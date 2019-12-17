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 Политика Украины, Общество
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Все про:зарплата (1946) Дмитрий Дубилет (61)

 Запускаем проект с Минфином и НБУ, чтобы искоренить "зарплатное рабство", - Дубилет

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет анонсировал искоренение так называемого "зарплатного рабства", в результате которого человека фактически принуждают получать зарплату через конкретный банк.

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы начали проект, которым хотим побороть "зарплатное рабство" в Украине. Работа началась по инициативе Оксаны Маркаровой и ведется совместно с Минфином и НБУ", - отметил Дубилет.

Он добавил, что сейчас в Украине существует явление, которое немало удивляет жителей развитых стран - "зарплатный проект". Это когда предприятие и банк договариваются о выплате зарплаты, не спрашивая мнение сотрудников. Им просто указывают, на карточку какого банка они будут получать деньги.

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Описывая концепцию будущей реформы, министр отметил, что по закону сотрудники имеют право самостоятельно выбирать банк. Но на практике, если кто-то выбирает другой банк, бухгалтеры вынуждены для таких выплат формировать отдельные платежки. Поэтому работникам чаще всего в таком выборе просто отказывают.

"Идея очень простая - сделать, как в Европе. Работник просто указывает бухгалтеру свой IBAN, а бухгалтер формирует простую ведомость для всех сотрудников, независимо от банка. А дальше уже банк, который обслуживает предприятие, автоматически раскидывает деньги, куда надо", - отметил он.

По мнению Дубилета, проект важен, поскольку украинцы получат больше свободы и лучший сервис, а банковская индустрия лучше будет развиваться за счет повышения конкуренции.

Министр выразил убеждение, что проект будет запущен уже в следующем году.

Запускаем проект с Минфином и НБУ, чтобы искоренить зарплатное рабство, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3165766
 
   
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больше никаких зарплат!!!
только талоны в смартфоне!!! Запускаем проект с Минфином и НБУ, чтобы искоренить "зарплатное рабство", - Дубилет - Цензор.НЕТ 8970
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теперь точно украинцы остануца в рабстве да еще и без зарплат
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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Летом 2019 года украинское правительство передало права на разработку огромного комплекса нефтяных и газовых месторождений в стране американской компании, которая находится в совместном владении бывшего соратника министра энергетики США Рика Перри. Это решение вызвало недовольство руководителей компании НАК "Нафтогаз Украины", которая участвовала в конкурсе. Теперь она подала иск в суд на украинскую власть и требует отменить соглашение, пишет издание Time со ссылкой на два источника, передает УНН.
Сообщается, что иск был подан в минувшую пятницу днем в окружной административный суд Киева, сообщают источники Time.
В проекте жалобы, полученном изданием в понедельник, Нафтогаз утверждает, что в июле правительство Украины действовало незаконно и с предвзятостью, когда предоставило нефтяные и газовые месторождения американской компании, которая находится в совместном владении Майкла Блейзера, одного из давних союзников Перри.
"Предложение, поданное нашей компанией, было оценено межведомственным комитетом, в соответствии с рекомендациями группы независимых экспертов. Задачей Украины было и остается привлечение столь необходимого зарубежного опыта и инвестиций для поиска новых месторождений - цель, продвигаемая этому решению", - написал Блейзер в электронном письме в Time.https://www.unn.com.ua/ru/news/1841801-time-naftogaz-podav-do-sudu-na-uryad-********#.XfieJPLb0iA.twitter
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Дубилет и тут старается продавить интересы своего монобанка
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Та подрежьте ему уши, наконец! Это ж просто неприлично. Вроде как Министр Самого Кабинета Министров, наконец. Правда, каждый раз, когда вижу эту фотку, не совсем понимаю- какого именно Кабмина? Ему бы- в Тель-Авив, там он гармоничней впишется, в окружающую среду.
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Как говорил покойный чечетов, зебилы развели всех как кАтят
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и якось теперича жить простому украинцу - ни рабства, ни зарплаты?
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Якщо приймуть зелений Кодекс законів про працю, ото буде рабство...
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Идея не плохая. Однажды, это было еще при хряке беглом, нам на работе обьявили, что для выплаты зарплат предприятие будет осуществлять его через другой банк. Приехли представители этого банка и нам всем выдали карточки на которые мы будем получать зарплату. Но подвох в том, что у этого банка нет своих банкоматов и что бы снять наличку в банкомате другого банка естественно за комиссию, терминалы с этим банком не сотрудничали и что бы скупиться нужно было снимать наличку. И третье, сразу на этой карточке лежало 5000 грн кредитного лимита за обслуживание которого естественно банк брал деньги с зарплаты. Но когда люди прочухали все это то естественно сразу началась буза на предприятии. А банк этот был с центральным офисом почему то в Одессе. Запускаем проект с Минфином и НБУ, чтобы искоренить "зарплатное рабство", - Дубилет - Цензор.НЕТ 2212 Думаю все догадались, что это за банк... Называть не буду думаю сами догадаются люди... Слава Богу у владельца предприятия хватило ума быстренько перевести всех сотрудников в другой банк.
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НАК "Нафтогаз" отдохните немножко соколики, вы за 25 лет столько на разрабатывали месторождений шо даже саудиты тихо завидуют в сторонке, пусть вам американцы покажут как работать надо, побудьте немножко без корпоративов со снегурками и элитными *******.
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А потім комісію за транзакції з банка в банк знімуть. Як то зараз знімають з субсидій та пільг при оплаті у безготівковій формі за комунальні послуги.
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