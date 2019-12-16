EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Обирай свідомо
 Киевские новости
  227  2
Все про:Метрополитен (639) электронная система (91)

 В киевском метро был сбой электронной системы пропуска - метрополитен извинился за "неудобства"

Вечером 16 декабря в работе электронной системы прохода в метро произошел масштабный сбой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении киевского метрополитена в Фейсбуке. 

В тексте отмечается: "Друзья!  Мы искренне просим прощения за неудобства. Работа е-билета (и Карточки киевлянина) почти восстановлена.

Специалисты метрополитена и КП "ГИВЦ" (оператора электронного билета) на месте и перезапускают систему.

Далее будут приняты все необходимые меры для предотвращения подобных случаев. Также проводится детальный анализ ситуации и ее причин.

Еще раз извините за ваше испорченное настроение".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Техработы в столичном метро: оплата с помощью бесконтактной банковской карточки временно недоступна

Источник: https://censor.net.ua/n3165708
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Интересно:
Вообще не пускали или пускали бесплатно?

 показать весь комментарий
 
 
... и поэтому все прыгали через турникеты. Пожаловаться надо за это в "страну в смартфоне".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх