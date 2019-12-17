 Война в Крыму и на Донбассе началась из-за про#банной культурной дипломатии - в 90-х годах "провтыкали" возможность объединения страны в одно целое, - Лерос. ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
Лерос отметил: "На мой сугубо личный взгляд история Крыма и восточной части Украины, почему война там началась, простите за выражение, но это про#банная культурная дипломатия. Это то, что в 90-х годах провтыкали. Про культуру я имею в виду не так, как многим кажется, картинную галерею. Это язык и менталитет.
Мы провтыкали в 90-х и 2000-х возможность объединения страны в одно целое. Когда начали разделять на украиноговорящих, русскоговорящих… Да на каком языке хотите, на таком говорите, хоть молчите. Если ты - украинец, то не имеет значения, на каком языке ты разговариваешь".
Полностью интервью с Гео Лерос смотрите ПО ССЫЛКЕ
Кто на каком языке хотел тот на таком и говорил.
Поднимался вопрос обязательности изучения украинского языка в школах,потому что это именно инструмент объединения страны.
Еще бы одно поколение и темой языка никого не возможно бы было заинтересовать,потому что не интересная.
Поэтому россия не могла этого допустить.
плюс млявая политика допускавшая приезды туда отморозей типа лужкова.
ну и конечно - мы сами сделали их "особенными" когда ехали к ним и платили за говноусловия бабки соизмеримые с отдыхом за границей. просто потому что "привыкли"
Его что, за русский когда-то унижали? Не верю. За украинский людей унижали. За русский -- никогда не видел.
Это или жертва пропаганды или бот.
За говорение на русском языке или отказ говорить на украинском не убили ни одного человека.
А вот за украинский язык и за отказ говорить на русском убивали и убивают до сих пор.
Факты говорят сами за себя.
Я бы охарактеризовал это как одержимость ультранационалистической идеей превосходства.
1. Игнор и жить по- своему
2. Выгнать нахер
3. Перевоспитывать
Так вот, Вы выбрали номер 2 и 3, отсюда и аннексия Крыма. Я никого не осуждаю, я констатирую причинно-следственную связь
Мы выбрали п.1.
Поэтому они сделали нам п.2 и п.3.
Тут вопрос в том кто кого.
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Да вы все забыли причину!
Все были заняты срочным и любой ценой периодом "накоплением первоначального капитала"! Забыли?
Правда потом первый период плавно перешёл во второй период... и по-прежнему, остановить невозможно
Источник: https://censor.net.ua/n3165711
Никогда мы не будем братьями
ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными -
нам не стать с вами даже сводными.
Вы себя окрестили «старшими» -
нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.
Вы огромные, мы - великие.
А вы жмете… вы всё маетесь,
своей завистью вы подавитесь.
Воля - слово вам незнакомое,
вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома «молчанье - золото»,
а у нас жгут коктейли Молотова,
да, у нас в сердце кровь горячая,
что ж вы нам за «родня» незрячая?
А у нас всех глаза бесстрашные,
без оружия мы опасные.
Повзрослели и стали смелыми
все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили -
мы
мы восстали и всё исправили.
И зря прячутся крысы, молятся -
они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания -
а у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями.
Анастасия Дмитрук
язык придумали украинские и российские политики
у меня знакомая преподаватель украинской гимназии в Алчевске (бывшая школа №9, через дорогу от исполкома)
в 2013 году в этой гимназии
а это большая школа
была проблема
не было мест для всех желающих
единственная причина этой войнушки
отвлечь население, которое подросло
от вопроса -- кто у них с3.14здил страну
и утилизировать патриотов
всё остальное плюшки, например раше нужны белые мальчики, чтобы защищать их бабло
и тд.
Ну объективно он не просто напал,а лет 15 готовил местное население.
Наши политики то же принимали в этом участие.