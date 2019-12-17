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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17948) Зеркаль (255) ГБР (787)

 Пока не откажемся от преследования предшественников, будем оставаться в "совке", - Зеркаль о деле ГБР против Порошенко

Бывшая замглавы МИД Елена Зеркаль с негативом относится к тому, что Государственное бюро расследований открыло уголовное дело в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко по факту возможной государственной измены из-за Минских соглашений.

Об этом она рассказала в программе "Рандеву" на "5 канале", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне трудно представить, как будет развиваться это дело. По крайней мере, мои ограниченные знания уголовного законодательства не дают мне уверенности в его перспективности", - сказала дипломат.

В свою очередь, Зеркаль призвала всех политиков и дипломатов обратиться к диалогу.

"Мне вообще эта традиция преследования предшественников, не нравится. Нам надо наконец перейти к цивилизованному диалогу и передаче власти. Пока мы этого не сделаем, мы будем оставаться в этом так называемом "soviet legacy" (с англ. советское наследие)", - заявила она.

Читайте также: Я не знаю, при каких условиях подписывался именно такой вариант "Минска", - Зеленский уверяет, что не влияет на ГБР

10 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило об открытии уголовного производства по факту возможного совершения госизмены Порошенко при подписании Минских соглашений в 2015 году.

При этом экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Телеграм-канале разместил копию ответа ГБР на его имя, из которой следует, что это он обратился в ГБР по поводу возможной госизмены Порошенко в ходе подготовки и проведения 11 и 12 февраля 2015 года переговоров относительно содержания документа "Комплекс мер, направленных на выполнение минских соглашений".

Сведения о возможном совершении преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований 10 декабря 2019 года, начато досудебное расследование. Предварительная квалификация – по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3165757
 
 
 Топ комментарии
 
Негатив у неё...А то, что каждая власть чудит что хочет, а потом никто ни за что не отвечает её устраивает?
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А это работает только в отношении Порошенко, или Зеркаль считает что и Януковичу тоже пора возвращаться и отменять любые уголовные преследования в отношении него?
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По логике получается, что так. Или с логикой у Зеркаль совсем плохо...
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Негатив у неё...А то, что каждая власть чудит что хочет, а потом никто ни за что не отвечает её устраивает?
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Потрібно шукати майнові злочини і повертати народу награбовані сотні мільярдів всіма попередниками і папєрєдніками. А якщо руки короткі, чи ізвілін невистачає, нахай ідуть із ДБР в приватні охоронні фірми.
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Зачастую и искать то не надо, настолько всё находится на виду...
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И зачем всякие глупости размножать в интернете. Пока не начнем предшественников сажать ничего не будет хорошего.
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А это работает только в отношении Порошенко, или Зеркаль считает что и Януковичу тоже пора возвращаться и отменять любые уголовные преследования в отношении него?
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По логике получается, что так. Или с логикой у Зеркаль совсем плохо...
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Можно отменить предыдущие расследования против Янука, но вот одно новое ему точно светит: ст. 408 УК. Бросил армию и сбежал. Дезертирство. От четырёх до восьми лет.
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Янукович попытался разогнать Майдан, нарушил президентскую присягу, был смещён со своего поста Верховной Радой и бежал из страны. Порошенко никого не разгонял, ничего не нарушал, никем не отстранялся и никуда не бежал. Его преследование имеет все признаки политического, что недопустимо в цивилизованной стране. Об этом и говорит Зеркаль.
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"Мне вообще эта традиция преследования предшественников, не нравится. Нам надо наконец перейти к цивилизованному диалогу и передаче власти. Пока мы этого не сделаем, мы будем оставаться в этом так называемом "soviet legacy" (с англ. советское наследие)", - заявила она. Источник: https://censor.net.ua/n3165757

Янукович, возвращайся. Соя уже тебя любит. Пока не откажемся от преследования предшественников, будем оставаться в "совке", - Зеркаль о деле ГБР против Порошенко - Цензор.НЕТ 9966
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Правильно. И в Конституцию забить: каждый през получает индульгенцию от прошлых и будущих преступлений. Любую попытку привлечь к ответственности считать политичесим преследованием.
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да в том-то и дело, что у нас существую договоренности, не трогать предшественников, более того оставлять им в собственность госдачи и участки...надо ломать традиции....
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Это и правда так БЫЛО, до момента посадки Тимошенко дважды несудимым. Теперь уже эти негласные договорённости не особо действуют.
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а что плахова в совкє?
мама Ріма дуже скучила по ньому
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Преследовать нужно не предшественников, а преступников.
И сразу все встает на свои места.
Предшественники неприкасаемые?
Пришел, наворовал, ушел и радуется жизни!
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а тєбє пріходіца чєсно срать в камєнти, чтоби заработать на корочку жлєба...
абідна
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отета ти мєня удєлал!
па-настаящєму, па-чєкістскі!
ги
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і шо, ось за такі видатні в своїй геніальності висери прігожен вам платить гроші?
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Ватопітеки Зелені, зарубіть собі на лобі, ушльопки: - Порошенко витяг Україну з кабали та бездни. Порошенко підняв Армію і надавав таким чином по писоку ордокацапу.
Порошенко не взмоз водночасі порушити номенклатурні устрої, десятиріччями вроставші в менталітет нації.
Тепер ваза ЗЕ по новой буде обростати свіжою та багатою пляснявою.
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Дурко, мы в совке, потому что, до сих пор никто не наказан за разворовывание страны... а по Порошенко плачет тюрьма, кроме всего, еще и за державну зраду....
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Зелебобики забывают, что у руля они не навечно. А за пол года они таких делов наворотили, что всю шоблу потом к ногтю прижмут, кто в Ростов не сбежит.
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Лана, а суд над папєрєдніком Свинохряком у скайпі - то совок чи справедливість? Заплутались соєві у стандартах. Поясніть хтось Зеркаль, що Феміді однаково, чи звичайний робочий, чи (колишній) президент.
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Тю! Та у нас- ваааще никакого преследования! Порошенко скока раз на допрос не явился? Я сбился после 19-го. А вона как бывает, с некоторыми:

Експрезидента Пакистану засудили до смертної кари

17 грудня, 09:56

Сам Мушарраф зараз перебувє у Дубаї
REUTERS / Mian Khursheed

У вівторок, 17 грудня, Спеціальний суд в Ісламабаді засудив колишнього президента Пакистану Первеза Мушаррафа до страти у справі щодо державної зради.
Як повідомляє BBC, відповідне обвинувачення йому було висунуто у 2013 році. Приводом для цього стало призупинення у 2007 році дії Конституції країни та арешт суддів Верховного суду Пакистану. (с)
О, как! Я, когда комменты прочитал, по статьёй- охренел! 50% / 50% !!! Так я о том, что наши посетители ИНЕТа 50% требуют тоже самое для Порошенко, а столько же- 50% им рты затыкает и грозит как думаете, чем??? А вот тем и грозит! Обостряют твари ситуацию! Кто обостряет? А СМИ наши. Вот они и твари!
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"Порошенко скока раз на допрос не явился?" - а повинен був? І навіть, коли з вентиляції труби потекло?
А документи з викликом - були?
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Вы меня не ловите предъявами от нихера! Я- цитирую наши же СМИ! Всё тот же УКРНЕТ. Потому и пишу: подлейшие наши СМИ обостряют и обостряют! Их задача становится всё более- ясной: хаос и кровь! Потому: мне срать на: "А документи з викликом - були?"(с)
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та не міряйте одним аршином "наши же СМИ"! Хоча би тому, що по-факту вони - далеко не всі наші. Є і совкові, є і олігархічні. Той же агрегатор Укрнет - бенін (колись читав статтю з такими предявами стосовно того, хто власник).
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Может хватит иметь неприкосновенность ВОРОВАТЬ по очереди, и уже пора СИДЕТЬ без очереди?
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Безвідповідальність високопосадовців - один із шляхів зруйнування держави! І це вже йде майже 30 років, починаючи з Л. Кравчука! І продовжується і під-час війни з Росією, коли президентом П. Порошенко! Така розумна жінка, як О. Зеркаль не може про це не знати!
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Окрім яника не пам'ятаю жодних переслідувань попередників, ніхто ні за що не покараний і не ув'язнений
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на вид
светленькая девочка
а во рту черно
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Мне тоже раньше нравилось читать опусы Волоха, но после его обоснования "идеи", что власть вынуждена воровать, я перестал это делать. Здесь то же самое.
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Только заметил? В шикаладном стаде все такие.Там же атаманшей была жинка3000
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это за чипсы и колу краденные из супермакркета надо наказывать , а за топ коррупцию ни ни , ни в коем случае , а то путин сами заете что
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Ты пэдрыны лозунги не трогай,а то скажут плагиат
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Лана, треба було би уточнити, що ти маєш на увазі суто політичні, а не кримінальні переслідування.
Овоща, наприклад, за "запрошення" ***** окупувати Україну - прощати не можна. Чи хабарників, рейдерів, ухилянщиків від сплати податків, тощо. Але обовязково: доведенними, з фактажем, а не зфальсифікованими, з видуманими на Г+Г.
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Андрій Смолій
56 хв ·

Конституційний Суд визнав законопроект Зеленського про одноосібне призначення голів ДБР та НАБУ - НЕКОНСТИТУЦІЙНИМ.

Навіть судді КС усвідомлюють, що те що відбувається в державі - узурпація влади.
Жоден президент не мав таких реальних повноважень які бажає отримати нанішня президентська вертикаль. ￼￼

Фактично, це ще одне підтвердження, що турборежим та законопроекти від монобільшості є антиконституційними та не мають нічого спільного із демократичною державою.

Згідно рішення КС «Конституцію України не може бути змінено, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони є спрямованими на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.»

Відтепер це питання не можна буде розглядати один рік, згідно з Конституцією України.
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пока свыня не сядет,то точно будем сидеть в совке
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Пока не откажемся от преследования предшественников, будем оставаться в "совке", - Зеркаль

Янык, вернись родненький!!! Пока не откажемся от преследования предшественников, будем оставаться в "совке", - Зеркаль о деле ГБР против Порошенко - Цензор.НЕТ 2509 это была ошибка!!!
*****, ржунимагу.
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Может и тупая, но не соска, а на подсосе. Аналог Бабченко, он уже с Израиля бабло на донаты хочет, эта пока ещё здесь.
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ПОЛЬСЬКА GAZETA WYBORCZA:

УКРАЇНСЬКА ВЛАДА НАМАГАЄТЬСЯ ОБНУЛИТИ РЕВОЛЮЦІЮ ГІДНОСТІ.

«Медовий місяць у політиці для Зеленського скінчився»

Під владою президента Володимира Зеленського Україна опинилася в глибокій політичній кризі, робить висновок польська Gazeta Wyborcza.

Одним із свідчень кризи видання називає записи з кабінету директора Держбюро розслідувань Романа Труби, на яких зафіксовано, що розслідування ДБР щодо діяльності ексглави держави Петра Порошенка особисто контролюються керівником Офісу президента Андрієм Богданом.
ДБР також отримує вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки - того, кого у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом Зеленський назвав «стовідсотковою своєю людиною».
«Ситуація виглядає уже небезпечною.
Будь-яка спроба залякати лідерів опозиції викличе занепокоєння Європи», - зазначив колишній президент Європейської Ради Дональд Туск.
Видання вважає, що становище ускладнюється тим, що ДБР насправді керує колишній заступник голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковичам Андрій Портнов, який втік до Росії у 2014 році та повернувся після перемоги Зеленського.
«Портнов заявляє публічно, що хоче помститися особисто Порошенку. Таким чином він відпрацьовує «гостинність», яку надавав йому Кремль протягом п'яти років.
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Він знає, що Путін не перестав бачити Порошенка головним ворогом в Україні і, якщо офіційно експрезидента хоче посадити «за корупцію», то по факту - за захист України від російської агресії», - йдеться у матеріалі.

Автори матеріалу про Україну стверджують, що Портнов та команда Зеленського, яка його підтримує, перенесли гібридну війну з Росією до структур української держави. «Вони використовують гасло «боротьба з корупцією». Однак вони діють за сценарієм, написаним у Москві.
Суть цього сценарію - Порошенко та його «партія війни», які прийшли до влади в результаті «збройного перевороту» під час революції на Майдані, відповідальні за спалах війни у 2014 році», - стверджує видання.

Gazeta Wyborcza пише, що первинна мета Зеленського та його команди полягає в тому, щоб повернути владу до «моделі Януковича»: «На хвилі величезної громадської підтримки нова українська влада намагається здійснити (дослівно) «революцію назад».

Насправді йдеться про нехтування змінами, які відбулися в Україні після Майдану».

Видання констатує, що репресії торкнулися начальника управління матеріального забезпечення Міністерства оборони генерал Сергія Марченка, якого ДБР звинуватило в купівлі неякісних бронежилетів.
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«Влада хоче показати громадськості, що за часів Порошенка «розкрадали армію», генерали - корумповані злочинці, а колишній президент займався «зароблянням грошей на війні», - пише польська провідна газера.

Вона наголошує: нова влада хоче, аби у головах мільйонів українців виникло питання «Якщо це справді так, то навіщо стріляти?».

Тезу про те, що Порошенко збагатів на війні, яку роками повторює російська пропаганда, і яка стала лейтмотивом програм телеканалу «1+1» олігарха Ігоря Коломойського (бізнес-партнера Зеленського), правоохоронці довести не змогли.

Видання зазначає, що з цієї причини Генпрокуратура хоче притягнути Порошенка за «зловживання владою», однак поки - безуспішно. Тим часом експрезиденту вже засвідчили свою підтримку і сам Туск, і канцлер Німеччини Ангела Меркель, і віце-прем'єр-міністр Канади Крістіна Фріланд.
«В недавньому інтерв'ю The New York Times олігарх (мова про Коломойського) заявив про необхідність повернення України до Росії. Мовляв, Захід «нічого не дав Україні», тоді як Україну «підштовхували США» до війни з Росією», - нагадує видання і додає, що олігарх навіть назвав ціну за це повернення - $100 млрд.

Кінцева мета Коломойського - повернути Приват,анк, в якому 70% українців мають свої рахунки. Тим часом для Заходу, особливо МВФ, справа Приватбанку є червоною лінією - будь-яка поступка Коломойському порушить співпрацю, і означатиме величезні проблеми для української економіки. «Олігарх пішов ва-банк.
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Люди, яких він наймав на кілька днів, пікетували центральний банк і навіть проривалися всередину. У цій ситуації керівництво НБУ заявило, що метою Коломойського є зрив співпраці з МВФ, від якої Нацбанк не має наміру відмовлятися», - пише видання.

«Сьогодні Зеленський стоїть перед фундаментальним вибором, який визначить його майбутнє та майбутнє України.

Росіяни, їхні українські агенти та Коломойський кинули всі сили, щоб посадити Порошенка до в'язниці, припинити співпрацю з МВФ та запровадити авторитаризм. А це означає здачу Росії та розрив із Заходом», - резюмує Gazeta Wyborcza.
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Спеціальний суд Пакистану засудив до смертної кари колишнього президента і військового лідера країни Первеза Мушаррафа. Про це повідомляє видання Dawn у вівторок, 17 грудня.

https://ua.korrespondent.net/world/4172632-u-pakystani-sud-zasudyv-do-straty-kolyshnoho-prezydenta

Про суди над колишніми президентами Південної Кореї - взагалі мовчу.. Судові посадки корумпованих владних мужів - тільки на користь розвитку демократії в країні..
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А эта, Дилма Русеф или как там её, из Бразилии, тоже ведь бабец за попец взяли в политическом плане.
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І ніхто не верещав , як недорізане порося - про політичне переслідування й репресії..
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Ли Мен Бак еще был осужден. но его под залог потом выпустили ибо здоровью кирдык. А так на 15 лет осудили
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Совок - то нехлюйство, розкрадання та безвідповідальність.
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"По крайней мере, мои ограниченные знания уголовного законодательства не дают мне уверенности в его перспективности", - сказала дипломат."
Источник: https://censor.net.ua/n3165757

Перевожу с дипломатического на язык, понятный зебобикам:
вероятность "успеха" настолько велика, а последствия настолько серьезны для инициаторов сего процесса, что лучше засуньте это дело себе в дупу сразу.
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Петіна шавка кісточку відробляє, дзявкає з підворотні
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Лапоть, ты действительно не понимаешь - какие силы стоЯт за этой хрупкой женщиной ? Пока не откажемся от преследования предшественников, будем оставаться в "совке", - Зеркаль о деле ГБР против Порошенко - Цензор.НЕТ 1211
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Точно, всех понять и простить.... Если пороху простить однопартийца януковича (ну и иже с ним) было в радость, то это вовсе не значит, что теперь простят Петю-ренегата.
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Если браться за предшственников, то начинать надо с Кучмы.
Это его кровный сын привёл в Украину войну.
Это он его так воспитал, и это он навязал олигархическую модель экономики.
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этот биоматериал привел к власти законтаченных урок и прекрасных мурок, Кучму на кол.
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Короче , ( в переводе с дипломатического языка на простонародный ) "прибор" вам лошадиный , по всей морде , зюзики , а не Пороха .!! ..
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В общем если стал президентом - попал в касту неприкасаемых. Тот кто на тебя попробует дела открыть за коррупцию - тот совок. Ну и команда президента - тоже неприкасаемые по всей вертикали власти.
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В Израиле,Франции сажают бывших президентов и никаким преследованием это не считается.
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Зелебобы, вы внимательно слушайте что говорит Ланочка (профессиональный дипломат, следующий Президент) Украины.
Когда дипломат, например, "последствия для вас могут быть неприятны и, возможно, чувствительны", на практике это означает: "слышь ты, дятел недоношеный, за твою дурную башку на Привозе и копейки не дадут, даже после отделения от туловища, если и дальше будешь выёживаться". Пока не откажемся от преследования предшественников, будем оставаться в "совке", - Зеркаль о деле ГБР против Порошенко - Цензор.НЕТ 5719
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Как это следущий президент? Петеньку куда?
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Лидеру нации нужен какой-то отдельный пост ?
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Твоя Ланочка спасает шкуру своего начальника. Так же спасает шкуры ближайших соратников Петра, т.е. может быть и свою. Делает это не бесплатно.

Блефует дипломат - это я перевожу с дипломатического языка на простой язык.
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Мне тебя жаль. Ты ещё не встречался с ситуацией когда деньги не решают ничего.
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А сьогоднішні протести під ВР ця портянка не висвітлює?
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Ну крал , мародерил , нарушал закон- пустяки , дело житейское. Дитя пошалило немного , с кем не бывает. Надо понять и простить
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