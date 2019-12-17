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 Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Верховной Рады проходит митинг противников открытия рынка сельскохозяйственных земель.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Под зданием Рады проходит акция протеста против открытия рынка земли. Митингующие держат плакаты со своими требованиями, а также символику "Всеукраинского объединения "Свобода", "Всеукраинского объединения "Батькивщина", "Аграрной партии", "Национального корпуса", Федерации профсоюзов Украины, Всеукраинской аграрной рады и др.

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Вместе с тем, часть активистов попыталась установить две палатки возле отеля "Киев" напротив здания Рады. Праоохранители воспрепятствовали этому. В результате произошли потасовки, в ходе которой были распылены огнетушители. Некоторые правоохранители по результатам потасовки оказались в зеленке.

Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 01
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 02
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 03
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 04
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 05
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 06
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 07
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 08
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 09
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 10
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 11
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 12
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 13
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 14
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 15
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 16
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 17
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 18
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 19
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 20
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 21
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 22
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 23
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 24
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 25
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 26
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 27
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 28
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 29
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 30
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 31
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 32
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 33
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 34
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 35
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 36
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 37
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 38
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 39
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 40
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 41
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 42
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 43
Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки 44

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/n3165762
 
   
 Топ комментарии
 
Вижу трудящиеся фермеры на месте. Не хватает только трактора.
"Земельна афера - не пройде", - под ВР митингуют против рынка земли, при попытке активистов установить палатки произошли потасовки с правоохранителями - Цензор.НЕТ 2990
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Вавсьом мірє нема такого клятого сусіда як педерація.
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Ага, аякже))) Я, як філолог, бачу, що в тебе страшні борошна від того, що тебе спалили)))
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филолог... в психологии ноль. не твоя профессия. и нервишки подорваны, и суждение.
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Зате онлайн-перекладач чую за кілометр))) І да, видаляють ж не мої пости. А яке в тебе вище утворення тоді?
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Шановні форумчани, будьте пильними!

Усі, хто прирівнює Україну до Венесуели із Зімбабве - скоріше за все, кацапські тролі! Бо у Венесуелі, Білорусі чи Зімбабве НІЯКУ землю не можна купити! А в Україні землю для будівництва хатки законно продають із 2001 року і будинки у нас продаються разом із землею під ними! Не можна купити ЛИШЕ сільсько-господарські землі, а так ринок інших земель уже майже 20 років існує! І точно така схема існує в Ізраїлі, Канаді, Китаї тощо...

Хто живе в Україні, той цей чудово знає. А не знають ті, хто з-за порєбріка пише!

Будьмо уважні!
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так і є. Протест обгавкують тут коцапські тролі, відомі також, як "порохоботи".
Зєля з порашем одну справу роблять: нас обкрадають, москві допомагають і одне одному підтанцьовують.

КРАЇНІ ПОТРІБНІ УКРАЇНЦІ.
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Так ніби ж Пєтя проти закону про землю і не голосував за нього?

Хоча мені якось пофіг на його позицію, я більше підтримую націоналістичні сили, а вони завжди були і є проти продажу с/г землі!
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яке там "проти"? читайте поросячу програму
https://agropolit.com/news/11320-poroshenko-obitsyaye-zapustiti-rinok-zemli-pislya-viboriv
і слауко-дефективний плагіатор- тої самої
Ринок землі в Україні- тільки після війни і тільки при доходах, як в Європі- 400+ Є - щомісяця кожному, хто став на облік в соцзахист. ПРОСТО ТАК. Щоб купували українці, а не хз хто через хз які офшори.
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В "відсталих, забитих США" , середній розмі фермерських господарств 170 га , а агрохолдинга 530 га .
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Брехня про Канаду, там с/г земля у більшості приватна і вільно продається.
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Если пройдёт это, то вас купят как кусок сыра. Территория Украины перестанет существовать. Нечего по факту будет делать армии поскольку будет защищать против КУ. Будет защищать землю олигархов. Народ вообще после такого перестанет быть украинским. Это абсолютно против КУ. Это крах Украине без войны......
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Мусора не люди, це падаль аваківська, гниди
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я знаю, как закончить все митинги в Украине навсегда! Нужно дать людям права самим принимать решения! Нужно ввести онлайн демократию, которая будет иметь силу большую, чем Рада! Ибо Рада - это представители людей голосовавших за этих представителей и реальные интересы они не представляют, а люди при прямой демократии будут напрямую представлять свои интересы и выдвигать законопроекты и голосовать за них и тогда наступит в стране равноправие! И митингов больше не будет, а народ сам будет представлять свои интересы, через прямую демократию! Для пенсионеров можно сделать колл центры в которых они смогут подать закон или проголосовать! Также нужно создать помимо сайта прямой демократии на котором подавать законопроекты, нужно еще создать канал ТВ, Радио, в соц сетях и ютубе канал и на этих СМИ будут делать обзоры законопроектов. И топы голосования и т.п. Для Украины нужна демократия онлайн, как воздух!!! Люди все смогут очень много полезного для страны предложить.
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я тоже знаю, как закончить эти митинги. Нужно вернуть в зад мародера и любые такие решения автоматически превратятся в рішучу необходну перемогу
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А де Порох на грейдері? Не бачу масовика-затійника. Невже, валізи збирає і готується до 01.01.2020? Скоріше б...
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Может их протесты и имеют смысл, но после той убогой Чарты с Гаем во главе, я любые протесты на какое-то время воспринимаю теперь как сборище очередных ряженых.
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Сейчас земли за гроши в аренде у всякой швали. Что плохого если к примеру канадский холдинг покупает 200га и реально начинает по современным технологиям и хорошой техникой выращивать тот же чеснок который мы завозим с Китая. Будут созданы новые рабочие места, будут строится перерабатывающие предприятия и базы для хранения. пойдут инвестиции. Станет больше конкуренции и продуты начнут наконец падать в цене. Сейчас тем кто арендует насрать на землю они садят сою, рапс после которых 5 лет ничего не растет. Собственник земли такое делать не будет.
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Ага, у Аргентину от уже прийшли "ефектівниє собствєннікі" - у країні дефіцит власних продуктів через них, бо садять що хочуть, а не що треба народу...

Ринок землі можливий в цивілізованих умовах, а не за дикого капіталізму!
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Какой холдинг з 200 га?) Какой чеснок? Зачем ино холдингу снижение цен?) Тісячи га, сотня две роботников, кукурудза и рапс. Только теперь ето можна перепродать раз 10.
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Сейчас земли за гроши в аренде у всякой швали. Что плохого если к примеру канадский холдинг покупает 200га и реально начинает по современным технологиям и хорошой техникой выращивать тот же чеснок который мы завозим с Китая.

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

А что плохого,если канадский холдинг возьмёт в аренду эти 200 га?
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А як ти їх відрізняєш?) Мають виглядати як в фільмах часів СРСР.) Сам яке відношення до села маєш?)
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Там проплаченные чмошник и не более, паевщиков там точно нет.
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Дай вгадаю, є пай якого ти в очі не бачив, живеш в місті, хочеш продати?) Або сподіваєшся що аренда зросте?)
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не перший день живу.."городських" від селян відрізнити можу..так, має гектарчик паю на Полтавщині..аж біля 100 баксів у рік орендар (Кернел) з барського плеча дає..добрі люди..
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Ну тоді для тебе не буде проблемою перечисли та ознаки селянина?)
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Ну так. У ЗЕлупінців такі каламутні очі.
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та я за петю найсолодшого голосував..прикинь..але це було останнє у моєму житті голосування..ще в 2014-му..
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Продавать или не продавать?
Вначале нуно определить,сколько фермер может обработать земли и какие ресурсы ему понадобятся.Так определяется количество земли в одни руки.
Провести аудит,кому и каким образом стала принадлежать земля,которая по закону не продаётся.Земля возвращается в собственность государства.
Создаётся гос земельный банк и только он имеет право выкупать,давать в аренду или продавать землю.
Агрохолдинги рассматриваются отдельным законодательством и пользование землёй регулируются государством.
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Правильно! с/х земля должна продаваться исключительно для работы на ней, а не с целью скупки и концентрации в одних руках какого-то олигарха!
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Среди митингующих - 73% голосовавших за зелю. Жрите, не обляпайтесь, зебилы! Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети - Цензор.НЕТ 4887
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54 % пепосвинів жрали і ляпались 5 років.
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Предлагаемая земельная реформа против народа для олигархов. Такой наглой передачи земли латифундистам не было нигде в Европе. Украина - это ДНИЩЕ.
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Сейчас в стране фактически нет судов (вместо них какие-то ОПГ), нет фактически нормальной правоохранительной системы, на местах вообще беспредел! В руководстве Украины даже не знают,сколько земли находится в гос. собственности! Проводить продажу земли в таких условиях могут или дебилы или закоренелые преступники.
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Нет, ни что Вы.
Те земли, где в недрах нефть, и те, которые самые плодородные, Квартал, конечно, знает наизусть.
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А на манежі всі ті самі: Свобода, Нацкорпус і Батьківщина. Радєтєлі за багосостояніє народа.
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Радетели за благосостояние тебя довели до йододефицита. Каждый гражданин имеет право на 2 гектара своей земли, и даже ты, дятел.
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Ты сам вернись с полученной землей чтобы других посылать.
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Думка залітних одудів мене не цікавить.
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Что ты себе лстиш, где ты, а где думка.
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Власники землі мають право самі вирішувати, що робити з власною землею. І держава має забезпечити це право, з урахуванням інтересів безпеки держави і реалізації добросовісної конкуренції.
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Разогнать проплаченные чмошников, они ни какого отношения к паевщикам не имеют.
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Аваковские п*доры украли у протестующих палатку, повязали несколько человек, одного увезли в клетке. Народ кипишует конечно, но сил маловато.
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"Повязать" - это запросто, это нетрудно.
А вот рискнет ли "бубочка" с народом поговорить?
Без Богдана?
Это же его, "бубочки", избиратели.
Что бы ему не разъяснить, что повышение тарифов на газ на 28% с января - это хорошо.
Латифундисты, скупающие землю - лучше не бывает.
А зарплаты по 4000 денег в месяц - то шутка была, и всем должно быть весело.
И угостить шаурмой.
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Вихожить, що всі оті "петріотичні шатри" для борців перманентного спротиву можна самовстановлювати скільки хоч, а популістські заходи проти розпродажу українських земель проводити категорично заборонено. Під ВР мітингують проти ринку землі, відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети - Цензор.НЕТ 3436
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за бабки этот зброд и продает свою страну и жопу...землевладельцы..на карту бабки плотят вот они и анус рвут ..
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«Сьогодні вперше з часів Януковича ми побачили як силами міліції влада зупиняла людей, які їхали в столицю, що сказати своє «НІ!» чинній владі та її намірам розпродати українську землю. Людей зупиняли під приводами різноманітних перевірок на наявність вибухівки чи наркотиків. Таким чином поліція не пустила в столицю тисячі одиниць сільгосптехніки. Все це свідчить про те, що влада боїться українського народу, а значить добре розуміє, що їхні дії щодо відкриття земельного ринку є злочинними і не відповідають інтересам держави», - заявив Геннадій Новіков.
auu.org.ua/uk/publications/web/1075/
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Рынок земли это хорошо-когда государство его контролирует и не дает концентрировать землю в одних руках,работать на земле людям без квалификации и знаний агротехнологий,убивать землю и делать ее не плодородной,регулировать квоты по посадкам определенных культур чтобы не было как в этом году:кукурузы и сои полно а картофеля дефицит и Украина ЗАКУПАЕТ импортную!!!!
Но ведь у нас нет государства и президент-фейковая кукла и значит будет как с промышленностью:местные банд-олигархи скупят за копейки ,убьют землю соей и кукурузой,потом через 5 лет продадут китайцам а те уже добьют землю окончательно.
Много украинских заводов полностью модернизировались после приватизации? Единицы! Остальные выработали свой ресурс и попиленны на металл. С землей будет аналогично. И с Украиной тоже. Если так и не создадит честные госинституты управления,честные суды и прокуратуру-все благие намерения закончатся тем-же
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Ну что, "бубочка", а выйдете поговорить с народом?
Или только на стадионе или фуд-корте?
Разъясните им, "бубочка", в чем они заблуждаются, развейте их сомнения.
Это же украинские граждане, Ваши избиратели.
Ну как, рискнете, "бубочка"?
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