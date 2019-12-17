 Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 22 "Града" противника вблизи Хрустального на Луганщине, - украинская сторона СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, по данным СЦКК, в отчете спецмиссии ОБСЕ от 16 декабря обнародована информация, что на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода. В частности, 14 декабря вблизи населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч, 56 километров к юго-западу от Луганска) патруль ССМ ОБСЕ зафиксировал 22 единицы реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм).

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"Украинская сторона СЦКК отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности и откровенно пренебрегают взятыми обязательствами в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.