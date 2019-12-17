 Запускаем проект с Минфином и НБУ, чтобы искоренить "зарплатное рабство", - Дубилет

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы начали проект, которым хотим побороть "зарплатное рабство" в Украине. Работа началась по инициативе Оксаны Маркаровой и ведется совместно с Минфином и НБУ", - отметил Дубилет.
Он добавил, что сейчас в Украине существует явление, которое немало удивляет жителей развитых стран - "зарплатный проект". Это когда предприятие и банк договариваются о выплате зарплаты, не спрашивая мнение сотрудников. Им просто указывают, на карточку какого банка они будут получать деньги.
Описывая концепцию будущей реформы, министр отметил, что по закону сотрудники имеют право самостоятельно выбирать банк. Но на практике, если кто-то выбирает другой банк, бухгалтеры вынуждены для таких выплат формировать отдельные платежки. Поэтому работникам чаще всего в таком выборе просто отказывают.
"Идея очень простая - сделать, как в Европе. Работник просто указывает бухгалтеру свой IBAN, а бухгалтер формирует простую ведомость для всех сотрудников, независимо от банка. А дальше уже банк, который обслуживает предприятие, автоматически раскидывает деньги, куда надо", - отметил он.
По мнению Дубилета, проект важен, поскольку украинцы получат больше свободы и лучший сервис, а банковская индустрия лучше будет развиваться за счет повышения конкуренции.
Министр выразил убеждение, что проект будет запущен уже в следующем году.
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Сообщается, что иск был подан в минувшую пятницу днем в окружной административный суд Киева, сообщают источники Time.
В проекте жалобы, полученном изданием в понедельник, Нафтогаз утверждает, что в июле правительство Украины действовало незаконно и с предвзятостью, когда предоставило нефтяные и газовые месторождения американской компании, которая находится в совместном владении Майкла Блейзера, одного из давних союзников Перри.
"Предложение, поданное нашей компанией, было оценено межведомственным комитетом, в соответствии с рекомендациями группы независимых экспертов. Задачей Украины было и остается привлечение столь необходимого зарубежного опыта и инвестиций для поиска новых месторождений - цель, продвигаемая этому решению", - написал Блейзер в электронном письме в Time.https://www.unn.com.ua/ru/news/1841801-time-naftogaz-podav-do-sudu-na-uryad-********#.XfieJPLb0iA.twitter