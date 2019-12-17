EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  958  22
Все про:Азербайджан (290) Алиев (70) Зеленский (4033)

 Украина и Азербайджан поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга, - Зеленский

Украина и Азербайджан поддерживают друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Баку.

"Важная тема сегодняшней беседы - это обеспечение региональной и национальной безопасности. Прежде всего, речь идет о войне на востоке Украины и нагорно-карабахском конфликте. Мы неизменно поддерживаем друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности наших государств в рамках международно признанных границ. Мы продолжим совместную работу в этом направлении как в двустороннем формате, так и в рамках работы международных организаций", - сказал он во время совместного заявления для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Держитесь там. Россия с вами. Мы молимся за вас", - блогер Эльвин Исаев, выданный Азербайджану, поддерживал пророссийских боевиков на Донбассе. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3165764
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Бубочці потрібні лабутени, бо шкет шкетом.
 показать весь комментарий
 
 
Це максимум, що ти можеш по цій новині сказати?
 показать весь комментарий
 
 
А что еще можно сказать по этой новости если это очередное... пустое заявление бубочки?
Голосование Азербайджана в ООН говорит абсолютно об обратном...
 показать весь комментарий
 
 
Почему оно пустое, официальное заявление президента. Как и ***** так и зебоба
 показать весь комментарий
 
Пустое... потому что ничем не подтверждено... а факты говорят об обратном...
 показать весь комментарий
 
Факты это голосование Азербайджана в ОНН.. тебе что ссылку на сайт ООН дать? сам найти не в состоянии? тупой что ли?
 показать весь комментарий
 
Ну так рашистские прихвостни вряд ли в ближайшее время изменятся, что Белорусь, что эти...
 показать весь комментарий
 
Так о том же и речь..
И отсюда да же и вывод... заявление бубочки пусто как барабан...
 показать весь комментарий
 
Ну да.. ну да.. судя по тому как Азербайджан голосует в ООН в унисон с паРашей оно так и есть... верим..
 показать весь комментарий
 
 
Да ты шо... а это является поддержкой территориальной целостности Украины..? Круто...
 показать весь комментарий
 
судя по тому как Азербайджан голосует в ООН в унисон с паРашей

твои слова? В унисон - это поддержать РФ. А здесь воздержались. это называется нейтралитет, и нашим и вашим. для непонятливых объясняю - мы вас поддерживаем морально, как бы уважаем вашу целостность, но это ваши проблемы - это с рашкой решайте, а нам с ними еще торговать и с вами тоже.
 показать весь комментарий
 
по фото видно, шо ильхам явно на подпевке у странствующего рыцаря
 показать весь комментарий
 
А товаришЧ Алиев может выйти на трибуну... ответить на простой вопрос... "чей Крым"??
 показать весь комментарий
 
 
Какая папаха у военного в жарком Азербайджане. Совок жив.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх