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Все про:Минфин (1302) налоги (2728) налоговая (806) Налоговый кодекс (1285) Маркарова (107)

 Диагностика налоговой системы начнется в январе, - Маркарова

Рабочая группа из экспертов профильных министерств с января 2020 года начнет диагностику отечественной налоговой системы, после чего выйдет с предложением для налоговой реформы, которую впоследствии обсудят с бизнесом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время эфира "Свободы слова" на телеканале ICTV рассказала министр финансов Оксана Маркарова.

"С января месяца мы небольшой, но профессиональной рабочей группой по Министерства экономики, Министерства финансов, профильными министерствами, а также из приглашенных экспертов бизнес-среды, проведем очень структурированную диагностику нашей налоговой системы. В результате этой диагностики мы выйдем на предложения для налоговой реформы, которую в дальнейшем будем обсуждать с бизнесом", - сказала глава Минфина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос отмены военного сбора будет рассматриваться при разработке налоговой реформы, - Маркарова

Министр также выразила надежду, что в случае реформы одобрения бизнесом, она должна быть принята до июля 2020 года, чтобы заработать уже с 2021 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3165725
 
 
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Яке мудре слово діагностика. А потім профілактика... Тільки бюджет недоотримав 79 млрд за півроку. От вчителям і обломилось 4 тис євро на місяць.
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А вони не знають професійних термінів. Тому і сиплять наліво-направо абракадаброю.
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Вм взагалі обломилося. Декому три місяці підряд.
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і хоча у заголовку для порохоботів знайомі слова лише "начнется в январе", все одно зараз почнуть гидити , роблячи вигляд, ніби розуміють, про що мова
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зебилы с января у вас начинают закрываться предприятия массово шо будем тестьировать
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Уберите эту недоразвитию дуру с новостей, тошно уже эту брехню слушать.
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Лучше бы в "бизнесе" олигархов "продиагностировали" и не надо было бы "диагностировать" в мелком и среднем бизнесе,который в основном и так платит вовремя,и не брать деньги в МВФ,лучше бы при падающем курсе доллара ценовую политику "продиагностировали",а то когда курс доллара рос,все кричали из-за этого цены растут,падает курс доллара,цены всё равно растут,шоб люди могли по нормальной цене шото отремонтировать,купить,а из-за цен в магазинах , аптеках и после оплаты коммунальных услуг и т.д.,не остаётся у людей денег на другое!
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Эффективность налоговой реформы можно оценить по следующему параметру: отказ от НДС. Но эти младочерти и дальше в стиле Яценюка-Яреськи будут играться цифрами и компенсаторами.
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