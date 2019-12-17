 Диагностика налоговой системы начнется в январе, - Маркарова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время эфира "Свободы слова" на телеканале ICTV рассказала министр финансов Оксана Маркарова.

"С января месяца мы небольшой, но профессиональной рабочей группой по Министерства экономики, Министерства финансов, профильными министерствами, а также из приглашенных экспертов бизнес-среды, проведем очень структурированную диагностику нашей налоговой системы. В результате этой диагностики мы выйдем на предложения для налоговой реформы, которую в дальнейшем будем обсуждать с бизнесом", - сказала глава Минфина.

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Министр также выразила надежду, что в случае реформы одобрения бизнесом, она должна быть принята до июля 2020 года, чтобы заработать уже с 2021 года.