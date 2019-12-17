 "Земельна афера - не пройде", - под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Под зданием Рады проходит акция протеста против открытия рынка земли. Митингующие держат плакаты со своими требованиями, а также символику "Всеукраинского объединения "Свобода", "Всеукраинского объединения "Батькивщина", "Аграрной партии", "Национального корпуса", Федерации профсоюзов Украины, Всеукраинской аграрной рады и др.
Вместе с тем, часть активистов попыталась установить две палатки возле отеля "Киев" напротив здания Рады. Праоохранители воспрепятствовали этому. В результате произошли потасовки, в ходе которой были распылены огнетушители. Некоторые правоохранители по результатам потасовки оказались в зеленке.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
З.Ы. Сарказм
Агрохолдинги не хотят расставаться с землёй которую арендуют за копейки. Тяжело жить в стране где у народа мышление на уровне Северной Кореи и Венесуэлы и Таджикистана, где продажи земли нет.
Сейчас ботов налетит, за ботоводство нужно сажать, это отрава которая без того не мамые окрепшие умы заставляет копать себе могилы и прозатся с последней копейкой.
В статье 13 Конституции Украины все написано и не должно идти нарушение Конституции.
А не правом собственности какого-то олигарха!
не - забыл ещё стриптизерки и сутенеры с сутенерками ))))
Вон даже мусорам номера на шлемы одинаковые набил!
что свинорыл надел и не украл - то и таскают ))