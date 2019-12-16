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Все про:земля (1624) Слуга народа (573) Кравчук Евгения (13)

 Норматив концентрации земли в одних руках будет снижен в 10 раз по сравнению с первым чтением, - замглавы фракции "СН" Кравчук

При принятии закона о рынке земли норматив концентрации земли в 1 руках будет снижен в 10 раз по сравнению с тем, что было при первом чтении законопроекта.

Об этом заявила народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня наше заседание фракции проходило с одним вопросом повестки дня - введение рынка земли. Дискуссии продолжаются. Но не о том нужен он или нет, а о параметрах функционирования рынка. А значит, мы очень близко подошли к оптимальному решению, которое больше всего подойдет Украине", - сообщила Кравчук.

Нардеп отдельно отметила, что речь идет о концентрации земли в одних руках не более 10-20 тысяч гектаров.

"Что касается концентрации земли в одних руках, порог будет значительно уменьшен. Разговоры идут о цифре 10-20 тысяч гектаров, что в десять раз меньше, чем было предложено в первом чтении", - рассказала Кравчук.

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По мнению Кравчук, необходимо законодательно ограничить возможность спекуляций с перепродажей земли.

"Говорили о том, что нужно исключить спекуляции с перепродажей земли в первые годы, после открытия рынка. Для этого вводятся специальные предохранители. Потому что люди должны зарабатывать не на продаже земли, а на продукции, выращенной на ней", - подытожила нардеп.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165702
 
 
 Топ комментарии
 
Все равно много. Если нужно развитие аграрного сектора, то не больше 300 га. Больше 300 га это захват земли монополиями
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А могла сказать по-другому: норматив концентрации будет превышать европейский в 100 раз. Собачий язык узлом бы не завязался.
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в Польше 50 Га а не 10000...там люди наверное тупее, да?? Не смыслят ничего в бизнесе и государстве?
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Все равно много. Если нужно развитие аграрного сектора, то не больше 300 га. Больше 300 га это захват земли монополиями
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Именно.
Я например не против рынка земли. Но лимит в 200.000 гектаров єто жопа для всего нашего с/х потому что с такими судами как в Украине тут будет просто Дикий Запад без шерифов. Почему венграм хватает лимита в 300 га?
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Если бабка так в свои то годы оденется то только народ распугает, не надо
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А могла сказать по-другому: норматив концентрации будет превышать европейский в 100 раз. Собачий язык узлом бы не завязался.
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И шо? Пойдет "раскулачивание" землевладельцев, которые уже на сегодня владеют сотнями тыщ Га?
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Перепишут землю на бомжей и родственников, таким образом крупные агрохолдинги себе всю землю в руки заберут
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сказал бы шо петю прищимят. Чего стесняешся?
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Технология банкротства обкатана на агрохолдинге Мрія.
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Не слишком ли мало будет Ахметову с Беней земли?
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Та в конечном итоге не сильно её много и надо...
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Добавьте - для честного использования.
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Это использование, наверное, одно из самых честных, но и на нем очхорошо наживаются...
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там надо в 100 раз снижать, а не в 10!!! и вообще забудьте за эту тему! не на часі!
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Они нам голимый вброс с волонтерами подбросили чтобы отвлечь внимание!
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в Польше 50 Га а не 10000...там люди наверное тупее, да?? Не смыслят ничего в бизнесе и государстве?
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вже задовбала та Польща.. в Німеччині немає ліміту наприклад. Чого тулити цю Польщу всюди?
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500 га на предприятие. Хозяйства могут обьеденяться в коперативы.но под своим прапором
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Германия государство в котором проживает 2 миллиона долларовых миллионера, если приедет американец или китаец с мешком денег то на него найдется с десяток конкурентов в ближайшем селе. Так что Польша и Украина это более близкие для сравнения страны.
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В Німеччині розорано менше половини території, в Україні дві третини...
І взагалі, середній розмір ферм в Європі, включаючи Польщу і Германію 20 гектарів, а не 20 000 гектарів!..
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Пардон. В Україні розорано три чверті території.
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За горизонтом новый горизонт. Либерасты уже новых кандидатов из картона вырезают.
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ну вот... - совсем другое дело....
нужно брать...
прикуплю себе 10 000 га... - по минимуму...
нужно торопиться, пока селяне с простого и мудрого нарида не разобрали.... Норматив концентрации земли в 1 руках будет снижен в 10 раз по сравнению с первым чтением, - замглавы фракции "СН" Кравчук - Цензор.НЕТ 8920

10 000 гектар = 100 км квадратных...
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Если финансов хватит... и если не введут дополнительный закон об обязательной культивации аграрной земли.
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Не более 500 га в одни руки, как в Европе,все остальное от лукавого.
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Это ты счас зелика лукавым назвал? Или беню?
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Там все лімітується не прямою забороною, а купою супутніх вимог і обмежень землекористування!
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А как там насчет референдума или все в турбодерьме Норматив концентрації землі в 1 руках буде знижено в 10 разів порівняно з першим читанням, - заступник голови фракції "СН" Кравчук - Цензор.НЕТ 3396
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Референдуми будуть після приєднання ордло. Щоб 100 % отримувати потрібні результати
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Здорово! У пэпастого экспроприируют 90% земли, записанной на миномётчика.
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Кловани такі кловани.... Скільки дітей?😁 Плюс онуки😁 Зяті, невістки😁 А тоді справжній агрохолдинг, з реальною цінністю, а не договорами аренди.
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В юридичних руках, чи в фізичних, нема інфи, бо юридична особа може бути акціонерна компанія з одним бенефіциаром, а може і з тисячою акціонерів. Знову ж 20 ФОПів по 10 тисяч гектар і вуаля, все в одних руках і з мінімальними податками, та з дешевими кредитами. Це працює з товарами, буде і з землею, як товаром, працювати.
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Ні в якому вигляді ринок землі запускати не можна. Вони просто оформлять цю землю на підставних осіб.
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С клаптиком землі как-то потихоньку разбираются. А что там с "и два раба"?
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Вы там не подавитесь ? 100 - 200 квадратных километров в одни руки ?
Площадь тернополя 72 км., Ивано - Франковска 84. Итого Тернополь + Ивано-Франковск и еще 44 км. останется, какой-нибудь райцентр прикупить.
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Речь идёт об аграрной земле. Землестроительство - отдельно.
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Я в курсе, просто для наглядности, чтобы люди представляли насколько это огромная территория. Исходя из этого понятно что не в интересах фермеров создают этот рынок, фермер не сможет столько купить, да и не надо ему столько. Только олигархи имеют возможность скупать в таких количествах, под них и закон
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Фигасе 20 000 в одни руки!
К примеру. берем семью Порошенко 2 взросліх + 4 детей, у взросліх + 4 человека родителей, + сестра Марин с мужем, 4х детей тоже муж/жена это + 4, итого 16 человек не считая отряда кумов и др. родственников.
умножаем 16 x 20 000, Итого только один клан Порошенко может владеть 320 000 гектаров!
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А якщо приміром взяти 95 квартал разом з усіма прибиральницями, можеш порахувати скільки вийде? Чи це тобі той англійськи жид-експерт, що робив "експертизи"в справі Шеремета, по походці визначив?.. Норматив концентрації землі в 1 руках буде знижено в 10 разів порівняно з першим читанням, - заступник голови фракції "СН" Кравчук - Цензор.НЕТ 4656
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Площадь сельскохозяйственных земель в Украине 42,7 млн га, т.е практически по гектару на человека.
Максимум 10 га в одни руки, остальное только в аренду!!! Одни скупят, а другим фига!
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НІ - ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ! АКЦІЇ НА МІСЦЯХ РОЗПОЧАЛИСЯ!

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отстреливать как бешенных псов, этих протестующих "аграриев"
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Памперсы только одень на всякий случай.
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ох и идиот))) ты мудак хоть один гектар купи а потом строй из себя великого агрария)))
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Что ты прыгаеш дятлом по клавиатуре. Я свою землю сдаю в аренду, и имею право еще на 4 гектара, которые у меня украла иудоглобализаторская банда.
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Земля по спадщине. Насколько я сопляк предлагаю узнать в реале, если очко не сыграет.
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щенок, перед встречей свое очко вазелином хорошо смажь )))) идиот. расскажи в 2х словах как ты оформлял спадщину? какой документ ты носил к нотариусу, самый главный?
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Звернення до українського народу! Важливо та терміново!!!
farmer.co.ua/ua/presa/item/605-zvernennia-do-ukrainskoho-narodu-vazhlyvo-ta-terminovo
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«Понад 70% українців виступають категорично проти продажу сільськогосподарської землі. Надто довго ми воювали за свою землю, надто багато крові пролили за право бути її господарями. Знаючи, що люди проти, президент все одно продає землю. Він діє не в інтересах народу, а в інтересах зовнішніх спекулянтів та місцевої земельної мафії», - йдеться у зверненні Штабу захисту землі до народу.
auu.org.ua/uk/publications/web/1065/
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Це виходить що Беня не проти агрохолдингу з Корбаном та прислугою?
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У пороха 122 тыс.гектаров. Не издевайтесь над патриотом. Он что,должен будет обратно отдать? Зрада.
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У пороха 122 тыс.гектаров. Не издевайтесь над патриотом. Он что,должен будет обратно отдать? Зрада.
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как можно принимать законы, которву отличаются от первой версии в 10 раз. турбо-зебилы. это ********* какое-то
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Всего земли (с/х) в Украине 32млн.га. Это значит что если на одного человека по 20,000 га, то 1600 человек выберут все земли всей Украины. Даже без подставных лиц, 20,000 депутату, 20,000 на жену, 20,000 на ребёнка, ну и кто то что то на второго. Все, земля закончилась. Не хватит даже министрам. Про простых украинцев я промолчу.

Юля, веди народ
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Правильно пишете, только давайте без юли, достали уже всех эти "водители вперед"
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Ну хоть по сути вы согласны. Насчёт Юли спорить не буду - сможете сами - я только буду рад за Украину.
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Молодець,Женя-від замовника ляпнула так,ніби заздалегідь повісила усім бажаючим купити хочя-б 8 га україської землі мотузку на жирну шию.Не забуть себе,бо тільки 8га в одні руки-спасе їх з вами від повішань,та й то,якщо все буде прозоро тому, що зняття умовного"схематозного мораторію"-зніме й неписаний закон "земля належить народові" і ви станете першими ворогами народу- жертвами-протримаєтесь при владі може рік,якщо якимось чудом і наберете голосів та домовитесь.Чому? Та тому,що Україна навіть не Турція,де 30-ть га дозволено в одні руки-в Україні не буде вам навіть гробів з вінками-закопуватимуть живими,якщо люди(громада) не зможуть користуватися тим,яким користувалися раніше.До того ж децентралізація і ринок землі-це комплекс законів,де МВФ і Закон,скажімо,Канади не суперечать одне одному,бо ринок землі потрібний і МВФ і незалежній країні.
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Партiя,так званоi "Слуги народа",перейшла з лакеiв аграрних магнатiв в лакеi помiщикiв,тобто,замiсть того, щоб легалiзувати земельних баронiв та створити ще нових,вирiшили:"А давай зробимо власникiв землi -помiщиками!" .Ось як партiя "Слуги народа" хоче "осчастливити" украiнський народ! Ганьба! На палю зрадникiв i запроданцiв.
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Запоминайте их честные лица и заботу о народе. Шоб больше ни одна особь и близко возле
политики не ошивалась. В черный список ее.
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Теперь каждый из нас имеет право купить себе по 20 тысяч гектаров земли.
Зеленский старается для нас, все делает для страны, а тупые порохоботы этого не понимают! Норматив концентрації землі в 1 руках буде знижено в 10 разів порівняно з першим читанням, - заступник голови фракції "СН" Кравчук - Цензор.НЕТ 3397
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Рынок земли это квазирынок - к нему не применимы кривые спроса и предложения. И еще - 13-14 статьи КУ указывают что земля не может быть товаром. Но может быть условным товаром право пользования землей.
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не тули скрізь свиню з його намародереними 122тис.га-свині 2х1м достатньо.
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Ну а шо вы хотели?
Дерибан так дерибан!
А по 300 га *****......ся дерибанить.
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Опыт Польши, с её "500 га в одни руки" - ничего не подсказывает?
Если нет - за этими "законопроектами" торчат уши олигархов и латифундистов..
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Все знают первую пятерку олигархов из 90-х. Скоро узнаем первую пятерку латифундистов из 2020-х.
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1000 га - максимум, иначе Аргентина с фавелами....
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