 Под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Под зданием Рады проходит акция протеста против открытия рынка земли. Митингующие держат плакаты со своими требованиями, а также символику "Всеукраинского объединения "Свобода", "Всеукраинского объединения "Батькивщина", "Аграрной партии", "Национального корпуса", Федерации профсоюзов Украины, Всеукраинской аграрной рады и др.
Вместе с тем, часть активистов попыталась установить две палатки возле отеля "Киев" напротив здания Рады. Праоохранители воспрепятствовали этому. В результате произошли потасовки, в ходе которой были распылены огнетушители. Некоторые правоохранители по результатам потасовки оказались в зеленке.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Усі, хто прирівнює Україну до Венесуели із Зімбабве - скоріше за все, кацапські тролі! Бо у Венесуелі, Білорусі чи Зімбабве НІЯКУ землю не можна купити! А в Україні землю для будівництва хатки законно продають із 2001 року і будинки у нас продаються разом із землею під ними! Не можна купити ЛИШЕ сільсько-господарські землі, а так ринок інших земель уже майже 20 років існує! І точно така схема існує в Ізраїлі, Канаді, Китаї тощо...
Хто живе в Україні, той цей чудово знає. А не знають ті, хто з-за порєбріка пише!
Будьмо уважні!
Зєля з порашем одну справу роблять: нас обкрадають, москві допомагають і одне одному підтанцьовують.
КРАЇНІ ПОТРІБНІ УКРАЇНЦІ.
Хоча мені якось пофіг на його позицію, я більше підтримую націоналістичні сили, а вони завжди були і є проти продажу с/г землі!
https://agropolit.com/news/11320-poroshenko-obitsyaye-zapustiti-rinok-zemli-pislya-viboriv
і слауко-дефективний плагіатор- тої самої
Ринок землі в Україні- тільки після війни і тільки при доходах, як в Європі- 400+ Є - щомісяця кожному, хто став на облік в соцзахист. ПРОСТО ТАК. Щоб купували українці, а не хз хто через хз які офшори.
Ринок землі можливий в цивілізованих умовах, а не за дикого капіталізму!
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А что плохого,если канадский холдинг возьмёт в аренду эти 200 га?
Вначале нуно определить,сколько фермер может обработать земли и какие ресурсы ему понадобятся.Так определяется количество земли в одни руки.
Провести аудит,кому и каким образом стала принадлежать земля,которая по закону не продаётся.Земля возвращается в собственность государства.
Создаётся гос земельный банк и только он имеет право выкупать,давать в аренду или продавать землю.
Агрохолдинги рассматриваются отдельным законодательством и пользование землёй регулируются государством.
Те земли, где в недрах нефть, и те, которые самые плодородные, Квартал, конечно, знает наизусть.
1 Одеська область 33 310 км²
2 Дніпропетровська область 31 914
3 Чернігівська область 31 865
4 Харківська область 31 415
5 Житомирська область 29 832
6 Полтавська область 28 748
7 Херсонська область 28 461
8 Київська область 28 131
9 Запорізька область 27 180
10 Луганська область 26 684
11 Донецька область 26 517
12 Вінницька область 26 5131
13 Автономна Республіка Крим 26 200
14 Миколаївська область 24 598
15 Кіровоградська область 24 588
16 Сумська область 23 834
17 Львівська область 21 833
18 Черкаська область 20 900
19 Хмельницька область 20 645
20 Волинська область 20 144
21 Рівненська область 20 047
22 Івано-Франківська область 13 900
23 Тернопільська область 13 823
24 Закарпатська область 12 777
25 Чернівецька область 8 097
26 м. Севастополь 864
27 м. Київ 839
А вот рискнет ли "бубочка" с народом поговорить?
Без Богдана?
Это же его, "бубочки", избиратели.
Что бы ему не разъяснить, что повышение тарифов на газ на 28% с января - это хорошо.
Латифундисты, скупающие землю - лучше не бывает.
А зарплаты по 4000 денег в месяц - то шутка была, и всем должно быть весело.
И угостить шаурмой.
auu.org.ua/uk/publications/web/1075/
Но ведь у нас нет государства и президент-фейковая кукла и значит будет как с промышленностью:местные банд-олигархи скупят за копейки ,убьют землю соей и кукурузой,потом через 5 лет продадут китайцам а те уже добьют землю окончательно.
Много украинских заводов полностью модернизировались после приватизации? Единицы! Остальные выработали свой ресурс и попиленны на металл. С землей будет аналогично. И с Украиной тоже. Если так и не создадит честные госинституты управления,честные суды и прокуратуру-все благие намерения закончатся тем-же
Или только на стадионе или фуд-корте?
Разъясните им, "бубочка", в чем они заблуждаются, развейте их сомнения.
Это же украинские граждане, Ваши избиратели.
Ну как, рискнете, "бубочка"?