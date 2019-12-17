 Ахметов по-прежнему сохраняет контроль над туристическим бизнесом в оккупированном Крыму, - расследование

В холдинге Ахметова SCM утверждают, что та же судьба постигла резиденцию "Новый Кучук-Кой", санаторий и детский лагерь, – к ним бизнесмен якобы больше не имеет отношения. Настоящее Время и "Муниципальный сканер" выяснили, что он все еще контролирует часть из них – через европейские компании, что запрещено санкциям ЕС, передает Цензор.НЕТ.

"Россия, Республика Крым, город Ялта, поселок Даниловка". Этот адрес указан на сайте санатория "Ай-Даниль" в поселке Даниловка вблизи Ялты. Предприятие, зарегистрированное и в украинском, и в российском реестрах, раньше напрямую было связано со структурами Рината Ахметова. Санаторий "Ай-Даниль" работает с 1974 года. После распада СССР санаторий перешел правительству украинской Автономной Республики Крым. В 2003 году крымский парламент продал комплекс Мариупольскому металлургическому комбинату имени Ильича. С 2008 года в санаторий стали отправлять все меньше "ильичевцев", и "Ай-Даниль" переориентировался на отдыхающих из России. А с 2010 года меткомбинат имени Ильича вместе со всем имуществом купила компания "Метинвест". Она входит в холдинг Рината Ахметова SCM. В 2011 году санаторий выделили в отдельную структуру – ООО "Санаторно-курортный оздоровительный комплекс "Ай-Даниль" (СКОК "Ай-Даниль").

А в 2012 году последовала новая сделка: Антимонопольный комитет Украины разрешил лондонской фирме Casamo Limited купить 50-процентную долю в этом комплексе. На тот момент капитал покупателя составлял 4 фунта стерлингов (чуть больше $5). Но в уставной фонд "Ай-Даниля" фирма внесла 105 миллионов гривен – около $13 миллионов по тогдашнему курсу. Эта же лондонская компания указана сейчас как владелец комплекса и в украинском, и в российском реестрах. В российской юрисдикции СКОК "Ай-Даниль" зарегистрировали в октябре 2014 года – вскоре после введения санкций ЕС. Среди владельцев Casamo Limited еще три компании: Birchstead Limited Wissington Limited и Rakestone Limited. Точно такие же названия есть в реестре панамских документов Offshore leaks, владельцы фирм "спрятаны" на острове Мэн и Британских Виргинских островах. Директор Casamo Limited – Дэвид Николас Солли – помимо нее руководит еще восемью компаниями.

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"Санаторий "Ай-Даниль продали компании Casamo Limited в 2013 году. К компании Casamo Limited бизнес SCM и акционер SCM Ринат Ахметов не имеют никакого отношения", — ответили в пресс-службе холдинга SCM.

В официальном британском реестре Companies House указано, что не менее 25%, но не более 50% Casamo Limited принадлежит гражданину Украины Владимиру Потапову. В публикациях нескольких сайтов человек с таким именем и фамилией упоминался как глава отдела сбыта на меткомбинате Ильича. Также известно, что он – зять бывшего директора комбината — Владимира Бойко. Настоящее Время несколько раз пыталось связаться с Потаповым через его компанию "Сталькомплектимплекс", но на запросы о комментарии он не ответил.

Директором санатория "Ай-Даниль", согласно украинскому и российскому реестрам юрлиц, с 2011 года бессменно работает Владимир Кунцевский. На местных выборах в Украине в 2010 году он прошел в Севастопольский городской совет по спискам "Партии регионов". В графе "должность" указал, что был на тот момент заместителем генерального директора "Мариупольского металлургического комбината имени Ильича". С августа 2015 года Владимира Кунцевского в Украине объявили в розыск по обвинению в госизмене. Как депутат Севастопольского горсовета он проголосовал за "присоединение" к России.

В 2014 году Евросоюз запретил европейским компаниям работать в Крыму в сфере туризма. Но СКОК "Ай-Даниль", которым до сих пор владеет британская Casamo Limited, и сегодня предлагает забронировать номера. Ближайшие доступные даты – с 22 апреля 2020 года, а стоимость номера в сутки в среднем составляет 4250 рублей – это около $68.

Кроме того, с сентября 2014 до июля 2018 года СКОК "Ай-Даниль" заключил 19 госконтрактов на сумму 38,6 миллиона рублей или примерно $590 тыс. Среди заказчиков: структура под названием "Фонд социального страхования РФ по Республике Крым", авиакомпания "Россия", компании "Транснефть-Сибирь" и "Транснефть-Центральная Сибирь". С сентября 2014 "Транснефть" находится под санкциями ЕС и США.

В 2017 году СКОК "Ай-Даниль", по данным Федеральной налоговой службы РФ, заплатил налогов в российский бюджет на общую сумму 15,7 миллиона рублей.

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При российской администрации оккупированного Крыма "Ай-Даниль" судился со своим прежним собственником – Мариупольским меткомбинатом имени Ильича. Еще в 2011 году меткомбинат передал комплексу пансионат "Украина" и базу отдыха "Алые Паруса" в Феодосии. Но оформить права на собственность "Ай-Даниль" не успел из-за оккупации. В марте 2018 года "Ай-Даниль" смог через российский "суд" завершить оформление.

Усадьбу "Новый Кучук-Кой" в начале XX века строил дальний родственник художника Михаила Врубеля, петербуржец Яков Жуковский. Там работали художники и скульпторы Серебряного века. Достроили имение в 1913 году. Украинская администрация Крыма присвоила охраняемый статус и усадьбе, и окружающему ее парку. В 2004-2007 годах усадьба в несколько этапов перешла под контроль украинской ЗАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (System Capital Management или SCM) Рината Ахметова. В декабре 2008 года компания продала поместье кипрской фирме Starvista Limited. Последняя до июля 2017 года принадлежала кипрской P.H. Premium Household, но потом перешла в собственность кипрской же SCM Holdings. Компания SCM Holdings владеет корпоративными правами активов группы "Систем Кэпитал Менеджмент" и на 100% принадлежит Ринату Ахметову.

После оккупации полуострова владельцем "Нового Кучук-Коя" стала фирма "Старвиста Крым". Ее зарегистрировали в российской юрисдикции в августе 2014 года. Учредитель "Старвиста Крым" – вышеупомянутая кипрская компания Starvista Limited.

Весной 2017 года российские оккупанты Крыма начали в "Новом Кучук-Кое" проверку. "Ревизоры" выяснили, что владельцы построили в резиденции дом и бассейн. Охранный статус не позволяет этого делать. Российский "суд" в Крыму постановил: "Новый Кучук-Кой" передать в госсобственность и выкупить имущество Starvista Limited. В январе 2019 года российский Верховный суд признал это решение законным.

В пресс-службе SCM Настоящему Времени рассказали, что обращение именно в российский "суд" в оккупированном Крыму было вынужденным.

"Предсказуемо, каких-либо позитивных результатов мы до сих пор не достигли, поскольку, по нашему мнению, указанные "суды" не могу обеспечить объективное и непредвзятое рассмотрение споров. Мы также инициировали инвестиционный арбитраж против Российской Федерации, о ходе которого мы будем сообщать дополнительно. Обращение в "суды" на территории Крыма является вынужденным процессуальным шагом для всех украинских компаний и физлиц, утративших активы в результате аннексии Крыма", — ответила пресс-служба.

За компаниями Рината Ахметова в Крыму до сих пор числится детский оздоровительный лагерь "Берег" в Алуште. Он второй по размеру, после международного центра "Артек". Лагерем управляет ООО "ДОЛ Берег", с января 2015 года фирма зарегистрирована в российской юрисдикции. "ДОЛ Берегом", несмотря на санкции ЕС, владеют украинская фирма "Эста Холдинг" и кипрская ESPV Limited. Учредитель украинской "Эста Холдинг" — тоже ESPV Limited. То, что конечный собственник компаний — Ринат Ахметов, подтверждает украинский реестр юрлиц.

С 2016 года ООО "Дол Берег" заключило пять госконтрактов с подконтрольными России структурами — "Министерством образования Крыма" и "Управлением молодежи Симферополя". Общая сумма контрактов – почти 120 миллионов российских рублей, то есть $1,8 млн. по нынешнему курсу.

В изначальном ответе Настоящему Времени пресс-служба SCM назвала лагерь "Берег" "незаконно экспроприированным".

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Заместитель начальника лагеря Владимир Прянихин эту информацию в разговоре опроверг. По его словам, владелец лагеря после оккупации Крыма не изменился. Он утверждает, что учреждение все пять лет работает бесперебойно, а в 2019 году там готовились принять четыре смены по 640 детей. Он уточнил, что отдыхают в "Береге" школьники из России, Крыма и материковой части Украины.

"С Украиной сложнее — нельзя провести банковские платежи", — сказал Прянихин.

Но после повторного запроса в пресс-службе SCM по-прежнему настаивали на том, что лагерь им не принадлежит.

"ДОЛ "Берег" был национализирован "крымской властью" — точно так же как и другие активы SCM в Крыму. Это произошло в марте 2017 года. По имеющейся у нас информации, в лагерь ввели так называемую "временную администрацию", а действующего директора отстранили. С того момента мы не управляем лагерем и, как следствие, не учитываем его в финансовой отчетности "Эста Холдинга" по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности. — Ред.). Мы не имеем никакого представления, как функционирует лагерь сейчас", — уточнила SCM свой ответ.

Но по данным российского и украинского реестров, а также по словам самого директора лагеря Сергея Рогаченко (он находится на этой должности с 2010 года), никакой "временной администрации" в лагере нет.

"Вы прочли в реестре фамилию директора? Все, вы правильно читаете", – ответил он и позже косвенно подтвердил связь бизнеса Ахметова с лагерем: "Простите, вам в SCM нужно обращаться. Извините, я должен ехать по делам, не могу с вами говорить".