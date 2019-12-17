EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Обирай свідомо
 За рубежом
  422  6
Все про:Германия (3492) Гитлер (130) Холокост (110)

 Неизвестные в Берлине выкрали могильную плиту одного из соратников Гитлера - Гейдриха

В Берлине неизвестные вскрыли могилу Рейнхарда Гейдриха, одного из главных виновников Холокоста по прозвищу "Мясник".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.

Так, на могиле на кладбище Инвалиденфридхоф в центре Берлина не было надгробной плиты с его именем. По предварительной информации, прах Гейдриха остался нетронутым.

Сейчас берлинская полиция пытается установить личности неизвестных.

Кроме того, в полиции не исключают, что те, кто раскрыл могилу, имели доступ к определенной конфиденциальной информации и точно знали, где находится могила.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии впервые за 70 лет издадут книгу Гитлера

Источник: https://censor.net.ua/n3165714
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
сакрали, и кто же ? а какое могло бьть дополнение к черепу адольфіка. Неизвестные в Берлине выкрали могильную плиту одного из соратников Гитлера - Гейдриха - Цензор.НЕТ 838
 показать весь комментарий
 
откуда у него боевые награды? или он воевал?
 показать весь комментарий
 
нy, железный крест давали только за боевые отличия.
 показать весь комментарий
 
"В 1939 году СД, зипо и гестапо были переведены в подчинение только что созданному ведомству РСХА - Главному управлению имперской безопасности (нем. *************************, RSHA), во главе которого встал Гейдрих"
...
Именно Гейдрих разрабатывал план инсценировки пограничного инцидента, получившего название Глайвицкая провокация[20]. Целью инсценировки было показать, что нападение Германии на Польшу является лишь ответом Германии на акты насилия в отношении немецких жителей, совершённые польской стороной" (Википедия)

Да за такое успешное дело никаких крестов не жалко!
Вы только прикиньте, какую операцию разработал.
 показать весь комментарий
 
Так путлер кроме медалек из музея штази и плиту к себе в моржовию уволок? Нацист ипаный!
 показать весь комментарий
 
 
коллекционер гребаный, теперь немцам нyжно следить за могилой геббельса, а то кабаев захочет черепyшкy этого "талантливого человека"
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх