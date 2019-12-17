 Гоструда не замечало огромные долги по зарплате на "Энергостали", а после моего визита странным образом "прозрело", - Милованов. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"Скандал на "Энергостали". Харьков. Продолжение. Роль Гоструда. 5 декабря 2019 г. я посетил Энергосталь и ужаснулся от уровня цинизма руководителя предприятия Сталинского, которого мы уволили с должности директора. Он быстро "обновился" через заочное решение суда и без приказа министерства незаконно вернулся на предприятие. Ситуация не то, что странная, а далеко за рамками разумного - два руководителя одновременно", - рассказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Половину запчастей для армии - из России. Огромное количество экспорта - в Россию. Не нравится? Так идите делайте что-то, - министр Милованов заступился за продажу продукции "Мотор Сич" в РФ

"И это еще не все. От министерства длительное время скрывали огромную задолженность по выплате заработных плат работникам. Говорят это делается для искусственного банкротства предприятия. Чтобы отжать недвижимость в центре города. Сталинский провернул такую ​​схему - укрытие от министерства настоящего финансового состояния - путем подделки документов. Скрыть такую ​​информацию НЕВОЗМОЖНО без содействия Государственной службы труда. Потому что Гоструда должна была найти при проверках задолженность по зарплате. Это легко. Потому что новый директор это увидел сразу. И здесь, странным образом, Главное управление Госслужбы труда в Харьковской области "прозрело" и увидело часть задолженности с 2018 года по заработной плате.11 декабря, уже после моего визита на Энергосталь, в министерство поступает письмо от 12 ноября 2019 года. То есть на месяц позже. Четко после моего визита. От Гоструда. О задолженности. Совпадение? Ну, что ж - будем дальше побуждать государственные органы "не забывать" своевременно выполнять свои прямые обязанности", - резюмировал Милованов.





