 Низкая инфляция позволит в следующем году снизить ставки по кредитам в гривне до 16-12%, - Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наша стратегия - вместе с НБУ продолжать политику удешевления кредитования. Сейчас для этого довольно благоприятные условия. Имеем достаточно низкий уровень инфляции - 5,1%, такого давно не было. Такой низкий уровень инфляции позволяет нам говорить о дешевом кредитовании уже в перспективе ближайшего года", - сказал Гончарук.

По его словам, бизнес может ожидать удешевления стоимости кредитования с весны 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С укреплением гривни граждане Украины становятся богаче, а вопрос снижения цен - компетенция АМКУ, - Гончарук

"Мы поставили себе цель - чтобы, условно, уже весной бизнес мог рассчитывать на получение кредитов под 16% годовых, летом - около 14%, осенью - под 12% годовых в гривне", - заявил премьер-министр.