
 показать весь комментарий
 
Вахвахвах...
Том тожы усе очинь преданы делу лёнина-сталина-пуцэна?
 показать весь комментарий
 
 
А тебе ще ніхто не посилав українофобка?
 показать весь комментарий
 
14 жовтня 2018 року, за сприяння Київської ОДА та участі Президента України Петра Порошенка, пластуни відкрили Пластовий Вишкільний Центр у м. Буча
Порошенко взяв участь у відкритті Центру
24-25 листопада 2018 року в Києві відбувся Крайовий Пластовий З'їзд, де прийняли стратегію Пласту до 2030-го року.
30 травня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про визнання і підтримку національної скаутської організації «Пласт» на державному рівні.
Автори законодавчої ініціативи
А.Тетерук, А, М. Княжицький О. Мусій, П. Кишкар, С.Соболев, Р. Князевич та ін., всього десятки депутатів
Закон був підписаний Головою ВРУ Парубієм
4 вересня 2019 року Президент Зеленський ветував закон про державну підтримку «Пласту».
Із зверненням до президента щодо підтримки цього закону звернулися обидві найбільші українські Церкви - ПЦУ та УГКЦ; Світовий конґрес українців та офіційні представники української діаспори США, Канади і Австралії; Світова управа Спілки української молоді.
Закон також підтримали ряд очільників обласних рад та інших органів місцевого самоврядування, включно із ОТГ Півдня і Сходу України.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх