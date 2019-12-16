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 Политика Украины, Экономика
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Все про:инфляция (781) кредит (2141) Гончарук_Алексей (380)

 Низкая инфляция позволит в следующем году снизить ставки по кредитам в гривне до 16-12%, - Гончарук

Снижение уровня инфляции позволяет говорить о существенном снижении кредитных ставок уже в следующем году.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наша стратегия - вместе с НБУ продолжать политику удешевления кредитования. Сейчас для этого довольно благоприятные условия. Имеем достаточно низкий уровень инфляции - 5,1%, такого давно не было. Такой низкий уровень инфляции позволяет нам говорить о дешевом кредитовании уже в перспективе ближайшего года", - сказал Гончарук.

По его словам, бизнес может ожидать удешевления стоимости кредитования с весны 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С укреплением гривни граждане Украины становятся богаче, а вопрос снижения цен - компетенция АМКУ, - Гончарук

"Мы поставили себе цель - чтобы, условно, уже весной бизнес мог рассчитывать на получение кредитов под 16% годовых, летом - около 14%, осенью - под 12% годовых в гривне", - заявил премьер-министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3165705
 
 
 Топ комментарии
 
То есть ты набрало 100 ярдов ОГВЗ под 17% шоб выдавать кредиты под 12%?
Хорошая схема в штатах потянула б на лет 150 в Сент-Квентине.
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та не нада, я уже после крежита мфв буду жить бохато
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Хорошо сказывается...На сегодня вон "Райфайзен Аваль" дает кредиты под 49,9% годовых. Все так и бросились кредитоваться!
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это потребительское кредитование, оно от 30% и выше во всех странах. ******* имеет ввиду кредитование предприятий, а это все до Ж...ПЫ, никакой нормальный человек не будет вкладываться здесь, строить бизнес на перспективу. максимум сфера услуг и развлечений, где вложения небольшие, а возврат уже сразу. Те, кто вмочил рога 15-10 лет назад, и не может закрыться, бросить, ото и тянут лямку....
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Да хрен там. Помнится года четыре назад телевизор трубил"Писец Раше - ставка потребительских кредитов у них возросла с 8% до 13% и теперь их экономике кранты! ", в то время, как у нас тогда было 33% годовых и это только толкало экономику вперед! А ныне и вообще от 42 до 49,9% - ляпота!!!
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13% потребкредитов нет не то что в Раше но даже в Польше.
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дом это ипотечный кредит. Потребительский кредит дороже.
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Joker
@_joker_111
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@K04EGR
Реальная ЗЕрплата врача заведующего отделением котор пашет как сталевар в украинской больнице = 3250 грн Зарплата министра котор в позе лотоса и никуя не делает выписал себе надбавку милованова в 1600% и получает около 200 000 грн.Низкая инфляция позволит снизить ставки по кредитам в следующем году до 16-12% в гривне, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1785
Низкая инфляция позволит снизить ставки по кредитам в следующем году до 16-12% в гривне, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8226
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Пам'ятаю, як він жалівся, коли получив мандат, що дуже маленька зарплата у депутатів. Що на такі гроші наможливо жити, а потім якось різко замовк на цю тему. Мабуть, почав сильно економити на перукарях.
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Мова була про Мустафу Найема. Уточнюю, бо фото видалили. )
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А НацБанк считает, что вы сильно опоздали с этим делом. Что слушный момент был ещё весной!
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Цікаво, а скільки $ вже було витрачено на підтримку курси гривні?
🤔
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То есть ты набрало 100 ярдов ОГВЗ под 17% шоб выдавать кредиты под 12%?
Хорошая схема в штатах потянула б на лет 150 в Сент-Квентине.
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Зрада!!! Хотим как при мародёре!!!! Верните нам мародёра!
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Очуметь. Инфляция говорит снижается, а индекс потребительских цен почему-то всё растет и растет. И как у этих горе-хозяйственников цифры так пляшут. Или этот горе-премьер про базовую инфляцию нам сейчас песенку поет, иначе никак.
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а хто будет продавать товар, купленный при петрликсеиче по курсу 27,сейчас продавать меньше 24
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Стесняюсь спросить..... мясо, куры, лук с картошкой тоже при петрляксеиче закуплены были Низька інфляція дасть змогу знизити ставки по кредитах наступного року до 16-12% в гривні, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4404 Кстати, продав товар, который был импортирован при курсе 27 сейчас по курсу 24 и купив сейчас доллар по 24, в валюте они ничего бы не потеряли.
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Сейчас они отбивают бабло за купленные по тем ценам химикаты и комбикорма и разную ерунду типа сигарет .Я купил сигареты за 15.03.19
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Еще раз повторю. Продав товар из расчета 24 гривны и приобретая доллар тоже по 24, они в валюте ничего не теряют. Сколько потратили зелени , столько и выручат.
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"низкая инфляция от Гончарука" - это когда доллар падает, а цены растут ...

в следующем году не позволит снизить ставки высокая инфляция ...
запоминаем и наблюдаем
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А хто буде ті кредити брати? Хто ризикне, якщо хижі євреї все відіжмуть за допомогою ручних прокурорів, мєнтів та судів?
Всі лягають на дно. На будь який базар зайди,2/3 торгмісць зачинено! До нас уже третій змовник прийшов з завданням на зміну проекту елеватора. Замість комплекса на 40 тис.т. хоче обмежитися, автоприймальнею, сушаркою 1 норією та 4 банками оперативного зберігання на 500т кожна, і все!
У червні було зростання на 6%, а за рік буде СПАД 0,6%!
Цей розворот тренду ваших дибільних зелених рук справа!
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Сказочные дебилы! В европе 3% уже дорого и никто брать не хочет,а мы багатые ,под 40% кредиты берем,мы же не нищеброды европейские что бы по 12-16 брать!
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Они не дебилы, они нас за дебилов держат.
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А чи відомо цьому пану, що розмір українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні на сьогоднішній день становить 15,5 % річних. У мене питання: Де, ти ПОЛУДУРОК, візьмеш дешеві пасиви, якщо залучаєш їх під 15-17 % річних?
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