 Состоялась официальная церемония встречи президентов Украины и Азербайджана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Официальная церемония встречи состоялась на площади возле резиденции Президента Азербайджанской Республики. Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Азербайджана.
После завершения встречи пройдут переговоры делегаций под председательством Владимира Зеленского и Ильхама Алиева.
Также будут подписаны двусторонние документы.
Кроме того, главы государств сделают заявления для СМИ.
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Государственная
и знаете что они говорят между собой?
"Нужно бы съездить в Украину и потрахать ихних дэвушек - походу там не осталось мужчин, раз они выбрали себе такого президента.."
Я знаю о чем пишу... - я прожил в Баку долгое время...