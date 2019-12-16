 Норматив концентрации земли в одних руках будет снижен в 10 раз по сравнению с первым чтением, - замглавы фракции "СН" Кравчук

Об этом заявила народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня наше заседание фракции проходило с одним вопросом повестки дня - введение рынка земли. Дискуссии продолжаются. Но не о том нужен он или нет, а о параметрах функционирования рынка. А значит, мы очень близко подошли к оптимальному решению, которое больше всего подойдет Украине", - сообщила Кравчук.
Нардеп отдельно отметила, что речь идет о концентрации земли в одних руках не более 10-20 тысяч гектаров.
"Что касается концентрации земли в одних руках, порог будет значительно уменьшен. Разговоры идут о цифре 10-20 тысяч гектаров, что в десять раз меньше, чем было предложено в первом чтении", - рассказала Кравчук.
По мнению Кравчук, необходимо законодательно ограничить возможность спекуляций с перепродажей земли.
"Говорили о том, что нужно исключить спекуляции с перепродажей земли в первые годы, после открытия рынка. Для этого вводятся специальные предохранители. Потому что люди должны зарабатывать не на продаже земли, а на продукции, выращенной на ней", - подытожила нардеп.
Я например не против рынка земли. Но лимит в 200.000 гектаров єто жопа для всего нашего с/х потому что с такими судами как в Украине тут будет просто Дикий Запад без шерифов. Почему венграм хватает лимита в 300 га?
І взагалі, середній розмір ферм в Європі, включаючи Польщу і Германію 20 гектарів, а не 20 000 гектарів!..
нужно брать...
прикуплю себе 10 000 га... - по минимуму...
нужно торопиться, пока селяне с простого и мудрого нарида не разобрали....
10 000 гектар = 100 км квадратных...
Площадь тернополя 72 км., Ивано - Франковска 84. Итого Тернополь + Ивано-Франковск и еще 44 км. останется, какой-нибудь райцентр прикупить.
К примеру. берем семью Порошенко 2 взросліх + 4 детей, у взросліх + 4 человека родителей, + сестра Марин с мужем, 4х детей тоже муж/жена это + 4, итого 16 человек не считая отряда кумов и др. родственников.
умножаем 16 x 20 000, Итого только один клан Порошенко может владеть 320 000 гектаров!
Максимум 10 га в одни руки, остальное только в аренду!!! Одни скупят, а другим фига!
1Одеська область33 310
2Дніпропетровська область31 914
3Чернігівська область31 865
4Харківська область31 415
5Житомирська область29 832
6Полтавська область28 748
7Херсонська область28 461
8Київська область28 131
9Запорізька область27 180
10Луганська область26 684
11Донецька область26 517
12Вінницька область26 5131
3Автономна Республіка Крим26 200
14Миколаївська область24 598
15Кіровоградська область24 588
16Сумська область23 834
17Львівська область21 833
18Черкаська область20 900
19Хмельницька область20 645
20Волинська область20 144
21Рівненська область20 047
22Івано-Франківська область13 900
23Тернопільська область13 823
24Закарпатська область12 777
25Чернівецька область8 097
26 м. Севастополь864
27 м. Київ839
farmer.co.ua/ua/presa/item/605-zvernennia-do-ukrainskoho-narodu-vazhlyvo-ta-terminovo
auu.org.ua/uk/publications/web/1065/
Юля, веди народ
политики не ошивалась. В черный список ее.
Зеленский старается для нас, все делает для страны, а тупые порохоботы этого не понимают!
Дерибан так дерибан!
А по 300 га *****......ся дерибанить.
Если нет - за этими "законопроектами" торчат уши олигархов и латифундистов..