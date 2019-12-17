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Все про:ВР (24163) Зеленский (4033) статус (307) Донбасс (20238) Разумков Дмитрий (337)

 Разумков подписал законопроект о продлении на год особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО и направил его на подпись Зеленскому

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал принятый парламентом законопроект №2569 о продлении до конца 2020 года действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных района Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На странице прохождения законопроекта на официальном сайте украинского парламента указано, что принятый 12 декабря закон 17 декабря был возвращен с подписью председателя Верховной Рады и направлен на подпись главе государства.

Как сообщалось, Рада 320 голосами продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

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Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

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В частности, статья 10 этого закона (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий – вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

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Впоследствии Верховная Рада не единожды продлевала на год срок действия данного закона. Так, 4 октября 2018 года парламент Украины поддержал президентскую законодательную инициативу, которой особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО будет введен со дня вступления в силу соответствующего закона на срок до 31 декабря 2019 года.

9 декабря 2019г по итогам встречи в "нормандском формате" в Париже президентов Украины, Франции, РФ – Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона, Владимира Путина, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель глава Украинского государства сообщил: "Закон действующий будет внесен (в Верховную Раду. – Ред.) на продление, да. Нам проще сейчас продлить этот законопроект, и потом внести позднее "формулу Штайнмайера", видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации".

Источник: https://censor.net.ua/n3165749
 
 
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"..особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий - вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.
Источник: https://censor.net.ua/n3165749"

Зебо-лахта, так это не было зрадой?
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І шо, в лугандоні користуються цим законом? Разумков подписал законопроект о продлении на год особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО и направил его на подпись Зеленскому - Цензор.НЕТ 2406
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опосля святаго пятра усе остальные просто эпигоны
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Подумалося.... стосовно намірів влади виплачувати пенсії лугандонцям з українського ПФ та бюджету....
-А ви ще не додумалися ..... може й зарплату сепарам -бойовикам і утримання "держ .апарату республік" звалите на наші плечі... ?? Та й на патрони - їм підкиньте... Чому б ні - "вошивому спецу" Сивосі ж платите...
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Да писал же я вам, дуракам - этот закон сделан для Меркель-Оланд, а вступить в силу он не может - в прыкинцевых положеннях для этого вставлены НЕВЫПОЛНИМЫЕ условия.
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