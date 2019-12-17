 Пока не откажемся от преследования предшественников, будем оставаться в "совке", - Зеркаль о деле ГБР против Порошенко

Об этом она рассказала в программе "Рандеву" на "5 канале", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мне трудно представить, как будет развиваться это дело. По крайней мере, мои ограниченные знания уголовного законодательства не дают мне уверенности в его перспективности", - сказала дипломат.
В свою очередь, Зеркаль призвала всех политиков и дипломатов обратиться к диалогу.
"Мне вообще эта традиция преследования предшественников, не нравится. Нам надо наконец перейти к цивилизованному диалогу и передаче власти. Пока мы этого не сделаем, мы будем оставаться в этом так называемом "soviet legacy" (с англ. советское наследие)", - заявила она.
10 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило об открытии уголовного производства по факту возможного совершения госизмены Порошенко при подписании Минских соглашений в 2015 году.
При этом экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Телеграм-канале разместил копию ответа ГБР на его имя, из которой следует, что это он обратился в ГБР по поводу возможной госизмены Порошенко в ходе подготовки и проведения 11 и 12 февраля 2015 года переговоров относительно содержания документа "Комплекс мер, направленных на выполнение минских соглашений".
Сведения о возможном совершении преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований 10 декабря 2019 года, начато досудебное расследование. Предварительная квалификация – по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины.
Янукович, возвращайся. Соя уже тебя любит.
мама Ріма дуже скучила по ньому
И сразу все встает на свои места.
Предшественники неприкасаемые?
Пришел, наворовал, ушел и радуется жизни!
абідна
па-настаящєму, па-чєкістскі!
ги
Ты сам уделался.
Порошенко не взмоз водночасі порушити номенклатурні устрої, десятиріччями вроставші в менталітет нації.
Тепер ваза ЗЕ по новой буде обростати свіжою та багатою пляснявою.
Експрезидента Пакистану засудили до смертної кари
17 грудня, 09:56
Сам Мушарраф зараз перебувє у Дубаї
REUTERS / Mian Khursheed
У вівторок, 17 грудня, Спеціальний суд в Ісламабаді засудив колишнього президента Пакистану Первеза Мушаррафа до страти у справі щодо державної зради.
Як повідомляє BBC, відповідне обвинувачення йому було висунуто у 2013 році. Приводом для цього стало призупинення у 2007 році дії Конституції країни та арешт суддів Верховного суду Пакистану. (с)
О, как! Я, когда комменты прочитал, по статьёй- охренел! 50% / 50% !!! Так я о том, что наши посетители ИНЕТа 50% требуют тоже самое для Порошенко, а столько же- 50% им рты затыкает и грозит как думаете, чем??? А вот тем и грозит! Обостряют твари ситуацию! Кто обостряет? А СМИ наши. Вот они и твари!
А документи з викликом - були?
светленькая девочка
а во рту черно
Овоща, наприклад, за "запрошення" ***** окупувати Україну - прощати не можна. Чи хабарників, рейдерів, ухилянщиків від сплати податків, тощо. Але обовязково: доведенними, з фактажем, а не зфальсифікованими, з видуманими на Г+Г.
56 хв ·
Конституційний Суд визнав законопроект Зеленського про одноосібне призначення голів ДБР та НАБУ - НЕКОНСТИТУЦІЙНИМ.
Навіть судді КС усвідомлюють, що те що відбувається в державі - узурпація влади.
Жоден президент не мав таких реальних повноважень які бажає отримати нанішня президентська вертикаль. ￼￼
Фактично, це ще одне підтвердження, що турборежим та законопроекти від монобільшості є антиконституційними та не мають нічого спільного із демократичною державою.
Згідно рішення КС «Конституцію України не може бути змінено, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони є спрямованими на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.»
Відтепер це питання не можна буде розглядати один рік, згідно з Конституцією України.
Янык, вернись родненький!!! это была ошибка!!!
*****, ржунимагу.
УКРАЇНСЬКА ВЛАДА НАМАГАЄТЬСЯ ОБНУЛИТИ РЕВОЛЮЦІЮ ГІДНОСТІ.
«Медовий місяць у політиці для Зеленського скінчився»
Під владою президента Володимира Зеленського Україна опинилася в глибокій політичній кризі, робить висновок польська Gazeta Wyborcza.
Одним із свідчень кризи видання називає записи з кабінету директора Держбюро розслідувань Романа Труби, на яких зафіксовано, що розслідування ДБР щодо діяльності ексглави держави Петра Порошенка особисто контролюються керівником Офісу президента Андрієм Богданом.
ДБР також отримує вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки - того, кого у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом Зеленський назвав «стовідсотковою своєю людиною».
«Ситуація виглядає уже небезпечною.
Будь-яка спроба залякати лідерів опозиції викличе занепокоєння Європи», - зазначив колишній президент Європейської Ради Дональд Туск.
Видання вважає, що становище ускладнюється тим, що ДБР насправді керує колишній заступник голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковичам Андрій Портнов, який втік до Росії у 2014 році та повернувся після перемоги Зеленського.
«Портнов заявляє публічно, що хоче помститися особисто Порошенку. Таким чином він відпрацьовує «гостинність», яку надавав йому Кремль протягом п'яти років.
Автори матеріалу про Україну стверджують, що Портнов та команда Зеленського, яка його підтримує, перенесли гібридну війну з Росією до структур української держави. «Вони використовують гасло «боротьба з корупцією». Однак вони діють за сценарієм, написаним у Москві.
Суть цього сценарію - Порошенко та його «партія війни», які прийшли до влади в результаті «збройного перевороту» під час революції на Майдані, відповідальні за спалах війни у 2014 році», - стверджує видання.
Gazeta Wyborcza пише, що первинна мета Зеленського та його команди полягає в тому, щоб повернути владу до «моделі Януковича»: «На хвилі величезної громадської підтримки нова українська влада намагається здійснити (дослівно) «революцію назад».
Насправді йдеться про нехтування змінами, які відбулися в Україні після Майдану».
Видання констатує, що репресії торкнулися начальника управління матеріального забезпечення Міністерства оборони генерал Сергія Марченка, якого ДБР звинуватило в купівлі неякісних бронежилетів.
Вона наголошує: нова влада хоче, аби у головах мільйонів українців виникло питання «Якщо це справді так, то навіщо стріляти?».
Тезу про те, що Порошенко збагатів на війні, яку роками повторює російська пропаганда, і яка стала лейтмотивом програм телеканалу «1+1» олігарха Ігоря Коломойського (бізнес-партнера Зеленського), правоохоронці довести не змогли.
Видання зазначає, що з цієї причини Генпрокуратура хоче притягнути Порошенка за «зловживання владою», однак поки - безуспішно. Тим часом експрезиденту вже засвідчили свою підтримку і сам Туск, і канцлер Німеччини Ангела Меркель, і віце-прем'єр-міністр Канади Крістіна Фріланд.
«В недавньому інтерв'ю The New York Times олігарх (мова про Коломойського) заявив про необхідність повернення України до Росії. Мовляв, Захід «нічого не дав Україні», тоді як Україну «підштовхували США» до війни з Росією», - нагадує видання і додає, що олігарх навіть назвав ціну за це повернення - $100 млрд.
Кінцева мета Коломойського - повернути Приват,анк, в якому 70% українців мають свої рахунки. Тим часом для Заходу, особливо МВФ, справа Приватбанку є червоною лінією - будь-яка поступка Коломойському порушить співпрацю, і означатиме величезні проблеми для української економіки. «Олігарх пішов ва-банк.
«Сьогодні Зеленський стоїть перед фундаментальним вибором, який визначить його майбутнє та майбутнє України.
Росіяни, їхні українські агенти та Коломойський кинули всі сили, щоб посадити Порошенка до в'язниці, припинити співпрацю з МВФ та запровадити авторитаризм. А це означає здачу Росії та розрив із Заходом», - резюмує Gazeta Wyborcza.
https://ua.korrespondent.net/world/4172632-u-pakystani-sud-zasudyv-do-straty-kolyshnoho-prezydenta
Про суди над колишніми президентами Південної Кореї - взагалі мовчу.. Судові посадки корумпованих владних мужів - тільки на користь розвитку демократії в країні..
Источник: https://censor.net.ua/n3165757
Перевожу с дипломатического на язык, понятный зебобикам:
вероятность "успеха" настолько велика, а последствия настолько серьезны для инициаторов сего процесса, что лучше засуньте это дело себе в дупу сразу.
Это его кровный сын привёл в Украину войну.
Это он его так воспитал, и это он навязал олигархическую модель экономики.
Когда дипломат, например, "последствия для вас могут быть неприятны и, возможно, чувствительны", на практике это означает: "слышь ты, дятел недоношеный, за твою дурную башку на Привозе и копейки не дадут, даже после отделения от туловища, если и дальше будешь выёживаться".
Блефует дипломат - это я перевожу с дипломатического языка на простой язык.