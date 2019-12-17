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Все про:МВФ (2774) программа (146) Маркарова (104)

 Это "последняя программа" МВФ. У Украины есть все шансы через три года стать абсолютно самодостаточной, - Маркарова

Украина сможет отказаться от необходимости в новых программах Международного валютного фонда (МВФ) после завершения новой трехлетней программы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразила министр финансов Оксана Маркарова.

"Эта программа на три года - мы ее внутри называем "последняя программа", из которой мы не выйдем наполпути, а завершим. И продолжим наше сотрудничесво с Фондом как страна, которая не нуждается в новом кредитовании", - сказала Макарова в эфире "Свободы слова" в понедельник поздно вечером.

Министр финансов подчеркнула, что у экономики страны через три года есть все шансы стать самодостаточной.

"У Украины есть реально все шансы в этот раз через три года стать абсолютно самодостаточной. Если посмотреть на 2019-2021 годы, то на них попадают пики выплат и обслуживание долгов, часть которых были накоплены раньше. Мы сделали работу над ошибками: что не так с долгом... А на сегодня мы резко сокращаем долг к ВВП, а с другой стороны - делаем все для роста экономики", - пояснила Маркарова.

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"Эти два параллельных процесса позволят через 2-3 года увидеть абсолютно другую экономику", - полагает министр финансов.

Как сообщалось, в ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель МВФ Георгиева обсудили условия новой программы сотрудничества с Фондом. Соглашение о новой программе сотрудничества еще подлежит утверждению руководством Фонда и исполнительным советом, однако в МВФ заявили о достижении соглашения относительно трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования.

Источник: https://censor.net.ua/n3165717
 
 
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это очень плохо. только мвф заставляет наших чиновников делать хоть какие то реформы. без мвф начнется застой
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Может, есть шанс, завершим, делаем и прочее... Короче, ворох слов и ни единого, НИ ОДНОГО хотя бы намека на ресурсы, возможности или планы, ни слова КАК это все хотя бы планируется. Вы главное ждите- море огромное, погода отменная...
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Треба розуміти, або ця хвойда має на увазі свої особисті статки і чеоез три роки їй абсолютно пох буде де жити, або Зьоко/***** через три роки баче бюджет України настільки вже інтегрований до бюджету мордору.
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c Зеленой бандой через 3 года может Украины не останется
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... потому что через ТРИ года просто не может не быть Украины.
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