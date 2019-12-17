 Учения с боевой стрельбой на Приазовье: армейцы тренируются и днем, и ночью, отрабатывая нестандартные боевые ситуации. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
На одном из полигонов боевой подготовки Приазовья подразделения артиллерии поддержки оперативно-тактической группировки "Восток" выполняют огневые задачи и совершенствуют свое мастерство во время тактико-специальных учений с боевой стрельбой.
По словам офицера группы боевого применения ракетных войск и артиллерии ОТУ "Восток", армейцы отрабатывают ведение огня с закрытых позиций, учитывая изменение оперативной обстановки.
"Во время учений основное внимание уделяется вопросам выполнения, как нормативов по боевой работе расчетов, так и подразделения в целом. В частности, оцениваются учебные вопросы по определению ориентиров, занятия позиции и ее инженерному оборудованию, ведение огня по поддержке действий своих подразделений, а также быстрому реагированию на перемещение объектов поражения во время боя. Корректировка действий расчетов происходит с помощью радиолокационных станций", - отметил офицер командования.
Как сообщил заместитель командира минометного взвода, при ведении боевых действий, особенно в условиях плохой видимости эти станции могут корректировать как попадание и разрывы своих минометов, так и отслеживать артиллерийский огонь противника.
Стоит отметить, что тренировки военных происходят, как днем, так и ночью с воспроизведением нестандартных боевых ситуаций.
Тільки-но бубочка з хати, а він генерала з буцигарні витягує. ЗеЧмо старається , аж памперси погодинно міняє,щоб патріотів всіх пАсАдить а Порох їх витягає! Так нелох ніколи зобов'язання перед ху#лом не виконає!