 Цены на бензин должны снизиться не на 30-80 копеек, а на 2 гривни, - Гончарук

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы наблюдаем то, что цены на бензин уменьшаются. По разным оценкам, от 30 до 80 копеек. Конечно, это неадекватное уменьшение, конечно цены на бензин должны снижаться значительно больше. По нашим расчетам, они должны уменьшиться примерно на 2 гривны. В среднем цена бензина в Украине должна составлять 1 доллар 10 центов" , - сказал Гончарук.

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По словам премьера, в целом цены на топливо будут падать более существенно, когда на рынке ГСМ будет настоящая конкуренция и снизится удельный вес "серых" схем.