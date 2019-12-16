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 Политика Украины
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Все про:национализм (260) Лерос Гео (12)

 Для меня национализм - это одно целое с патриотизмом, - Лерос. ВИДЕО

Народный депутат Украины Гео Лерос заявил о том, что не разделяет патриотизм и национализм.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Лерос отметил: "Для меня национализм - это одно целое с патриотизмом. Просто слово "националист" начали со временем ассоциировать, это еще со времен Януковича началось, с лысыми скинхедами в бомбере со свастикой на лбу и на шее. Нет!

Национализм - это патриотизм. 95% французов - националисты, если не все 100%. Но при этом там живут люди из совершенно разных стран. Я считаю, что каждый патриот своей страны должен быть националистом. Это здравый национализм, ты - патриот свей страны".

Полностью интервью с Гео Лерос смотрите ПО ССЫЛКЕ

Источник: https://censor.net.ua/n3165703
 
   
 Топ комментарии
 
Ну то нехай відірве яйця україножерам Бужанському та Дубінському!
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Молодец, ещё бы Зе эту мысль донёс. То он похоже считает националистов чем-то плохим.
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А тут от новості із «русскоязичного міра»:
«22:36, 16 декабря 2019.

Россия отвергла выводы ООН о жестоком обращении ФСБ с гражданами Украины».


«Вєрім».
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Ну то нехай відірве яйця україножерам Бужанському та Дубінському!
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Молодец, ещё бы Зе эту мысль донёс. То он похоже считает националистов чем-то плохим.
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Что тут доказывать? Тебе сфабрикованого дела Шеремета мало? Есть много и других примеров. Посмотри даже сериал "Слуга Народа" даже там националисты чем-то плохим показаны.
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Порохоботские домыслы, сами генерируют фейки, сами потом орут о зраде. Я вот видел, что Зеленский в лицо Путину четко высказал державницкую позицию - сначала граница, потом, может быть, выборы. А твой хозяин хвастается, что именно он сел и написал Минские угоды, где зашиты все хотелки Путина - сначала выборы, а потом, может, быть граница. Когда-нибудь
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Их доказательства в основном опираются на слова петиков, или того хуже - на слова кацапов.
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Слова кацапов тут причем то хоть? Причём тут петик? При нём кстати тоже националистов прессовали.
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Насправді "націоналісти" - це патріоти майбутньої незалежної національної держави.

Саме після її проголошення ВСІ націоналісти враз перетворюються на патріотів.
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Можно сказать, все страны Западной Европы - националисты.
NB. Не путать с ксенофобией и расизмом.
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Микола Міхновський Головна причина нещасть нашої нації - брак націоналізму серед ширшого
загалу її.
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Ну, если не очередная хуцпа, то поддерживаю, и желаю в следующий раз дубинского положить мордой об пол
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Бужанского, который ватник и мечтает вернутся в совок.
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Всьо,шо беня закинул в раду-балаган, тіпо " слуга урода", подлежит утилизации. Сериал может закончиться зелебениним п-цом. Ну этож Украина!)
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Для мене націоналізм - це одне ціле з патріотизмом, - Лерос - Цензор.НЕТ 489всегда нравилось,когда у зебилов и мокшан сочитается несочитаемое!он реально не понимает,что относится к национальным признакам!и какое важнейшее значение имеет украинский язык в становлении украинского народа! Для мене націоналізм - це одне ціле з патріотизмом, - Лерос - Цензор.НЕТ 489вообщем,обыкновенный дебил...
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