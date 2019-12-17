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 "Земельна афера - не пройде", - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Верховной Рады проходит митинг противников открытия рынка сельскохозяйственных земель.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Под зданием Рады проходит акция протеста против открытия рынка земли. Митингующие держат плакаты со своими требованиями, а также символику "Всеукраинского объединения "Свобода", "Всеукраинского объединения "Батькивщина", "Аграрной партии", "Национального корпуса", Федерации профсоюзов Украины, Всеукраинской аграрной рады и др.

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Вместе с тем, часть активистов попыталась установить две палатки возле отеля "Киев" напротив здания Рады. Праоохранители воспрепятствовали этому. В результате произошли потасовки, в ходе которой были распылены огнетушители. Некоторые правоохранители по результатам потасовки оказались в зеленке.

Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 01
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 02
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 03
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 04
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 05
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 06
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 07
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 08
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 09
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 10
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 11
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 12
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 13
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 14
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 15
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 16
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 17
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 18
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 19
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 20
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 21
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 22
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 23
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 24
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 25
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 26
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 27
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 28
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 29
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 30
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 31
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 32
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 33
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 34
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 35
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 36
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 37
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 38
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 39
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 40
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 41
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 42
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 43
Земельна афера - не пройде, - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 44

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/n3165762
 
 
 Топ комментарии
 
От би перевірити, хоч у одного мітангаря є пай? "Земельна афера - не пройде", - под ВР митингуют против рынка земли, при попытке активистов установить палатки произошли потасовки с правоохранителями - Цензор.НЕТ 2760
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Вижу трудящиеся фермеры на месте. Не хватает только трактора.
"Земельна афера - не пройде", - под ВР митингуют против рынка земли, при попытке активистов установить палатки произошли потасовки с правоохранителями - Цензор.НЕТ 2990
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Ти хоч розібрався, що таке земельний ринок?
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Не хвилюйся. Нагадай мені, скільки блазні планують продавати гектарів на одну особу? Звісно це виключно в інтересах селян.
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Та не в мене питай. У блазнів своїх питай.
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А сидела бы йулька в тюрьме, меньше неадекватов и заробітчан под Радой собиралось.
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А пусть зебоба ее посадит -верный знак, что кранты ему)
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Вижу трудящиеся фермеры на месте. Не хватает только трактора.
"Земельна афера - не пройде", - под ВР митингуют против рынка земли, при попытке активистов установить палатки произошли потасовки с правоохранителями - Цензор.НЕТ 2990
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А вдруг это студентки сельскохозяйственного техникума, такие себе будущие доярки)))
З.Ы. Сарказм
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Забавно. Во всём мире земля есть товар, а у нас - это афёра.
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Вавсьом мірє нема такого клятого сусіда як *********.
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Верно. И что из этого? Землю разрешат продавать инородцам? Где такое написано?
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Ва всем міре, чи не занадто узагальнено? Ось Ізраїль- не продає. Бо став державою саме так. Купив землю у Палестини і облаштував там власну державу. " Вместо этого они покупали землю. Приобретение собственности дунам-за-дунамом, ферма-за-фермой, дом-за-домом лежало в основе сионистского предприятия до 1948 года. "
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Тому що в більшості тих країн власником того товару здебільшого є держава, немає печерських судів, прокурорів з елітною нерухомістю, чорних ріелторів, рейдерів і їб@нутого сусіда.
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Товар - это 10 -50 гектар, а 20 000 га - и концентрация земли в одних руках - это афера !
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Это кто такое сказал? "Земельна афера - не пройде", - під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети - Цензор.НЕТ 9409 Во Франции нельзя купить 20 000 га. сельхозугодий? "Земельна афера - не пройде", - під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети - Цензор.НЕТ 9409
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По 210 тис. Гектарів в одні руки? В Європі до 500 гектарів. В мене є пай. Я теж проти
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не намети, а кулемети вже треба- відправляти зеленого скомороха назад у 95 квартал
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шота не сильно эти ребята похожи на фермеров и селян ...?
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а это сироты. дети современного поволжья. )
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"хорошо" что у нас есть политики готовые дать на пЫрожино и направить под раду лозунги орать ...не пропадут сиротки
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Логично, это как выходить под раду чтобы запретить продавать квартиры, авто или бизнес - бред агрохолдингов и чмырей которые тут за копейку топят против.
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Вообще-то более 70% граждан Украины против продажи земли.
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А кого должны быть похожи фермеры и селяне?
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афёра уже даааааавным даааааавно прошла. её просто рано или поздно юридически оформят и фсё!
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Да ты что?А мы вот владеем земельными паями,трудимся на земле,и ни мы,ни наши хозяева агрофирмы не знаем,что наша земля кем-то продана давным давно.Вот дела!
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ну не хотите знать, то и не знайте. а захотите,так узнайте)) ваши хозяева роскошно обьяснят вам всё о вашей виртуальной собственности ))
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давно пора сдавать столь клевые места в аренду митинигующим на почасовой основе, хошь митинговать -отслюнявь гроши, а не хошь - трись на троещине, хоть какая то польза материальная либо буджету, либо друзям
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"Пчелы против мёда", тут же популисты налетели, где же Шляшко?
Агрохолдинги не хотят расставаться с землёй которую арендуют за копейки. Тяжело жить в стране где у народа мышление на уровне Северной Кореи и Венесуэлы и Таджикистана, где продажи земли нет.
Сейчас ботов налетит, за ботоводство нужно сажать, это отрава которая без того не мамые окрепшие умы заставляет копать себе могилы и прозатся с последней копейкой.
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100%! Я вчора висказався на цю тему, так мене облаяли і сказали, що я бот на зарплату у Сороса "Земельна афера - не пройде", - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки - Цензор.НЕТ 9046 Але ж ті хто мене в цьому звинувачували поняття не мають хто він такий
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Та хай продают эту клоаку по кускам... в стране где 73% придурки не нужна ни страна ни земля! Пусть купят те у кого есть деньги, они наверное умные!
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Берите клюшки и на Банковую. Там каток есть. В "хоккей" богданом вместо шайбы поиграете.
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От би перевірити, хоч у одного мітангаря є пай? "Земельна афера - не пройде", - под ВР митингуют против рынка земли, при попытке активистов установить палатки произошли потасовки с правоохранителями - Цензор.НЕТ 2760
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Відкривати ринок Землі під час війни - злочин. Тим паче в тому вигляді, який хочуть протягнути. Ще питання. Чого у мусорів на касках номери однакові?
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Так повинні бути індивідуальні. Ще після Майдану казали.
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Нет продаже земли! Закрыть эту тему НАВСЕГДА!!! Читайте Конституцию!
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значит нужно запретить любую частную собственность
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Какой к черту рынок земли.
В статье 13 Конституции Украины все написано и не должно идти нарушение Конституции.
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Там написано, что "Земля, є об'єктами права власності Українського народу"!
А не правом собственности какого-то олигарха!
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а у ккакого олигарха есть право собственности на землю?))) у них все в аренде. 7млн собственников земли это не украинский народ?))) ты просто не в теме
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Да продавайте... Вся суть украинцев в одном законе!!!
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Я звыняюсь...А полиция - это уже вновь "цепні пси злочинної панди" или еще нет?
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это удачно переодетые и отмородереные мусора "Земельна афера - не пройде", - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки - Цензор.НЕТ 4277 "Земельна афера - не пройде", - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки - Цензор.НЕТ 4277 "Земельна афера - не пройде", - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки - Цензор.НЕТ 4277 "Земельна афера - не пройде", - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки - Цензор.НЕТ 4277
не - забыл ещё стриптизерки и сутенеры с сутенерками ))))
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Зебил готовится трон отстаивать, наверное понимает что зебилоиды скоро начнут что то подозревать!))
Вон даже мусорам номера на шлемы одинаковые набил!
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набей другие "Земельна афера - не пройде", - під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети - Цензор.НЕТ 8201 "Земельна афера - не пройде", - під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети - Цензор.НЕТ 8201 "Земельна афера - не пройде", - під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети - Цензор.НЕТ 8201 "Земельна афера - не пройде", - під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети - Цензор.НЕТ 8201
что свинорыл надел и не украл - то и таскают ))
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Если есть аваковские жены, значит протест будет дискредитирован. Хотя понятно что эти протесты подогреваются теми кто за копейки снимает землю десятками лет, и такой порядок вещей их устраивает и менять ничего не хочется. Но рано или поздно рынок земли откроется.
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а на манеже все те же))) аваковские шлюхи нац жены и швабода. а башляют этим упырям агроолигархи
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Смотрите, это Фермеры, это вам не ******** какая-нибудь за 100 грн час от агрохолдингов )))

"Земельна афера - не пройде", - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки - Цензор.НЕТ 3258
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Морды "селян и аграриев", специфическая форма одежды, рюкзачки, ************ - народний спротив? Смешно...
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Як в задниці тобі зашкварить, ото посміємось
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А чому у поліцаїв відра на голові під одним номером?
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Правоохранители пострадали от ЗЕЛЕНКИ... Как это мило. Почти риторически. Жаль, что только от зеленки. Хотя, они и так в "зеленке"!
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сорос и все евреи хотят скупить украинские черноземы, чтобы богоизбранный народ всегда имел пищу
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Быдни! Быдни украйнци их опять абманули... ай йайай!!! И так 500лет по кругу...!
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Ого! Весело... Як там у Зе? Йому пора у відставку, чи як?
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На вашей крови они зарабатывают деньги. Дайте людям право продать свое имущество.
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забыли ещё партию и пес и приженное к нему жиддя ))
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интересно много у этих кобыл українсьої землі? "Земельна афера - не пройде", - під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети - Цензор.НЕТ 7461
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