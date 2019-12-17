 Неизвестные в Берлине выкрали могильную плиту одного из соратников Гитлера - Гейдриха

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.

Так, на могиле на кладбище Инвалиденфридхоф в центре Берлина не было надгробной плиты с его именем. По предварительной информации, прах Гейдриха остался нетронутым.

Сейчас берлинская полиция пытается установить личности неизвестных.

Кроме того, в полиции не исключают, что те, кто раскрыл могилу, имели доступ к определенной конфиденциальной информации и точно знали, где находится могила.

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