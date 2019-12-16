 Цены на бензин должны снизиться не на 30-80 копеек, а на 2 гривни, - Гончарук

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас мы наблюдаем то, что цены на бензин уменьшаются. По разным оценкам, от 30 до 80 копеек. Конечно, это неадекватное уменьшение, конечно цены на бензин должны снижаться значительно больше. По нашим расчетам, они должны уменьшиться примерно на 2 гривны. В среднем цена бензина в Украине должна составлять 1 доллар 10 центов" , - сказал Гончарук.
По словам премьера, в целом цены на топливо будут падать более существенно, когда на рынке ГСМ будет настоящая конкуренция и снизится удельный вес "серых" схем.
Кабинет министров согласовал повышение цены на газ для населения на 28,6%, до 5,5 тысячи гривен за тысячу кубометров, в январе 2020 года.
зачем и кому нужна эта абсолютно бесполезная информация, "белый шум"?
Но вы всё гос в частные руки, чтобы не кого не возможно наказывать за сговор.
Азіров он продава гречку по правильній ціні. От її і не стало.
Із такими економістами зелена команда-це ще спасіння. Могли б і комуністів обрати.
Кстати взял спецом погуглил откуда ЗЕбилы взяли этот высер про 12% в прошлом году, и что вы думаете?? да да вот что..
https://tsn.ua/ru/groshi/naftogaz-suschestvenno-povysil-cenu-na-gaz-dlya-naseleniya-ona-budet-deystvovat-ves-otopitelnyy-sezon-1459719.html
.Источник: https://censor.net.ua/n3165707
И это говорят люди, нанизанные беней? Смешно...
Основная масса принятых законопроектов (в т.ч. и президентские) не имеет требуемого Законом экономического обоснования, на что не раз указывало даже министерство финансов. Основная масса наспех принятых законопроектов нуждается в изменениях, которые проводят в режиме "срочно нужно", что приводит к очередным экономическим потерям и вопросам.
Правящую партию сотрясают скандалы всех мастей от откровенно коррупционных до эротических. Отсутствие реакции правоохранительных органов, полное игнорирование фактов оглашаемых коррупционных и иных нарушений со стороны правящей партии приводит к убеждению в явной заангажированности органов правосудия.
Предвыборные обязательства Зеленского перед Коломойским приводит к необходимости экономических преференций этим структурам и и откровенному и наглому давлению на структуры государства с элементами криминального давления на отдельных представителей. При этом разгуле откровенного рекета, реакции правоохранительных органов либо нет, либо она чисто бутафорна.
Экономическая ситуация в стране катастрофична. Страна входит в 2020 год с совокупным дефицитом бюджета больше 90 млрд. гривен, даже при условии стопроцентного выполнения доходной части бюджета. Украину ждет сокращение численности занятых в бюджетной сфере и рост безработицы с резким снижением основного уровня социальных программ. Манипуляция показателями бюджета - это пустое жонглирование ничем не основанными цифрами, которые по итогам года окажутся значительно меньше планируемого. Планируемая массовая продажа доходных объектов государственной собственности только усугубит ситуацию.
Планируемый рынок земли в варианте полузакрытой распродажи "нужным людям" приведет скупке большей части с\х земель группой спекулянтов, и как следствие - падения производства зерна в следующие 1-2 года по причине не обрабатываемости или частичной не обрабатываемости скупленной земли со всеми вытекающими отсюда социальными и экономическими последствиями, но власть это не остановит - тут личный интерес Зеленского.
С целью экономии бюджета осуществляются постепенное сворачивание бюджетной сферы в образовании и здравоохранении. с 2020 года страну ждет достаточно серьезное повышение цены на газ и электроэнергию.
В условиях нарастающего социально-политического противостояния режим Зеленского прекрасно понимает, что его социальная база пассивна и частично вообще виртуально существующая. В случает прямого социального или политического конфликта поддержка этой группы будет носить условно-виртуальный характер. Но лайк в соцсетях - плохая защита от летящего в тебя камня.
Поэтому в качестве главного оружия против "активного меньшинства общества" была принята обычная для Зеленского тактика политического шоу и отвлечением внимания этого самого "активного меньшинства" от собственной персоны и проблем государства. Лидеры оппозиции под угрозой "пристегивания" к процессу по самым диким обвинениям, попятившиеся в зону невмешательства в судебные разбирательства - это как раз то что нужно для выигрывания времени режимом.
Забыты вопросы о незаконном финансировании партии Зеленского подставными лицами, забыты вопросы о коррупции и покупке решения, забыты вопросы зверских убийств представителями "договаривающейся стороны минских договоренностей" украинских военнопленных c изъятием органов - вся оппозиция обсуждает достоверность определения личности человека по походке...
Политика - это не реагирование на ситуации. Политика - это искусство обобщения. Все на самом деле предельно просто.
Управление страной должно осуществляться на основании принципов и методами по которым избрана власть. Если управление страной осуществляется на принципах отличных от них - это не власть, это режим.
Зеленский избран на президентом страны на основании принципов демократии и свободы волеизъявления. Но Зеленский осуществляет управление на основании принципа непотизма, личного вмешательства во все ветви государственной власти и пренебрежением принципами демократии.
Правление Зеленского - не демократический, а авторитарный, коррумпированный РЕЖИМ.
Единственной реальной угрозой украинской государственности, конституционным правам и свободам украинских граждан является непотический, коррумпированный режим Зеленского.
Единственной целью оппозиции должно быть отстранение его от власти. Все остальное - детали.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_14.html
8 месяцев, а только одни лозунги, и только процесс- ради процесса! Без обозначения, а что вы строите КОНКРЕТНО! может нужно вылавливать депутатов и допрос с пристрастием устраивать? А что конкретно вы строите? Кроме скоростной распродажи Украины кусками покрупнее, и остатков предприятий? И вытеснения работоспособного населения, в чьи то Холопы за границей!