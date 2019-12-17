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 Мы хотим создать правила, согласно которым у злоумышленников не будет шансов нанести вред банковской системе, - Гончарук о законопроекте о невозвращении "Приватбанка"

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что инициированный правительством законопроект о запрете возвращать банки бывшим владельцам не направлен против конкретных лиц или банков.

Кабинет Министров Украины не подает в Верховную Раду проекты законов, направленные против определенных лиц или бизнесменов, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире канала ICTV вечером 16 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Мы не рекомендуем и не подаем в Верховную Раду каких-то законов, направленных против конкретных лиц или против конкретных банков, поэтому это не совсем так", – заявил он, комментируя статью ZN.UA о том, что из законопроекта о деятельности банковской системы, который правительство подало в Верховную Раду, якобы убрали норму об ответственности собственников неплатежеспособных банков.

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По мнению Гончарука, этот проект закона защищает украинских налогоплательщиков.

"Очень часто, когда банки или выводятся из системы, или признаются неплатежеспособными, то есть риск их возвращения обратно через судебное решение, это может дестабилизировать систему. Закон направлен на то, чтобы исключить возможность таких очень вредных для экономики факторов", – добавил он.

Премьер подчеркнул, что законопроект касается не только национализированного "ПриватБанка".

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"Десятки банков в свое время были выведены с рынка из-за того, что их владельцы или менеджмент вели себя неадекватно... Мы хотим создать правила, согласно которым у всех злоумышленников не будет шансов нанести вред банковской системе или интересам украинцев", – подытожил Гончарук. 

Источник: https://censor.net.ua/n3165724
 
 
 Топ комментарии
 
А когда Аваков беню арестует за вывод бабосиков из привата?
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Сделайте так, чтобы законы работали, а не просто были приняты.
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Бабушка доброумышленница. Она причиняет добро банковской системе Украины.
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А когда Аваков беню арестует за вывод бабосиков из привата?
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Невже хтось думає, що вкрадених 5,% млрд вічнозелених з ПРиватбанку забрав сробі все Бєня. Певно поділився із ближніми.
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Щоб ти не сумнівався, він усе забрав сам, з Гєпою Боголюбовим. Це таке гавно, що за копійку матір рідну заріже!
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Ясєн пень поділився. З Зелєю в тому числі. І іншими синами вибраного народу. Поцікався матеріалами суду проти Коломойського у Лондоні та у штаті Делавер США. Там і список є.
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зачем так сложно?может просто не отдавать его бабушке? или сиё невозможно?
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Бабушка доброумышленница. Она причиняет добро банковской системе Украины.
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Сделайте так, чтобы законы работали, а не просто были приняты.
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Петики поддерживают анархию и беспредел?Ну, как обычно)))
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Гы.
Вчера попались документы судебных решений по делу отмывания 250 млн грн.
В начале 2019 года из банковской ячейки решением суда изъято ящик, в котором, кроме всего прочего - 220 печатей разных фирм.
Не далее, как два месяца назад это добро вернули владельцам решением судьи С.Вовка, т.к. изъятие нарушило их конституционные права.
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Так євреї ж начолі з Коломойським проти таких правил!
І все буде так, як хоче Коломойський, бо інакше почне мочити Зєєєлю та "Слуг уродів" по Г+Г як мочим Порошенка. Якщо почне мочити то народ їх за пару місяців розірве на шматки, тому зроблять все так, як того хоче Іцик Клопомойський!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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Ну хоть что-то вразумительное прозвучало, ждём последующих действий, верим в будущее Украины.
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Зебіли, в майбутнє України можете не вірити. Вірте в майбутнє Малоросійського федерального округу. З вашими Зебенями у владі це вірогідніше.
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Неинтересная тема для петиков, заметно. Негде развернуться.
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НБУ Украины пока еще независимый, не влезайте туда куда не надо, а то будет как везде где влезли
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