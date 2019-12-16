 Низкая инфляция позволит в следующем году снизить ставки по кредитам в гривне до 16-12%, - Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.
"Наша стратегия - вместе с НБУ продолжать политику удешевления кредитования. Сейчас для этого довольно благоприятные условия. Имеем достаточно низкий уровень инфляции - 5,1%, такого давно не было. Такой низкий уровень инфляции позволяет нам говорить о дешевом кредитовании уже в перспективе ближайшего года", - сказал Гончарук.
По его словам, бизнес может ожидать удешевления стоимости кредитования с весны 2020 года.
"Мы поставили себе цель - чтобы, условно, уже весной бизнес мог рассчитывать на получение кредитов под 16% годовых, летом - около 14%, осенью - под 12% годовых в гривне", - заявил премьер-министр.
Joker
@_joker_111
В ответ
@K04EGR
Реальная ЗЕрплата врача заведующего отделением котор пашет как сталевар в украинской больнице = 3250 грн Зарплата министра котор в позе лотоса и никуя не делает выписал себе надбавку милованова в 1600% и получает около 200 000 грн.
🤔
Хорошая схема в штатах потянула б на лет 150 в Сент-Квентине.
в следующем году не позволит снизить ставки высокая инфляция ...
запоминаем и наблюдаем
Всі лягають на дно. На будь який базар зайди,2/3 торгмісць зачинено! До нас уже третій змовник прийшов з завданням на зміну проекту елеватора. Замість комплекса на 40 тис.т. хоче обмежитися, автоприймальнею, сушаркою 1 норією та 4 банками оперативного зберігання на 500т кожна, і все!
У червні було зростання на 6%, а за рік буде СПАД 0,6%!
Цей розворот тренду ваших дибільних зелених рук справа!