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 Мы хотим сделать частные СИЗО, но приватизации тюрем не будет, - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что приватизации тюрем в Украине не будет.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы хотим сделать частные СИЗО, частные тюрьмы – нет. Коротко почему нет, потому что это бизнес, большой бизнес. И появляется такой бизнес, который заинтересован в том, чтобы людей в тюрьмах было больше. Они не заинтересованы в том, чтобы людей перевоспитывать, чтобы людей отправлять на волю, чтобы применять другие, более дешевые способы наказания... Тюрьма - это очень дорого. Они хотят, чтобы как можно больше людей попадали в тюрьмы, и они лоббируют. Это случилось в США, это случилось в Великобритании. И сравните количество заключенных в штатах и Великобритании, например, странами Северной Европы, где этого нет. Соответственно, нет, мы не пойдем на приватизацию тюрем. Мы пойдем на приватизацию СИЗО. И у нас действительно появятся частные СИЗО – это следственные изоляторы, где лица содержатся до приговора суда", - сказал Малюська.

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На уточнение журналиста, кто будет платить владельцам СИЗО за содержание подозреваемых – государство или сам подозреваемый, который там будет находиться, министр ответил: "Если это повышенные условия комфорта, должны платить те лица, которые хотят находиться в условиях повышенного комфорта. Это нам обеспечит дополнительные средства для того, чтобы обеспечить более качественные условия для тех, кто находится там бесплатно".

"К сожалению, бюджет ограничен. Лиц, находящихся в СИЗО, многие - более 16 тысяч. У нас есть много незащищенных слоев населения – пенсионеры, учителя, врачи - есть куда тратить средства. Мы попробуем как-то вписаться в действующие бюджеты, чтобы, с одной стороны, дополнительно заработать, а с другой стороны – обеспечить лучшие условия для наших работников, которые работают в тюрьмах, СИЗО, так и для тех, кто там находится вынужденно", - отметил Малюська.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165713
 
 
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Тот кто лоббирует это новшество - явно готовит под себя любимого
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Зачем нужны частные СИЗО? Что это еще за идиотизм такой?
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Чудесно....... учитывая, что срок предварительного заключения зачитывается при исполнении приговора - останется самая малость. Тянуть предварительное следствие на предполагаемое время по приговору, отсидеть в СИЗО как в гостинице и на свободу прямо из комфортабельной камеры. Мы хотим сделать частные СИЗО, но приватизации тюрем не будет, - Малюська - Цензор.НЕТ 1675 Шустрые зеленые мальчики готовятся.
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