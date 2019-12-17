 Рада приняла законопроект о поддержке пластового и скаутского движения с поправками Зеленского

За соответствующее решение проголосовали 316 нардепов, передает Цензор.НЕТ.

В доработанном законе изменено его название на "О признании пластового движения и особенностях государственной поддержки пластового, скаутского движения". Доработанный Закон касается как пластовых, так и скаутских общественных объединений. Вопрос признания исторического вклада Пласта отражен в преамбуле.

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В статье 1 добавлены определения скаутского движения, пластового и скаутского методов, пластовой, скаутской образовательной (учебной) программы, пластовых, скаутских общественных объединений.

Закон предусматривает разработку органами исполнительной власти и органами местного самоуправления государственных и местных программ в отношении детей и молодежи с учетом предложений пластовых, скаутских общественных объединений, а также возможность привлечения пластовых, скаутских общественных объединений (с их согласия) к реализации государственных и местных программ.

Также доработанным Законом определено, что органы исполнительной власти и органы местного самоуправления оказывают материальную, финансовую, информационную, консультационную поддержку деятельности пластовых, скаутских общественных объединений. При утверждении государственного и местных бюджетов могут предусматриваться расходы на поддержку программ, проектов, направленных на достижение пластовой, скаутской образовательной (учебной) программы.

Доработанный Закон предусматривает, что центральные органы исполнительной власти способствуют развитию пластового, скаутского движения за пределами Украины и созданию и функционированию за пределами Украины инфраструктуры пластового, скаутского движения, в которой образование и воспитание осуществляются на украинском языке или изучается украинский язык.