 Уже в следующем году в Украине будут работать негосударственные арбитражные суды и иностранные арбитры, - Малюська

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Малюська отметил, что Минюст готов помочь в создании арбитража европейского уровня, и уже в скором времени начнутся переговоры с иностранными арбитрами.

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"Частные - это такой оборот, который был использован для общественности. Речь идет об арбитражных и третейских судах. Да, они и сейчас есть, однако все они функционируют далеко от того состояния, каким бы можно было гордиться или какое бы серьезно влияло на инвестиционный климат", - рассказал Малюська.

Министр подчеркнул, что третейские суды - это негосударственные суды, которые решают споры между гражданами или юридическими лицами Украины.

"У них почти нет права рассматривать какие-то серьезные дела. Все, что касается корпоративных прав, недвижимости - они рассматривать не могут. Соответственно, к ним мало кто обращается", - добавил Малюська.

По словам министра юстиции, арбитраже суды тоже имеют немало недостатков. В Украине функционирует два арбитража: тоже функционал ограничен, списки арбитров закрыты.

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Минюст готов помочь ввести арбитраж на уровне лучших европейских стран.

"Мы уже скоро начнем переговоры с иностранными арбитрами, которые могли бы здесь работать... прорабатываем точечные изменения в законодательстве, которые смогли бы позволить уже в следующем году открыть такой авторитетный арбитраж... Только мы продемонстрируем рынку, что у нас работают независимые и профессиональные судьи, которые не берут взяток, - это радикально изменит ситуацию касаемо самых важных и громких дел, которые рассматриваются сейчас в Украине. Появится конкуренция с государственными судами. Это приведет к уменьшению уровня коррупции и улучшению инвестиционного климата. Нас поддерживают и бизнес-сообщество, и наши международные партнеры", - подчеркнул министр юстиции.