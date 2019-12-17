EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  858  35
Все про:Минюст (1461) рейдерство (847) Малюська Денис (18)

 Системного рейдерства в Украине уже нет, - Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что в Украине уже нет системного рейдерства.

Об этом он сообщил в эфире программы "Завтрак с 1 + 1", передает Цензор.НЕТ со ссылкойна УНН.

"У нас есть огромный план, который уже по-большей части реализован, как побороть рейдерство в стране. На системном уровне, когда целые бизнесы занимались рейдерством, его уже нет. Это сейчас единичные случаи. И, кроме того, рейдерство крупных предприятий уже остановлено, потому что это крайне дорого и мы это сразу останавливаем", - сказал Малюська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Херсоне чиновники Госисполнительной службы содействовали рейдерскому захвату строящегося многоквартирного дома, - СБУ

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №0858 о противодействии рейдерству.

Источник: https://censor.net.ua/n3165722
 
 
 Топ комментарии
 
Та ну! Просто ви його узаконили, а Г+Г ті інші про рейдерство мовчать, от його типу і немає!
 показать весь комментарий
 
Но появилась "связка" Суркисы-Баканов-Сытник. Так о чем говорит этот Малюська?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Но появилась "связка" Суркисы-Баканов-Сытник. Так о чем говорит этот Малюська?
 показать весь комментарий
 
 
І рейдерства немає, і конробанду з 1 грудня поборено, і Зє подивився Путлєру в очі. Грандіозні перемоги зєбілів.
 показать весь комментарий
 
 
Він мав на увазі, що нема позасистемного...
 показать весь комментарий
 
 
Та ну! Просто ви його узаконили, а Г+Г ті інші про рейдерство мовчать, от його типу і немає!
 показать весь комментарий
 
 
якщо узаконили, то ти можеш і закон назвати? Системного рейдерства в Украине уже нет, - Малюська - Цензор.НЕТ 6912
 показать весь комментарий
 
 
Єврей отримує все що хоче! Це тепер єдиний закон, що справді діє.
 показать весь комментарий
 
 
Дебил недоношенный, как и вся власть в стране.
 показать весь комментарий
 
 
как же тут зраду прилепить? тяжело, но придется...
 показать весь комментарий
 
 
А чё её лепить? Он же недавно орал что зарплата у министров маленькая. Хотя она и и законная и он знал на какую идёт, но хочет захватить часть бюджета. Он лично разве не рейдер?
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский: Мы уже побороли вместе коррупцию, рейдерство и контрабанду, построили в ноябре дороги европейского качества и остановили войну, а теперь, благодаря напряженной и эффективной работе Офиса приЗедента, правительства и ЗеРады, размер члена каждого украинца увеличился на 5 сантиметров. И это только толщина!
Alter Nator: Ну, порохоботы, как же тут зраду прилепить? тяжело, но придется...
 показать весь комментарий
 
як приємно перед початком робочого дня, попиваючи вранішню каву, помилуватися розривом пуканів порохоботів...
 показать весь комментарий
 
 
...от хохота над тупыми зе-билами верующими в эту гнилую лапшу с ушей.
 показать весь комментарий
 
И, о! Чудо!
Везде суббота, а у меня среда!
 показать весь комментарий
 
 
Гы..Гы ...простите так же нет как и кумовства с коррупцией или сильнее??
 показать весь комментарий
 
 
а шо,бабушка уже того?приказала долго жить? Системного рейдерства в Україні вже немає, - Малюська - Цензор.НЕТ 1892
 показать весь комментарий
 
 
Системного рейдерства в Україні вже немає, - Малюська - Цензор.НЕТ 7579 Планннннн это хорошо . Кстати у всех предыдущих тоже был план а может что и позадористее
 показать весь комментарий
 
 
"Системное рейдерство", СТОЙ!!! Раз-два!!!
 показать весь комментарий
 
 
Туфта для лохов. Остановить рейдерство мало. Нужно вернуть людям их бизнес и наказать рейдеров. А главный рейдер у нас кто?
 показать весь комментарий
 
 
Слуги народа возглавили-таки рейдерство.
 показать весь комментарий
 
 
та ну? отже всі факти рейдерства відтепер будуть оголошені несистемними.
Системного рейдерства в Україні вже немає, - Малюська - Цензор.НЕТ 3322
 показать весь комментарий
 
 
Ну якщо, сам зелений міністр, на самому "чесному" зеленому каналі Г+Г ... Тоді ...
 показать весь комментарий
 
 
новости декабря на цензоре:

06.12.19. У "Укроборонпрома" украли 2 здания завода "Маяк" стоимостью $7 млн.

11.12.19. В Херсоне чиновники Госисполнительной службы содействовали рейдерскому захвату строящегося многоквартирного дома.

16.12.19. "Решение суда используется для рейдерского захвата", - киевский предприниматель Прима пытается отстоять свое право на недвижимость возле столичной новостройки.

17.12.19. Системного рейдерства в Украине уже нет.
 показать весь комментарий
 
"Рейдеры будущего будут говорить, что они не рейдеры" почти (с)
 показать весь комментарий
 
Ага, рейдерства великих підприємств вже нема бо всі вони вже сконцентровані в руках "вельмишановних", досягнута точка рівноваги інтересів. Доки немає достатньо сильного гравця, який зможе віджати у Ахмєтова, Коломойського чи Порошенко. А малі підприємства нікого з "вельможних" особливо не цікавлять. Як тільки рівновага порушиться зі зміною політичного клану, все почнеться знову. Це, Україна.
 показать весь комментарий
 
Чорні реєстратори залишились. Чоргні нотаріуси також. Суди корумповані вщент, особливо господарські та апеляційні. Іншими словами, в Україні ретельно збережено всі необхідні складові постійного рейдерства. Зараз невелике затишшя - не лізуть на великі підприємства, але системно наїзджають на середні та малі. Тому в будь який момент можлива активізація рейдерських груп на новому рівні. Вони чекають на черговий хаос який невідворотно наближається під керівництвом ЗЕгенерата і його профанської банди.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх