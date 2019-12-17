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 Учения с боевой стрельбой на Приазовье: армейцы тренируются и днем, и ночью, отрабатывая нестандартные боевые ситуации. ФОТОрепортаж

На Приазовье продолжаются тактико-специальные учения с боевой стрельбой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

На одном из полигонов боевой подготовки Приазовья подразделения артиллерии поддержки оперативно-тактической группировки "Восток" выполняют огневые задачи и совершенствуют свое мастерство во время тактико-специальных учений с боевой стрельбой.

Учения с боевой стрельбой на Приазовье: армейцы тренируются и днем, и ночью, отрабатывая нестандартные боевые ситуации 01

По словам офицера группы боевого применения ракетных войск и артиллерии ОТУ "Восток", армейцы отрабатывают ведение огня с закрытых позиций, учитывая изменение оперативной обстановки.

Учения с боевой стрельбой на Приазовье: армейцы тренируются и днем, и ночью, отрабатывая нестандартные боевые ситуации 02

"Во время учений основное внимание уделяется вопросам выполнения, как нормативов по боевой работе расчетов, так и подразделения в целом. В частности, оцениваются учебные вопросы по определению ориентиров, занятия позиции и ее инженерному оборудованию, ведение огня по поддержке действий своих подразделений, а также быстрому реагированию на перемещение объектов поражения во время боя. Корректировка действий расчетов происходит с помощью радиолокационных станций", - отметил офицер командования.

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Учения с боевой стрельбой на Приазовье: армейцы тренируются и днем, и ночью, отрабатывая нестандартные боевые ситуации 03

Как сообщил заместитель командира минометного взвода, при ведении боевых действий, особенно в условиях плохой видимости эти станции могут корректировать как попадание и разрывы своих минометов, так и отслеживать артиллерийский огонь противника.

Учения с боевой стрельбой на Приазовье: армейцы тренируются и днем, и ночью, отрабатывая нестандартные боевые ситуации 04

Стоит отметить, что тренировки военных происходят, как днем, так и ночью с воспроизведением нестандартных боевых ситуаций.

Учения с боевой стрельбой на Приазовье: армейцы тренируются и днем, и ночью, отрабатывая нестандартные боевые ситуации 05
Учения с боевой стрельбой на Приазовье: армейцы тренируются и днем, и ночью, отрабатывая нестандартные боевые ситуации 06
Учения с боевой стрельбой на Приазовье: армейцы тренируются и днем, и ночью, отрабатывая нестандартные боевые ситуации 07
Учения с боевой стрельбой на Приазовье: армейцы тренируются и днем, и ночью, отрабатывая нестандартные боевые ситуации 08
Фото: пресс-центр ОС/Facebook

Источник: https://censor.net.ua/n3165735
 
   
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От клятий барига
Тільки-но бубочка з хати, а він генерала з буцигарні витягує. ЗеЧмо старається , аж памперси погодинно міняє,щоб патріотів всіх пАсАдить а Порох їх витягає! Так нелох ніколи зобов'язання перед ху#лом не виконає!

Учения с боевой стрельбой на Приазовье: армейцы тренируются и днем, и ночью, отрабатывая нестандартные боевые ситуации - Цензор.НЕТ 7497
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майже півтора мільйони гривень на правову допомогу зібрали більше двох тисяч людей.Решту коштів вніс Петро Порошенко.

Учения с боевой стрельбой на Приазовье: армейцы тренируются и днем, и ночью, отрабатывая нестандартные боевые ситуации - Цензор.НЕТ 9954
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на все приазовя тільки два мінометника з мінометом? новина достойна для "цензора"!)
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Пацак, нам и двух минометов хватит, чтобы срубить вам бошки ваши гнойные. Ты "кузю" потушил? Или еще тлеет? Учения с боевой стрельбой на Приазовье: армейцы тренируются и днем, и ночью, отрабатывая нестандартные боевые ситуации - Цензор.НЕТ 5197
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