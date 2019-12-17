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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Трамп (2694) Йованович (219) Джулиани (88)

 Я был уверен, что Йованович следует убрать. С ней расследование по Байдену и вмешательству в выборы усложнялось, - Джулиани

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани не скрывал своих намерений убрать с должности экс-посла США в Украине Мари Йованович, так как считал ее помехой в расследовании против семьи кандидата в президенты США Джо Байдена.

Об этом он заявил в интервью изданию The New Yorker, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по словам Джулиани, Йованович мешала его попыткам "нарыть грязь" против конкурента (Джо Байдена. - Ред.) своего клиента (Дональда Трампа. - Ред.) в преддверии президентских выборов 2020 года.

"Я был уверен, что Йованович следует убрать", - сказал он. "С ней ход расследований (в отношении семьи Байдена и вероятного вмешательства Украины в выборы в США. - Ред.) усложнялся по всем направлениям".

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Мари Йованович, экс-посол США в Украине, была неожиданно отозвана со своего поста в мае. По словам высокопоставленного сотрудника Госдепартамента Джорджа Кента, Джулиани осуществлял в отношении Йованович "клеветническую кампанию".

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3165753
 
 
 Топ комментарии
 
А у нас новсти кацапотварей не показывают ))))
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о, фсбшные методички поперли! топай отсель троль кацапский!
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Еще млять один христос нарисовался...
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Еще млять один христос нарисовался...
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да говорят Джулиани вместе с Трампом в младости лет гарно так кувыркался вместе с одними и теми же проститутками....
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Сподіваюсь, що Білий дім правильно «зрозуміє» цей номер!


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Який проффесор вів зйомку телехвоном в вертикальному положенні?
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Досвід спортивних змагань підтверджує, що не всі стрибки з ТРАМПліна закінчувалися вдало...
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о, фсбшные методички поперли! топай отсель троль кацапский!
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А у нас новсти кацапотварей не показывают ))))
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Тупая лахтинская мразь отправляется в бан
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А че ты,лахтинский урод так заверещал предсмртным криком? До гландов достало? То ли еще будет. Лахтинских живьем сварят Ты готов?
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А у тупой ольшинской твари в методичке кроме как о переходе на личность ниче нету? Или мокшанская тварь умеет только копипастить,а читать не особо?
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фсб давно уже проникло в сми и соцсети западных стран и продвигает там свою пропаганду, тем более через свою агентуру, таких как джулиани, трамп. так что - не интересно.
вали отсель, тут не наливают.
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Гидроцефал,с таким успехом можно читать кракодил или вожжык
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Ну ты то его точно не знаеш,мокшанин козломордый ))))
А у меня в течении недели будет паспорт страны британского содружества "Я був упевнений, що Йованович потрібно прибрати", - Джуліані в інтерв'ю The New Yorker - Цензор.НЕТ 6178 "Я був упевнений, що Йованович потрібно прибрати", - Джуліані в інтерв'ю The New Yorker - Цензор.НЕТ 3123
Так что учи,тебе на зоне в перерывах между петушинымы руладами занятся нечем будет "Я був упевнений, що Йованович потрібно прибрати", - Джуліані в інтерв'ю The New Yorker - Цензор.НЕТ 7782
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Дебилоидное животное,а ну-ка,насекомое,докажи сказанное. Найти,где я хвалю пецю
Дело в том,что животным кацапотвраям и их братьям по разуму зебилам в аннальной трещине зашили мантру: все хто не слуги урода - порохоботы И поскольку в черепной коробке у вышеозначеных амеб торричелиева пустота - это для них срабатывает
Но вот незадача,эти зеленомокшанские генетические уроды абсолютно неспособны к обучению...
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хоспаде, троль позорный, да тебе чтоб на английском что-то написать надо заявку в отдел переводов подавать по согласованию с товарищем майором
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США на плаву, потому что система сильная... но дайте лет десять трампуше с джулиани(
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ну так демократы и пытаются, усераются как могут, но в итоге Трамп макает их носом в их же собственное дерьмо.
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Порошенко сейчас на шпагате , основной криминал - его коррупция. Байденами пусть занимаются в США , а в Украине должна расследоваться именно коррупция на государственном уровне и вьівод миллиардов за границу.
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Израиль выдаст его США. Ему в Липецк надо валить - пуйло своих не выдаёт
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После прессухи про волонтеров на шпагате теперь только зеля) а классно его сабаков в дермице извалял...
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шо, пришел помочь своему напарнику? бесполезно, тут бояры нету
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во дурень фсбшный! кто такой Джулиани, чтобы ему давали показания? он прокурор, или следователь, или может суд?
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дубина стоеросовая, так ты определись - Луценко дал показания Джулиани, как ты перднуло в 11.28 или он привез каких-то чиновников Порошенко, как ты высрало в 11.32? а в 11.36 ты будешь скулить, что он их не привозил, а они сами приехали и уже уехали? а в 11.40 что не приезжали, а по телефону интервью дали?
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Джулиани, если начнёт копать под кого-то, зароется сам в собственные грешки.
Сидел бы тихо и не будил лихо.
Не хочет человек встретить старость дома в кругу родни -
хочет гулять по кругу по тюремному двору.
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