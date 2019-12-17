 Я был уверен, что Йованович следует убрать. С ней расследование по Байдену и вмешательству в выборы усложнялось, - Джулиани

Об этом он заявил в интервью изданию The New Yorker, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по словам Джулиани, Йованович мешала его попыткам "нарыть грязь" против конкурента (Джо Байдена. - Ред.) своего клиента (Дональда Трампа. - Ред.) в преддверии президентских выборов 2020 года.

"Я был уверен, что Йованович следует убрать", - сказал он. "С ней ход расследований (в отношении семьи Байдена и вероятного вмешательства Украины в выборы в США. - Ред.) усложнялся по всем направлениям".

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Мари Йованович, экс-посол США в Украине, была неожиданно отозвана со своего поста в мае. По словам высокопоставленного сотрудника Госдепартамента Джорджа Кента, Джулиани осуществлял в отношении Йованович "клеветническую кампанию".

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.