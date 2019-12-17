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Все про:вымогательство (303) депутат (2798) Киев (18324) Киевская область (1833) облсовет (395) Нацполиция (10576) правоохранительные органы (693)

 Требовали $860 тысяч: киевские правоохранители разоблачили банду вымогателей, в которую входил депутат облсовета

Правоохранители разоблачили группу из 6 человек, которая занималась вымогательством у двух представителей субъектов хозяйствования. Среди задержанных – депутат областного совета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Работниками следственного управления столичной полиции совместно с сотрудниками спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области и под процессуальным руководством прокуратуры города Киева разоблачена группа лиц, требовавших деньги от двух представителей субъектов хозяйствования.

Как отметили в полиции, злоумышленники пытались завладеть 860 тыс. долл. США путем угроз применения насилия в отношении членов их семей, уничтожения и завладения имуществом, а также с применением насилия, опасного для жизни и здоровья и лишения свободы.

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Шестерым активным фигурантам, один из которых депутат областного совета, сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование по уголовным производствам продолжается. Проводятся мероприятия с целью привлечения к ответственности других участников совершения преступлений, среди которых граждане другого государства, которые являются заказчиками совершения указанных преступлений.

Источник: https://censor.net.ua/n3165718
 
 
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Как оказалось, что бандит, что депутат-разницы нет...
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А про требования 600 000 долларов В МЕСЯЦ с Криворожских ментов - МОЛЧОК !
А там тоже было шестеро.
Но во главе - Юзик, который сказал магическое слово : ЗА НАМИ - преЗЕдент.
И "нi пари з вуст!"
Где "идише маме", которая клялась, что её шлимазл "сам красть не будет и другим не позволит" ???
И где этот шлимазл ???
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https://www.obozrevatel.com/politics/yuzik-treboval-600-tyisyach-dollarov.htm

В неопубликованной части разговора нардепа Юрия Корявченкова ("Юзика") и коллег со "Слуги народа" с криворожской полицией последний требовал "дань" в размере
600 тысяч долларов ежемесячно.

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А вы хорошо подумали, ОТКУДА криворожские менты возьмут 600 000 баксов в месяц?
С вас, ЗЕлохи !
С вас, ЗЕфилитики !
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мабуть соболєв той що не прикрив собою дитинку
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