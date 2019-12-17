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 Политика Украины
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Все про:Азербайджан (286) Алиев (70) Зеленский (4033)

 Состоялась официальная церемония встречи президентов Украины и Азербайджана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Баку началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Азербайджанской Республике с официальным визитом, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Официальная церемония встречи состоялась на площади возле резиденции Президента Азербайджанской Республики. Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Азербайджана.

После завершения встречи пройдут переговоры делегаций под председательством Владимира Зеленского и Ильхама Алиева.

Состоялась официальная церемония встречи президентов Украины и Азербайджана 01

Также будут подписаны двусторонние документы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл в Азербайджан с официальным визитом

Кроме того, главы государств сделают заявления для СМИ.

Состоялась официальная церемония встречи президентов Украины и Азербайджана 02
Состоялась официальная церемония встречи президентов Украины и Азербайджана 03
Состоялась официальная церемония встречи президентов Украины и Азербайджана 04

Состоялась официальная церемония встречи президентов Украины и Азербайджана 05
Состоялась официальная церемония встречи президентов Украины и Азербайджана 06
Фото: ОП/Facebook

Источник: https://censor.net.ua/n3165728
 
   
 Топ комментарии
 
А плакаты по Бакы развешены были? "Весь день на арене непревзойдённый "маскарабоз" с Украины!!! Только один день гастролей!!!"
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Даже искать не надо, зе-тыпил:
"Перед визитом Зеленского в Азербайджан Украина выдала Баку блогера Исаева, остро критиковавшего Алиева"
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сейчас весь Азербайджан пересматривает игру на рояле.....
и знаете что они говорят между собой?
"Нужно бы съездить в Украину и потрахать ихних дэвушек - походу там не осталось мужчин, раз они выбрали себе такого президента.." Состоялась официальная церемония встречи президентов Украины и Азербайджана - Цензор.НЕТ 4122
Я знаю о чем пишу... - я прожил в Баку долгое время...
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А плакаты по Бакы развешены были? "Весь день на арене непревзойдённый "маскарабоз" с Украины!!! Только один день гастролей!!!"
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"Официальная" - это значится без рояля, но с шаурмой?

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Трудно наверное было найти зраду даже в таком событии?
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Даже искать не надо, зе-тыпил:
"Перед визитом Зеленского в Азербайджан Украина выдала Баку блогера Исаева, остро критиковавшего Алиева"
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Петюшки, у тебя методичка истрепалась
В ГМС отказались сообщить, депортировала ли Украина гражданина Азербайджана Исаева
Государственная
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Зе-тыпил, для тебя "отказались сообщать" уже "пАбеда"?
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Петюнист, а что ты ты сделаешь во имя торжества демократии и для защиты оппозиционного блогера Азербайджана?Выйдешь на митинг в его поддержку, или методичка не велит поднять зад от боевого дивана?
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Слушай ,зачем с баранами общаешься..
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Люблю глумиться над ними без матов. Оттачиваю навыки юморка.
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А по факту ржут с тебя, юморыст. Продолжай, болезный, не стесняйся, санитары дали добро
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Таварисч сотона, вы пропустили утренний приём галоперидола, не расстраивайте своих кураторов.
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Скрепохрень, шютка залежалая, поднатужся,и выдай на гора ченить поновей
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Когда я говорил "поднатужся", я не просил тебя обосраться. Ну, раз так вышло, беги подмывайся, бо гигиену даже у вас в дурке соблюдать нужно)) пока, юморыст
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Ты точно петюшкин? а то манера речи точь в точь как у касабов, одно сплошное гуано, что в словах, что в смысле фразы... Хотя, в сущности, петюшки от касабов недалеко ушли.
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О,порохобот уже и место застолбил:"Донбас-россия с тобой" Сбор помощи народным республикам от Элвина Исаева.
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даже искать не надо скоро на все новостных новая серия - иностранцы украли . взорвали . вымогали . угнали . что бы этот шлимазл не делал получается сплошная тухес
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Какое счастье-хоть одному поросенку повезло-шаурма была из барашки.
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сейчас весь Азербайджан пересматривает игру на рояле.....
и знаете что они говорят между собой?
"Нужно бы съездить в Украину и потрахать ихних дэвушек - походу там не осталось мужчин, раз они выбрали себе такого президента.." Состоялась официальная церемония встречи президентов Украины и Азербайджана - Цензор.НЕТ 4122
Я знаю о чем пишу... - я прожил в Баку долгое время...
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Так вот почему парашенки такие чурбанутые?
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Наш то дурак в пупок дышит ихнему=)))
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решил посетить родину так им обожаемой шаурмы....
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Я думаю, что если содержание новости будет состоять из фразы: сегодня Зеленский прожил еще один день, то содержание комментариев не изменится.
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Заметьте - я не являюсь его сторонником, но уровень всяких ботов и интернет-бездельников раздражает.
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ну почему же . значит мы просто стали на один день ближе к зелёному всеобьемливающему ****"цу .
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зє!біл перейма досвід постсовіцьких диктаторів: бацькі, йєлбаси, а тепер ата-азєр
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та приміряє на себе шапку наполєона
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доcвід это не трипер просто так не приобретёшь если не во .что .
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Алиев, опытный мудрый политик. Уверен, Зеленский много у него почерпнет.
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Порошенко, тоже был опытный мудрый политик. Жаль, что вы его изгнали.
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Дрыщ на гастроли поехал за счёт государства. Арии будет петь своим гнусявым голоском, павлиньим.
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