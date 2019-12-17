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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1946) отставка (2484) Малюська Денис (18)

 Я недавно получил свою пенсию в США - больше миллиона гривен. Мне на год хватит. Но дальше - не знаю, посмотрим, - Малюська опроверг слухи о своей отставке

Министр юстиции Денис Малюська опроверг слухи о своей отставке и заявил, что нынешняя зарплата его "более или менее устраивает".

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не дождутся. Не пишу я заявление, и не писал, и в ближайшее время не планирую. Если, конечно, меня не попросит руководство государства... Здесь не буду сдерживать себя. Пока не просило, поэтому планов нет", - сказал Малюська, комментируя слухи о его возможной отставке.

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Он также добавил, что вопрос заработной платы "не настолько критичен, как распространили в медиа".

"Этот вопрос не настолько критичен, как его раскрутили в медиа. Потому что народ говорит: "Пока толстый сохнет, худой сдохнет", простите за фразу. Для министров это менее важно, чем для какого-то низового персонала, для меня так же. Теоретически я могу и полгода не получать заработную плату, если жена не убьет до этого времени, то в принципе, прожить можно спокойно и без заработной платы. Существующая заработная плата более или менее уже устраивает, по крайней мере последний месяц я доволен. И я думаю, мои коллеги тоже", - сказал Малюська, отвечая на вопрос, какую зарплату он считает приемлемой для украинского министра.

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Министр также рассказал, что недавно получил свою пенсию в Соединенных Штатах Америки.

"Я получил недавно свою пенсию в США. Мне посчитали больше миллиона гривен. Мне там на год хватит. Но дальше – не знаю, посмотрим", - сказал министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3165726
 
 
 Топ комментарии
 
А пенсия за что? Умственный инвалид труда? А почему в США? Эта малюська оттуда?
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О проблемах в Минюсте он собирается думать и говорить или теперь только о зарплате?.... Я недавно получил свою пенсию в США - больше миллиона гривен. Мне на год хватит. Но дальше - не знаю, посмотрим, - Малюська опроверг слухи о своей отставке - Цензор.НЕТ 941
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ЛОЛ. Чувак уже настолько невадеквате, что не думает, что базарит. Этож надо на все страну вторую неделю свою зарплату обсуждать... 1000000 пенсии в США... Можно без зарплаты... Пока толстый сохнет, худой сдохнет... Блииин... Это какаято кунсткамера))
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О проблемах в Минюсте он собирается думать и говорить или теперь только о зарплате?.... Я недавно получил свою пенсию в США - больше миллиона гривен. Мне на год хватит. Но дальше - не знаю, посмотрим, - Малюська опроверг слухи о своей отставке - Цензор.НЕТ 941
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ЛОЛ. "Не дождетесь!"(с) Так тыж ничего не делаешь, чтобы проституцию - юстицией сделать, министр проституции)) Вот жеж неадеквать этот Малюська))
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прожить можно спокойно и без заработной платы .....ну да понятно чем он там собрался заниматься
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Вырватый откуда то текст и про зарплату и пенсию. ???
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А пенсия за что? Умственный инвалид труда? А почему в США? Эта малюська оттуда?
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ЛОЛ. Чувак уже настолько невадеквате, что не думает, что базарит. Этож надо на все страну вторую неделю свою зарплату обсуждать... 1000000 пенсии в США... Можно без зарплаты... Пока толстый сохнет, худой сдохнет... Блииин... Это какаято кунсткамера))
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Це гривень мільон. А в доларах це 40 тис. дол. Це на рік? Тоді це по 3 тис. дол. на місяць. Теж нормально.
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Кобалєв, наприклад, за те, що побув опудалом на Стокгольмському суду отримав декілька мільонів доларів.
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Сулима - опудало на цензоре это ты, и не нужно уже это доказывать раз за разом.
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*****,эти *слуги*непонятно каких народов ,когда они успевают все и малагасийцам в Украине подлизать и в Штатах отметиться...
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у нас половина Одессы такие маланцы числится типа живут в Сраюле... а чуть там пиф паф войнушка сразу к нам с Пашпортами граждан Украины всем обозом еврейского табора...
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Вот уже и какие то, как рассуждал кто то из них, финансовые подушки нарисовались. А что делать остальным людям у которых их нет, и жизнь которых зависит от таких министров, у которых зарплата ни как не зависит от деятельности на благо страны и её граждан?
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Это что же такого надо сделать в Украине, чтобы получать пенсию в США?
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Это капец... Только залезет какойто, такой как Малюська на верхушку, придут к нему сми, откроет рот - и лезет оттуда какаято дикая фигня)) Кто им уже эти пустопорожние рты закроет? Блииииин...
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Просто оформіть пенсійний рахунок в одному з пенсійних фондів США та перераховуйте туди кошти.
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ЗІ: Вже давно можна оформити накопичувальний пенсійний рахунок в європейських пенсійних фондах. У мене товариш давно оформив собі такий в польському фонді не виїзжаючи з України.
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При нормальной работе пяти лет стажа в США хватит на сносную пенсию.
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Штати виплачують пенсію всім хто працював у них 5 років, незалежно від громадянства? Я недавно отримав свою пенсію в США - понад мільйон гривень. Мені на рік вистачить. Але далі - не знаю, подивимося, - Малюська спростував чутки про свою відставку - Цензор.НЕТ 2593 Тобі 25 років. Ти отримав робочу візу. Попрацював у Штатах,. Поїхав додому і в 30 років отримуєш пенсію від Америки?
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Мама Коболева працює Міністром ЮСТИЦІЇ України? Чи, аби ляпнуть
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Порушення українського Законодавства, до прикладу. А що?
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Зеленский - фашист. И команда такая же у этого урода. Объясните, как это украинский министр получает пенсию в Америке? Он гражданин чего, Украины или Америки?
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Alik Alikov, не переймайтеся Ви так. он зеленське внесло законопроект за яким громадянин іншої країни може отримати українське громадянство не відмовляючись від попереднього.
клас? Конституція України? та яке зе чуло про таку.
зараз росіян понаприймаємо й "путін введи" на захист російсько-українських громадян.
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Он работал в США почти 9 лет (2010-2019 гг) в МВФ (консультант и специалист по развитию частного сектора Группы Всемирного банка по оказанию технической поддержки правительствам Украины, Беларуси и стран Центральной Азии). А там серьезные отчисления на медицину, социалку и т.п. Вот теперь он и получил все с него насчитанное. Скорее всего в обмен на какие-то гарантии, сдачу паспорта с визой США или еще чего.
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"низовой персонал"
чудовий вислів, ба яких панів понавибрали.
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Здавалось би малюська, а гонору на цілого хамлюську.
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То якийсь звіздець! І о ця шваль державою керує? Зебіли, що ж ви натворили?!
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прошу тебя напиши заявление, как Президент государства.. (так же говорил Зеленский, что мы все Президенты) ?
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Поляков і Сотник вже відбілені. Решта? На їх совісті.
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Дайте малюсенькому дебильчику 🐟🐟!!
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а откуда у него "пенсия" в штатах? он вообще гражданин какой страны?
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Це такий спосіб послати всіх українців на йух
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А я думал, что про святых врут... оказывается они есть...
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Министр юстиции, который признался в том, что не собирается нихрена делать, потому что ему и так типа на жизнь хватает. Афигеть
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Ні, він просто сказав що, зарплата міністра його мало цікавить бо, живе з інших, на багато густіших джерел.
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Мені цікаво, чому багатьох дивує те що, хтось оформлює собі рахунки в закордонних банках чи пенсію в закордонних пенсійних фондах? Це, набагато надійніше ніж зв'язуватися з українською фінансовою системою. Як бачимо на прикладі Малюськи, "вельмишановні" пани "державники" і поцріоти вже давно мають компанії зареєстровані в офшорах, рахунки в надійних європейських банках та пенсійні рахунки в стабільних накопичувальних європейських та північно-американських пенсійних фондах. Вони краще за вас багатьох усвідомлюють ненадійність і корумпованість української фінансової системи, вони в ній і за рахунок неї харчуються.
І це питання не патріотизму, а здорового глузду. Хто сказав що патріот має віддавати зароблені кошти казнокрадам і утримувати злодюжну бюрократію? В ********* світі давно всі особисті фінансові питанні легко регулюються за допомогою Інтернету. Скажімо, я легко можу оплатити ваші послуги чи товари з мобільного телефону в обхід української фінансової системи, якщо ми обидва маємо банківський рахунок за кордоном. І це буде на багато дешевше і надійніше. Хай там відсоток на дипозит менше але банки надійніше.
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