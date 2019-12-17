 Рада приняла законопроект о поддержке пластового и скаутского движения с поправками Зеленского

За соответствующее решение проголосовали 316 нардепов, передает Цензор.НЕТ.
В доработанном законе изменено его название на "О признании пластового движения и особенностях государственной поддержки пластового, скаутского движения". Доработанный Закон касается как пластовых, так и скаутских общественных объединений. Вопрос признания исторического вклада Пласта отражен в преамбуле.
В статье 1 добавлены определения скаутского движения, пластового и скаутского методов, пластовой, скаутской образовательной (учебной) программы, пластовых, скаутских общественных объединений.
Закон предусматривает разработку органами исполнительной власти и органами местного самоуправления государственных и местных программ в отношении детей и молодежи с учетом предложений пластовых, скаутских общественных объединений, а также возможность привлечения пластовых, скаутских общественных объединений (с их согласия) к реализации государственных и местных программ.
Также доработанным Законом определено, что органы исполнительной власти и органы местного самоуправления оказывают материальную, финансовую, информационную, консультационную поддержку деятельности пластовых, скаутских общественных объединений. При утверждении государственного и местных бюджетов могут предусматриваться расходы на поддержку программ, проектов, направленных на достижение пластовой, скаутской образовательной (учебной) программы.
Доработанный Закон предусматривает, что центральные органы исполнительной власти способствуют развитию пластового, скаутского движения за пределами Украины и созданию и функционированию за пределами Украины инфраструктуры пластового, скаутского движения, в которой образование и воспитание осуществляются на украинском языке или изучается украинский язык.
Наверное абсолютное большинство этих организаций будет на Кипре?
Он в курсе. Он оттудова свои гранты получает и свои фильмы там прокатывает
Я с кацапней никаких дел не имею.
Или может нафтогазу тоже отказаться от денег с газпрома ведь это ж от кацапов?
Для малограмотных: получить грант - это НЕ заработать.
И наверное для процветания Украины (специал фор ю,пишется с БОЛЬШОЙ буквы) прыЗедент зарегистрировал все свои баблодобывающие конторы на Кипре и там же платит налоги. Это суперпатриотично!
Ты когда что-то расследуеш,почему то носом в собственную задницу упираешся...
Пласт «украіноязьічньій», а скаутьі русскоязьічниє.
Нє?
Как по твоему,это кацапское имя?
У кацапов скаутские организации вообще под запретом - это больше в США.
Иди гордись дядами. Всего 5 месяцев осталось
И жарить тебя будет старший смены...
У законі прописана пітримка лише україномовних скаутських організацій.
Том тожы усе очинь преданы делу лёнина-сталина-пуцэна?
Порошенко взяв участь у відкритті Центру
24-25 листопада 2018 року в Києві відбувся Крайовий Пластовий З'їзд, де прийняли стратегію Пласту до 2030-го року.
30 травня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про визнання і підтримку національної скаутської організації «Пласт» на державному рівні.
Автори законодавчої ініціативи
А.Тетерук, А, М. Княжицький О. Мусій, П. Кишкар, С.Соболев, Р. Князевич та ін., всього десятки депутатів
Закон був підписаний Головою ВРУ Парубієм
4 вересня 2019 року Президент Зеленський ветував закон про державну підтримку «Пласту».
Із зверненням до президента щодо підтримки цього закону звернулися обидві найбільші українські Церкви - ПЦУ та УГКЦ; Світовий конґрес українців та офіційні представники української діаспори США, Канади і Австралії; Світова управа Спілки української молоді.
Закон також підтримали ряд очільників обласних рад та інших органів місцевого самоврядування, включно із ОТГ Півдня і Сходу України.