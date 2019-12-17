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 Политика Украины, Экономика
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Все про:предприятие (180) Харьков (4516) Милованов Тимофей (108)

 Гоструда не замечало огромные долги по зарплате на "Энергостали", а после моего визита странным образом "прозрело", - Милованов. ДОКУМЕНТ

Уволенный директор "Энергостали" восстановился через заочное решение суда и без приказа министерства незаконно вернулся на предприятие.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"Скандал на "Энергостали". Харьков. Продолжение. Роль Гоструда. 5 декабря 2019 г. я посетил Энергосталь и ужаснулся от уровня цинизма руководителя предприятия Сталинского, которого мы уволили с должности директора. Он быстро "обновился" через заочное решение суда и без приказа министерства незаконно вернулся на предприятие. Ситуация не то, что странная, а далеко за рамками разумного - два руководителя одновременно", - рассказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Половину запчастей для армии - из России. Огромное количество экспорта - в Россию. Не нравится? Так идите делайте что-то, - министр Милованов заступился за продажу продукции "Мотор Сич" в РФ

"И это еще не все. От министерства длительное время скрывали огромную задолженность по выплате заработных плат работникам. Говорят это делается для искусственного банкротства предприятия. Чтобы отжать недвижимость в центре города. Сталинский провернул такую ​​схему - укрытие от министерства настоящего финансового состояния - путем подделки документов. Скрыть такую ​​информацию НЕВОЗМОЖНО без содействия Государственной службы труда. Потому что Гоструда должна была найти при проверках задолженность по зарплате. Это легко. Потому что новый директор это увидел сразу. И здесь, странным образом, Главное управление Госслужбы труда в Харьковской области "прозрело" и увидело часть задолженности с 2018 года по заработной плате.11 декабря, уже после моего визита на Энергосталь, в министерство поступает письмо от 12 ноября 2019 года. То есть на месяц позже. Четко после моего визита. От Гоструда. О задолженности. Совпадение? Ну, что ж - будем дальше побуждать государственные органы "не забывать" своевременно выполнять свои прямые обязанности", - резюмировал Милованов.

Гоструда не замечало огромные долги по зарплате на Энергостали, а после моего визита странным образом прозрело, - Милованов 01
Гоструда не замечало огромные долги по зарплате на Энергостали, а после моего визита странным образом прозрело, - Милованов 02
Гоструда не замечало огромные долги по зарплате на Энергостали, а после моего визита странным образом прозрело, - Милованов 03

Источник: https://censor.net.ua/n3165732
 
 
 Топ комментарии
 
т.е. подожди. ты приплетаешь сюда евреев, это ужеопускает тебя до уровня плинтуса. Ну да ладно, не побрезгую написать тебе. ты овиняешь ставленника Зе в том, что он фактически обличает повязанных между собой коррупционеров и мошенников, ставленников шоколадного гетьманаи еще манипулятивно изрыгая - ми це зробили...
какой же ты недочеловек. пыль и тлен
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Как отличить ольгинца от порохобота?
А никак, оба радуются поражениям Украины.
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Ну, він же ж єврей, а тепер у нас все для євреїв, їх зачіпати - зась!
Ви зробили це ралом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
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Как отличить ольгинца от порохобота?
А никак, оба радуются поражениям Украины.
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Чим займались зе- "патріоти" попередні 5 років? Разом з ватанами раділи негараздам України. По темі. Думаєте "разброд и шатания" в правлячій партії? Невже портновско-коломойські судді повстали проти зеленої влади?
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т.е. подожди. ты приплетаешь сюда евреев, это ужеопускает тебя до уровня плинтуса. Ну да ладно, не побрезгую написать тебе. ты овиняешь ставленника Зе в том, что он фактически обличает повязанных между собой коррупционеров и мошенников, ставленников шоколадного гетьманаи еще манипулятивно изрыгая - ми це зробили...
какой же ты недочеловек. пыль и тлен
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Всюди бардак, а у владі ділять портфелі та посади.

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Сказала нулёвка из 461тысячных, совсем новые акк, а уже так палишься...
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А писали сегодня, что рейдерство победили...
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Це не рейдерство, а садомазо. Стільки боротися за те, щоби очолити такий відстій? Не розумію цього ентузіаста.
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Енергосталь - просто дно рабства. Його давно треба розпродати.
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Наличие заочного решения, да еще необжалованного свидетельствует о том, что твои юристы, мылошаров, на тебя болт ложили, ну, и на работу тоже
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А если задать вопрос, а у нас есть государство? Министр мне жалуется, незаконно восстановился, это шо, анекдот? Разогнать БАНДДЕПУТАТСТВО с БАНДМИНИСТЕРСТВАМИ.
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Такой радетель за рабочих....
А тем временем "зеленые" принимают законы, ущемляющие права работников.

Рада одобрила снижение штрафов для работодателей за нарушение прав работников.



Штраф за несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда, а также гарантий и льгот работников, привлеченных к выполнению обязанностей по законам "О воинской обязанности и военной службе", "Об альтернативной (невоенной) службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизации" снижается с десятикратного (41,73 тыс. грн) до двукратного (8,35 тыс. грн) размера минимальной заработной платы.
Штраф за недопущение к проведению проверки в части вопросов нелегальной занятости снижен со стократного (417,3 тыс. грн) до восьмикратного (33,38 тыс. грн) размера минимальной заработной платы.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151870
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