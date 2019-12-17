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 Разбираемся, почему "Укргаздобыча", не смотря на значительные вложения, не увеличивает объемы добычи газа, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук хочет разобраться с тем, почему госкомпания "Укргаздобыча" не увеличивает объемы добычи газа не смотря на значительные инвестиции со стороны государства.

Об этом премьер сказал в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас есть большая государственная компании "Укргаздобыча". Если мы посмотрим на ее работу за последние годы, то увидим, что туда было потрачено очень много средств, чтобы добывать больше, а этого не произошло. Ожидания были значительно больше, но они не оправдались.

Почему так произошло, мы сейчас разбираемся и пытаемся получить ответ, или это просто ошибка чья-то, или просто менеджмент, руководство этой компании вело себя неправильно, или там был какой-то умысел и мы придем к выводу о том, что это следствие некого умышленного негативного воздействия", - сказал Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цена газа для населения вырастет из-за недостаточной собственной добычи, - Витренко

По его словам, Украина должна была добывать значительно больше за эти годы, чем это удается сейчас. Добывается примерно две трети из того объема, который потребляется.

В то же время, комментируя объемы добычи государственной компанией, Гончарук обратил внимание на то, что у частных компаний добыча постоянно растет. "А это означает что нужно создавать рынок", - убежден он.

Также читайте: Переговоры с РФ по газу будут продолжаться: возможно, с "газовой войной", - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3165709
 
   
 Топ комментарии
 
а почему опек не увеличивает добычу нефти? Разбираемся, почему "Укргаздобыча", не смотря на значительные вложения, не увеличивает объемы добычи газа, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8771
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Цены подняло мурло недобитые, а теперь разбираться начал, фашист недобитый. Когда уже вас к стенке начнут ставить.
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Так мабуть інвестиції не туди пішли Разбираемся, почему "Укргаздобыча", не смотря на значительные вложения, не увеличивает объемы добычи газа, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3411
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а почему опек не увеличивает добычу нефти? Разбираемся, почему "Укргаздобыча", не смотря на значительные вложения, не увеличивает объемы добычи газа, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8771
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Цены подняло мурло недобитые, а теперь разбираться начал, фашист недобитый. Когда уже вас к стенке начнут ставить.
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Так мабуть інвестиції не туди пішли Разбираемся, почему "Укргаздобыча", не смотря на значительные вложения, не увеличивает объемы добычи газа, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3411
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Он реальный дебил или притворяется? С каких это пор инвестиции дают мгновенный результат? Он производство с купи-продай не перепутал?
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За 5 лет рукожопы освоили месторождения в глухой тайге, построили 2000 км газопровода и начали качать газ в Китай. А сколько нужно времени "Укргаздобыче"?
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Серёга ход твоих мыслей с критикой воров у власти правильный, но не выгораживай постоянно при этом расейскую клоаку, найди другие примеры, например американцев или каких нибудь немцев с японцами, а то создаётся впечатление, что ты троль кремлёвский.
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Это ватный чёрт давно тут в тихаря ватные высеры оставляет..
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Вообще-то "Силу Сибири" начали строить с 2012-го года и стоило оно Рашке 1,1 трлн руб.
И никогда не окупится.
Но, тебе, рукожопу, это слишком сложно понять и запомнить.
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2 огромных месторождения + газопровод + газоперерабатывающий завод и всё это за $20 млрд.? Это практически копейки.
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Купи губозакатывательную машинку, ватник.
Это стоимость ТОЛЬКО трубы.
Месторождения и заводы идут по другой ведомости.
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Ну тогда это уже не копейки, а вполне обоснованная цена. Например TANAP из Азербайджана стоит $9,2 млрд.при вдвое меньшей пропускной способности, меньшей длине и более комфортных условиях строительства.
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Ватник, мне вообще пофиг сколько миллиардов украл у вас Газпром на эту трубу.
Пусть хоть последние трусы отбирает.
Тема изначально была не про это - пойди и перечитай.
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Разбираемся, почему "Укргаздобыча", не смотря на значительные вложения, не увеличивает объемы добычи газа, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1855что ты ска сравниваешь,а?а сколько бабла влепили рукожопы и сколько влили в угд?а учесть,что у рукожопов эта отрасль практически основная в отличии от нашей страны?это как копейку с мерсом сравнить по наличию четырех колес и руля!существует же на свете математика,да и тут и арифметики с головой хватит!как ты писать-то научился?
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Экспорт газа у рукожопов составляет 12-15% от всего экспорта. Это так, к сведенью.
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Якби не було інвестицій то по плану Путіна-Тимошенко видобуток би вже становив 10 млрд. кубів.
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С чего ты чучело взяло что не увеличивают?? Увеличивать добычу и снижать цену = нет никакой связи. Добычу как раз могли увеличить вполне реально, но это не означает что бородатая бабушка с ЗЕкловунами вам будет что то дешевле отдавать. Аж никак. На стадионе во время дебатов один шут квартальный чуть не усерался в угаре визжал про тарифный генацид ат бариги под радостные вопли ЗЕбилов, а ЗЕбилы тут до потери пульса рассказывали как барига мародёр поднял цену, ессно злочинно и незаконно в 5 раз. И вот при ЗЕбубачке цена на газ такая же как при бариге мародёре....Не понял??, а как же злочинные тарифы бариги завышенные минимум в 5 раз? разве ЗЕбубачка не спасёт ЗЕбилов от тарифного геноцида бариги?? Вай вей..
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Все пішло на надбавки, премії, понаднормові, відпускні.
і т.д.
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Может потому что деньги как всегда вложили в чьи то карманы а не в добычу и в модернизацию?
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дофига после шоколада с чем разбираться ннада, а в первую очередь, кто морозил Гром-2 в серию, че с этим организмом стало? все остальное ФБР вычистит.
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Цензор, найми коректора. "Несмотря на", а не "Не смотря на". Ошибки на уровне 5 класса средней школы.
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А ты уверен,що не увеличена?Це на бумагах у тебя минус,в офшорах плюс Разбираемся, почему "Укргаздобыча", не смотря на значительные вложения, не увеличивает объемы добычи газа, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3978
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