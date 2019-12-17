 Надеемся, что в следующем году точно создадим Бюро финансовых расследований, - Маркарова

Об этом во время эфира "Свободы слова" на ICTV сказала министр финансов Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Внедрение верховенства права и защита прав инвесторов - это стоит на повестке дня под номером один. Именно правоохранительные органы должны бороться с коррупцией и мы уже видим результаты по новым правоохранительным органам. Не все из них прошли реформу, не все перезапустились, и не все еще созданы. Мы надеемся, что в следующем году точно создадим Бюро финансовых расследований", - сказала Маркарова.

Как сообщалось, в начале октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1208-2 "О Бюро финансовых расследований". Законопроектом предусматривается создание Бюро финансовых расследований как центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра финансов. Бюро финансовых расследований состоит из центрального аппарата и 7 территориальных управлений, зарегистрированных как юридические лица публичного права.

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Общее количество работников устанавливается Кабинетом министров и может варьироваться его решением на основании отчета руководителя Бюро финансовых расследований. Предусматривается возможность перехода бывших работников налоговой милиции на службу в Бюро финансовых расследований на общих основаниях по результатам конкурса.

Законопроект не предусматривает ликвидацию каких-либо подразделений Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, но в Бюро финансовых расследований переходят полномочия по расследованию экономических преступлений.

Бюро финансовых расследований будет осуществлять самостоятельное проведение оперативно-розыскной деятельности, физическая защита предоставляется органами национальной полиции.

Ожидается, что принятие этого законопроекта приведет к более эффективной деятельности правоохранительных органов в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства и его экономической безопасности, и как следствие, уменьшение теневого бизнеса в Украине и увеличении поступлений налогов и сборов, оптимизации структуры правоохранительных органов, материально-технической базы и сокращения общего количества работников, противодействующих преступности в сфере финансов.