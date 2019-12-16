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 Политика Украины, Экономика
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 Цены на бензин должны снизиться не на 30-80 копеек, а на 2 гривны, - Гончарук

По расчетам правительства снижение цен на топливо на украинских АЗС в связи с укреплением курса гривны должно быть более существенным, чем это есть в настоящий момент.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы наблюдаем то, что цены на бензин уменьшаются. По разным оценкам, от 30 до 80 копеек. Конечно, это неадекватное уменьшение, конечно цены на бензин должны снижаться значительно больше. По нашим расчетам, они должны уменьшиться примерно на 2 гривны. В среднем цена бензина в Украине должна составлять 1 доллар 10 центов" , - сказал Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Курс усиливается, инфляция сокращается, а цены на топливо не падают. Минэкономики изучает ситуацию, - Милованов. ИНФОГРАФИКА

По словам премьера, в целом цены на топливо будут падать более существенно, когда на рынке ГСМ будет настоящая конкуренция и снизится удельный вес "серых" схем.

Источник: https://censor.net.ua/n3165707
 
 
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Президент ВГО «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам»

Цены на бензин должны снизиться не на 30-80 копеек, а на 2 гривны, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3099
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цена конечно снизится.. как и на газ:
Ціни на бензин мають знизитися не на 30-80 копійок, а на 2 гривні, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6666 Кабинет министров согласовал повышение цены на газ для населения на 28,6%, до 5,5 тысячи гривен за тысячу кубометров, в январе 2020 года.
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Никакого снижения цен. Только вверх. Догоним и перегоном по ценам все страны мира! Только квартал не отменяйте, а то нелох плакать будет.
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и?
зачем и кому нужна эта абсолютно бесполезная информация, "белый шум"?
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Он как капитан очевидность , человек радио , вещатель .
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Так продавайте от государства по правильной цене, и цены исправятся!
Но вы всё гос в частные руки, чтобы не кого не возможно наказывать за сговор.
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А цінами на нафту самокатчик цікавився?
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О! Слабода слова вже тут. Ну що тут сказати? Обіцянки-цяцянки, а дурням радість.
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