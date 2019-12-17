 Замглавы Минздрава Качурец и гендиректор ЦОЗ Курпита подали заявления об отставке

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Намерена продолжать работать над воплощением идей, лежащих в основе трансформации системы. Но не в этом составе Минздрава. Приняла решение об отставке. Соответствующее заявление подано руководству", - сообщила она.



Фото: Качурец/Facebook

По словам Качурец, причиной такого решения является "непонятный и непрозрачный процесс принятия/непринятия решений" в министерстве.

"За три месяца я убедилась, что политические решения откладываются, в то же время публично озвучивается позиция, которая не обсуждалась внутри Минздрава или обсуждалась без участия специалистов, которые непосредственно над ними работают. Сотни страниц аналитических записок, материалов, проектов решений, предоставленных министру в разных формах, - не в счет или считаются недостаточными без объяснения позиции. Оставаться в дальнейшем на должности для меня по многим причинам - это компромисс с совестью, на который я не пойду", - написала замминистра в Facebook.

Качурец также отметила: "С первых дней после моего назначения стало понятно, что о командной работе и формировании общей политической позиции речь не идет".

"Все попытки инициировать налаживание такой работы, собраться вместе с командой заместителей и руководителями подразделений Минздрава, определить стратегическое видение, обсудить ключевые политические решения и курс - чтобы каждый в министерстве понимал цели и логику тех или иных шагов - игнорировались или блокировались. Я как заместитель министра не видела и не принимала участия в разработке и согласовании документа, который лег в основу Программы деятельности Кабинета министров Украины. Для большинства работников в Минздраве принятый документ с определенными целями стал неожиданностью", - добавила она.

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Кроме того, по словам замминистра, "до сих пор отсутствует утвержденное приказом распределение обязанностей между заместителями. Без распределения обязанностей никто из заместителей не имеет возможности полноценно реализовать свои полномочия и работать на результат, принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность".

При этом Качурец подчеркнула, что решение некоторых задач в министерстве доверено советникам в обход заместителей.

"Одновременно с деятельностью заместителей определенные параллельные задачи могли доверяться советникам в обход заместителей, а после отмены института советников - тем же людям, но уже без соответствующего статуса. Проведены многочисленные встречи с целенаправленным привлечением деятелей, которые "дореформировали" украинскую медицину в течение 25 лет до состояния, которое мы наблюдали в начале реформ", - отметила она.

Кроме того, замминистра добавила: "Договоренности с нынешним "самопровозглашенным" руководством Одесского медуниверситета является четким сигналом, что государство в лице Минздрава одобряет любые, даже рейдерские, методы борьбы за руководство университетом и распил государственных средств, а не отстаивает позицию восстановления правового порядка и привлечения к ответственности лиц, дерзко нарушающих закон".

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По словам Качурец, за время пребывания в должности замминистра были внедрены новые прозрачные правила отбора научных исследований, осуществлен обзор бюджетных расходов по образовательным программам, представлены предложения по наиболее оптимальным вариантам решений изменений системы финансирования медицинского образования, подготовлены проекты решений для запуска новой модели интернатуры в 2020 году. Кроме того, была проведена подготовительная работа для запуска переходного периода финансирования непрерывного развития врачей и возможности в 2020 году осуществить первые выплаты, выборы на прозрачном конкурсе нового руководителя Центра тестирования, разработан график проведения экзаменов для студентов и интернов в 2020 году.

Помимо этого, подготовлен план мероприятий по совершенствованию тестовых экзаменов "Крок", усилена команда директората образования, науки и кадров - государственных экспертов и их руководителей, которые дальше готовы работать на результат и воплощать изменения.

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Также о своем увольнении сообщил генеральный директор Государственного учреждения "Центр общественного здоровья МОЗ Украины" Владимир Курпита.

"Наконец это произошло. Министр приняла мое заявление об увольнении по собственному желанию и эта неделя последняя в должности Генерального директора Центра общественного здоровья Украины. Основная причина моего решения - отсутствие диалога относительно дальнейшего места Центра и его роли как координирующей структуры Общественного здоровья", - написал он в Facebook.

Курпита отметил, что в последние два года команда фокусировалась на повышении ответственности граждан и местных властей за здоровье, поскольку общественное здоровье должно базироваться на постоянном диалоге между ключевыми игроками и секторами экономики, которые влияют на здоровье.

"Вместо этого озвучено желание создать сеть учреждений по контролю за заболеваниями и развивать одновременно региональные центры общественного здоровья. Мне кажется, что эта двойная трактовка ошибочна", - написал он, добавив, что поэтому принял решение дать новой политической команде возможность воплотить их замыслы.

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"Хочу поблагодарить всю свою команду и каждого лично за то, что вы сделали за эти два года. В 2019 году охват основными прививками будет более 80%, вспышка кори подходит к концу и могу утверждать, что информация была правдива и доступна для общественности и журналистов еженедельно. Можно было бы справиться быстрее не знаю, но это было интересным опытом сотрудничать с областной властью, департаментами, педагогами, военными, полицейскими", - отметил он.

Отметим, это уже не первые громкие увольнения из Минздрава.

Так, 25 ноября заявление на увольнение написал глава Национальной службы здоровья Олег Петренко. Его отставку уже приняло правительство, а 6 декабря о своем намерении уволиться из ведомства объявила также руководитель директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко. Она уйдет из Министерства здравоохранения практически со всей своей командой.