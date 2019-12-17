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 Политика Украины
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 Война в Крыму и на Донбассе началась из-за про#банной культурной дипломатии - в 90-х годах "провтыкали" возможность объединения страны в одно целое, - Лерос. ВИДЕО

Народный депутат Украины Гео Лерос жестко высказался о том, почему в 2014 году стала возможна оккупация Крыма и война на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Лерос отметил: "На мой сугубо личный взгляд история Крыма и восточной части Украины, почему война там началась, простите за выражение, но это про#банная культурная дипломатия. Это то, что в 90-х годах провтыкали. Про культуру я имею в виду не так, как многим кажется, картинную галерею. Это язык и менталитет.

Мы провтыкали в 90-х и 2000-х возможность объединения страны в одно целое. Когда начали разделять на украиноговорящих, русскоговорящих… Да на каком языке хотите, на таком говорите, хоть молчите. Если ты - украинец, то не имеет значения, на каком языке ты разговариваешь".

Полностью интервью с Гео Лерос смотрите ПО ССЫЛКЕ

Источник: https://censor.net.ua/n3165711
 
 
 Топ комментарии
 
Бред.
Кто на каком языке хотел тот на таком и говорил.
Поднимался вопрос обязательности изучения украинского языка в школах,потому что это именно инструмент объединения страны.
Еще бы одно поколение и темой языка никого не возможно бы было заинтересовать,потому что не интересная.
Поэтому россия не могла этого допустить.
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Не в 90-е - тему расслоения общества испытали наши политиканы Украины в далеком 2004-м году, когда стадо-лохторат поделили на восток и запад, чтобы стадо было более покорным.
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при чем тут культура и язык? в крыму население было ватным. потому что наши тогдашние вожди договорились что пенсы военные кацапские могли там покупать жилье и участки. поэтому 90 % флотских перед пенсией переводились служить в крым.
плюс млявая политика допускавшая приезды туда отморозей типа лужкова.

ну и конечно - мы сами сделали их "особенными" когда ехали к ним и платили за говноусловия бабки соизмеримые с отдыхом за границей. просто потому что "привыкли"
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Бред.
Кто на каком языке хотел тот на таком и говорил.
Поднимался вопрос обязательности изучения украинского языка в школах,потому что это именно инструмент объединения страны.
Еще бы одно поколение и темой языка никого не возможно бы было заинтересовать,потому что не интересная.
Поэтому россия не могла этого допустить.
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При Кучме с языком было всё ок с 90-х и никто тогда особо не возмущался. Всё началось когда донецкие полезли во власть.
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законтаченные урки в виде портрета у детей в школах, явный перебор.
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Справедливости ради надо сказать, что первый пробный конфликт в Крыму начался как раз при Кучме (29.09.2003г.) с попытки захвата острова Тузлы. Так что язык здесь ни при чем Война в Крыму и на Донбассе началась из-за про#банной культурной дипломатии - в 90-х годах "провтыкали" возможность объединения страны в одно целое, - Лерос - Цензор.НЕТ 6913
Война в Крыму и на Донбассе началась из-за про#банной культурной дипломатии - в 90-х годах "провтыкали" возможность объединения страны в одно целое, - Лерос - Цензор.НЕТ 5822

Война в Крыму и на Донбассе началась из-за про#банной культурной дипломатии - в 90-х годах "провтыкали" возможность объединения страны в одно целое, - Лерос - Цензор.НЕТ 8678
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Не в 90-е - тему расслоения общества испытали наши политиканы Украины в далеком 2004-м году, когда стадо-лохторат поделили на восток и запад, чтобы стадо было более покорным.
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Відповідаючи на запитання, чому це все сталося з Донбасом, чи відіграв у цьому головну роль Єфремов, Данілов сказав: "Не демонізуйте Сашу. Не робіть з нього героя революції. Це звичайна людина, яка нічого видатного у своєму житті не зробила. Це просто проєкт Російської Федерації.
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при чем тут культура и язык? в крыму население было ватным. потому что наши тогдашние вожди договорились что пенсы военные кацапские могли там покупать жилье и участки. поэтому 90 % флотских перед пенсией переводились служить в крым.
плюс млявая политика допускавшая приезды туда отморозей типа лужкова.

ну и конечно - мы сами сделали их "особенными" когда ехали к ним и платили за говноусловия бабки соизмеримые с отдыхом за границей. просто потому что "привыкли"
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А на Донбассе свою роль сделало кацап.tv и стал он дамбасом
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Ще один медведчуківець в "слугах народу". Чомусь не здивований. Ясно що в цього майбутнього у політиці немає, але що він зараз то накоїть?
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это уже результат, а причина в том, что советская парт номенклатура не была отстранена от власти и для нее российская парт. номенклатура есть мать и отец.
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А як партноменклатуру могли відсторонити від влади вчорашні савєцкіє люді, де камуняка на камунякі і камунякою поганяє?
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да не с языка началось а с торговли с местними елитами когда за електоральные результаты в пользу центральной власти продавалось право творить что они хотят на местах
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На Кримі і Бамбасі чєлюсть рускаязичнайа і патаму давай її в Конституцію.
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недавно видел интервью утырков, которые вещали что им в дыныре хорошо, потому что в украине запрещают разговаривать на руцьком, а одному даже рот порвали за руцький изык. и на это предлагаете ориентироваиться
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Разделением страны занимались политики. Одни настраивали запад против востока, другие восток против запада. Если точней не весь восток а только юго-восток. Это всё условное разделение началось во время оранжевой революции. Спекулировать на языкововом вопросе начали именно тогда, и первые проявления сепаратизма тоже тогда были в северодонецке. Вот что оранжевую революцию про#бали это факт, причём ещё дали рыгам вернуть власть.
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Маю надію що наступна проукраїнська влада пересаджає всіх цих колаборантів
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Что они заладили "на каком языке говорите". Кто на каком хотел, на таком всегда и говорил. А вот такие, как он этот вопрос постоянно почему-то муссируют. Вот они и разделяют.
Его что, за русский когда-то унижали? Не верю. За украинский людей унижали. За русский -- никогда не видел.
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Вот в 2005-м у Ющенко не оказалось яиц (точнее, их купили), чтобы посадить всю рыговскую мерзость после Северодонецка, эти уроды ооочень поспособствовали потере Крыма и части Донбасса, перекрашенные рыги переметнулись в БПП, и, к сожалению, Порошенко не только не стал трогать своих бизнес-партнеров типа Ахметова, но и вернул из небытия Медведчука. Сейчас Порошенко раскалывает страну. Надеюсь, у Зеленского с яйцами нормально и он придушит вакханалию мародера. Как говорил классик: революция только тогда чего-нить стоит, если она умеет защищаться.
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Путинн введи вайска, фсе атлично помнят, че с этим биоматериалом делать?
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какая культура? какой язык? что вы ***** несете ***** тупые? война и окупация произошла потому что ***** захотело отомстить украинскому народу, показать своим баранам что протестовать плохо, поднять рейтинг и найти оправдание жопе в своей экономике. все. насобирали полтора ****** для картинки, навезли своих селигерских пулерюгендов с кизячками и провели *********** с реальной явкой 30%. даже самый конченый ватный ***** не захотел бы жить в том говне в котором сейчас живет крым и донбасс.
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Конечно, украинские поцреоты будут до усрачки с пеной у рта отрицать очевидное: именно агрессивное навязывание украинского языка привело к аннексии Крыма и войне в Донбассе. Правда глаза колет
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наоборот. слишком мягкое. неспособных на государственном языке общаться в пределах необходимого делопроизводства надо было выселять нахер в гетто
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я рад. у меня были родственники в крыму. более чванливых людей я не встречал. а их принибрежительное отношение ко всему украинскому просто выбешивало.
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Нехорошие люди. Украинский язык не любят. В гетто их! А ещё лучше- сразу к стенке
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зачем к стенке? говно тоже кому то надо чистить и улицы мести
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Да не обращайте внимание.
Это или жертва пропаганды или бот.
За говорение на русском языке или отказ говорить на украинском не убили ни одного человека.
А вот за украинский язык и за отказ говорить на русском убивали и убивают до сих пор.
Факты говорят сами за себя.
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Ну про пренебрежительное отношение это вы как то мяканько.
Я бы охарактеризовал это как одержимость ультранационалистической идеей превосходства.
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Предположим это так. У Вас выбор:
1. Игнор и жить по- своему
2. Выгнать нахер
3. Перевоспитывать
Так вот, Вы выбрали номер 2 и 3, отсюда и аннексия Крыма. Я никого не осуждаю, я констатирую причинно-следственную связь
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Не правда.
Мы выбрали п.1.
Поэтому они сделали нам п.2 и п.3.
Тут вопрос в том кто кого.
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ты живя в семье тоже кладешь хер на общие правила проживания? срешь на кухне а ешь в спальне?
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Тому,що не посчитали нужным.Подписали Будапешт и расслабились убаюканные гарантиями и мифом о северных братушках.В 2014 все были в ох.е от вероломства москалей.Как будто окатили ледяной водой...разбудили як Нео в Матрице и окунулись в реальность.Правда есть те,що ещё не проснулись.Так же и те,кто не желает просыпаться,бо в капсуле кормят через зонд,нужно информируют...Есть и такие,яких разбудили,а он обратно в капсулу лезет,бо реальности боится.Навiть так лячно оставаться в реальности,що он готов брать калаша,та отстаивать своё рабство,вбивая тех,кто в капсулу не хоче.А главный капсолог лежит в Мавзолее на Мордовской площади


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Мы провтыкали в 90-х и 2000-х возможность объединения страны в одно целое.
____________________
Да вы все забыли причину!
Все были заняты срочным и любой ценой периодом "накоплением первоначального капитала"! Забыли?
Правда потом первый период плавно перешёл во второй период... и по-прежнему, остановить невозможно Война в Крыму и на Донбассе началась из-за про#банной культурной дипломатии - в 90-х годах "провтыкали" возможность объединения страны в одно целое, - Лерос - Цензор.НЕТ 3499

Источник: https://censor.net.ua/n3165711
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Все произошло потому что все так усиленно и азартно разворовывали и делили страну что не заметили как враг пробрался сзади.
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Начинаются акуительные истории от поколения киндерсюрпризов. Пока кто-то в 90-е провтыкал ты в памперс жидким ходил, подсказать ещё не мог… Украина четверть века прожила без войн, не в пример соседям, может быть мы наивно не верили в войну, но…. Если бы ещё в 90-е начали «учитывать интересы русскоговорящих» то ты не «мама купи чупачупс» просил а «мама дай кусочек хлеба» Это я тебе как русскоговорящий украинец говорю. И поверь в сортах этого дерьма я к сожалению разбираюсь… пожил в СССР. А тебе про него на россия 24 и НТВ рассказали?
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Дебил,
Никогда мы не будем братьями

ни по родине, ни по матери.

Духа нет у вас быть свободными -

нам не стать с вами даже сводными.

Вы себя окрестили «старшими» -

нам бы младшими, да не вашими.

Вас так много, а, жаль, безликие.

Вы огромные, мы - великие.

А вы жмете… вы всё маетесь,

своей завистью вы подавитесь.

Воля - слово вам незнакомое,

вы все с детства в цепи закованы.

У вас дома «молчанье - золото»,

а у нас жгут коктейли Молотова,

да, у нас в сердце кровь горячая,

что ж вы нам за «родня» незрячая?

А у нас всех глаза бесстрашные,

без оружия мы опасные.

Повзрослели и стали смелыми

все у снайперов под прицелами.

Нас каты на колени ставили -

мы
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Нас каты на колени ставили -

мы восстали и всё исправили.

И зря прячутся крысы, молятся -

они кровью своей умоются.

Вам шлют новые указания -

а у нас тут огни восстания.

У вас Царь, у нас - Демократия.

Никогда мы не будем братьями.

Анастасия Дмитрук
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Не п***дите что из-за языка все началось. Если бы в стране была нормальная жизнь то люди и на английском и на китайском бы разговаривали как сейчас разговаривают наши гастарбайтеры в Европе и по всему миру. Все что делали и сейчас продолжают делать наши чиновники ето продолжать грабить и душить народ и навязывать нам что все ето из-за языка.
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абсолютно согласен
язык придумали украинские и российские политики
у меня знакомая преподаватель украинской гимназии в Алчевске (бывшая школа №9, через дорогу от исполкома)
в 2013 году в этой гимназии
а это большая школа
была проблема
не было мест для всех желающих
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Единственная причина войны - разворот Украины в сторону цивилизации, подальше от рашки. Пуйлу нужна подконтрольная Украина и база ВМФ в Крыму, точка. Икспердов зеленых повылазило...
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Оля
единственная причина этой войнушки
отвлечь население, которое подросло
от вопроса -- кто у них с3.14здил страну
и утилизировать патриотов
всё остальное плюшки, например раше нужны белые мальчики, чтобы защищать их бабло
и тд.
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действительно, а мы то думали что это Х#йло напал, он потом даже кино снял, в котором очень радовался и грозился использовать ядерное оружие, если что пойдет не так, а позже расстрелял тысячи украинцев, а перед этим грузин, а перед этим чеченцев ... а это все оказывается от "про#банной культурной дипломатии" ... особенно "культурой" тут веет от этого "народного депутата"
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Нет.
Ну объективно он не просто напал,а лет 15 готовил местное население.
Наши политики то же принимали в этом участие.
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