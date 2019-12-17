EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Происшествия
  484  5
Материалы по теме:
Все про:вооружение (3279) Донбасс (20238) минские соглашения (2716) СЦКК (572)

 Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 22 "Града" противника вблизи Хрустального на Луганщине, - украинская сторона СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают грубо нарушать Минские договоренности, размещая военную технику с нарушением линий отвода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, по данным СЦКК, в отчете спецмиссии ОБСЕ от 16 декабря обнародована информация, что на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода. В частности, 14 декабря вблизи населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч, 56 километров к юго-западу от Луганска) патруль ССМ ОБСЕ зафиксировал 22 единицы реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ не пускают СММ ОБСЕ на территорию ОРДЛО, - украинская сторона СЦКК

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности и откровенно пренебрегают взятыми обязательствами в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 22 Града противника вблизи Хрустального на Луганщине, - украинская сторона СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3165770
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а куда делись наемники. террырысты и расейские аккупационные вийска? шо, новый год начался?
 показать весь комментарий
 
ето сивохиним друзьям подорили на новий год
 показать весь комментарий
 
 
впопученцы приехали
к Сивохо-ву
за пенсиями
 показать весь комментарий
 
 
ну таки сурков дня три назад на съезде даунов донбасса призвал к всеобщей готовности в течении недели прибыть на ордло - в необходимом для фронта количестве -
 показать весь комментарий
 
 
Зеклован сказал шо то ополченцы..
Шоб хутина не злить.так к рассее нет вопросов...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх