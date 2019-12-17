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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Минфин (1302) Маркарова (107) Бюро финансовых расследований (6)

 Надеемся, что в следующем году точно создадим Бюро финансовых расследований, - Маркарова

В Министерстве финансов рассчитывают, что в 2020 году будет создано Бюро финансовых расследований.

Об этом во время эфира "Свободы слова" на ICTV сказала министр финансов Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Внедрение верховенства права и защита прав инвесторов - это стоит на повестке дня под номером один. Именно правоохранительные органы должны бороться с коррупцией и мы уже видим результаты по новым правоохранительным органам. Не все из них прошли реформу, не все перезапустились, и не все еще созданы. Мы надеемся, что в следующем году точно создадим Бюро финансовых расследований", - сказала Маркарова.

Как сообщалось, в начале октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1208-2 "О Бюро финансовых расследований". Законопроектом предусматривается создание Бюро финансовых расследований как центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра финансов. Бюро финансовых расследований состоит из центрального аппарата и 7 территориальных управлений, зарегистрированных как юридические лица публичного права.

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Общее количество работников устанавливается Кабинетом министров и может варьироваться его решением на основании отчета руководителя Бюро финансовых расследований. Предусматривается возможность перехода бывших работников налоговой милиции на службу в Бюро финансовых расследований на общих основаниях по результатам конкурса.

Законопроект не предусматривает ликвидацию каких-либо подразделений Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, но в Бюро финансовых расследований переходят полномочия по расследованию экономических преступлений.

Бюро финансовых расследований будет осуществлять самостоятельное проведение оперативно-розыскной деятельности, физическая защита предоставляется органами национальной полиции.

Ожидается, что принятие этого законопроекта приведет к более эффективной деятельности правоохранительных органов в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства и его экономической безопасности, и как следствие, уменьшение теневого бизнеса в Украине и увеличении поступлений налогов и сборов, оптимизации структуры правоохранительных органов, материально-технической базы и сокращения общего количества работников, противодействующих преступности в сфере финансов.

Источник: https://censor.net.ua/n3165719
 
 
 Топ комментарии
 
Мало насоздавали?Заставьте существующих работать.
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НАБУ,НАЗК,ГБР, САП,АКП.что быеще создать , дабы людям жизнь облегчить.
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Чому бюро а не офіс???
І доречі, міністерство фінансів вкрай необхідно переназвати теж у офіс.
А якщо у Наркомфін, то 73, чи скільки там вже залишилось, будуть ссятися окропом.
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Мало насоздавали?Заставьте существующих работать.
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А мы надеемся, что в слудуещем году вы все передохните, мрази.
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НАБУ,НАЗК,ГБР, САП,АКП.что быеще создать , дабы людям жизнь облегчить.
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Как страна самым большим количеством бесполезных органов.
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Пока судьи в карманах олигархов, нет смысла создавать разные бюрошки
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А будуть розслідувати Геруса, який заради доходів Бені ставить раком державу перед путіним, і вбиває українську атомну генерацію?
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Ну от точно, точно-точно. А очолить Дубинський)
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Чому бюро а не офіс???
І доречі, міністерство фінансів вкрай необхідно переназвати теж у офіс.
А якщо у Наркомфін, то 73, чи скільки там вже залишилось, будуть ссятися окропом.
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tZE inform‏ @tZEinform 22 мин.22 минуты назад

Маркарова торжественно заявила (третий раз за месяц) что к 2023 г. Украина откажется от кредитов МВФ.
Просто вопрос в ответ
Как называются люди выпускающие ОГВЗ под 14-17% и отказывающиеся от кредитов под 3% ?
(подсказываем - ИДИОТЫ)
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Кредит вона не бере під 3% не тому що, не хоче, а тому що, не дають. Це, вона так м'яко говорить про дефолт.
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Да, первое дело новой службы - отследить, как министр финансов сливала инсайдерскую информацию своему мужу, чтобы он мог удачно вложиться в ОВГЗ
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