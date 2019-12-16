EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  846  35
Материалы по теме:
Все про:земля (1621) Слуга народа (565) Кравчук Евгения (12)

 Норматив концентрации земли в 1 руках будет снижен в 10 раз по сравнению с первым чтением, - замглавы фракции "СН" Кравчук

При принятии закона о рынке земли норматив концентрации земли в 1 руках будет снижен в 10 раз по сравнению с тем, что было при первом чтении законопроекта.

Об этом заявила народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня наше заседание фракции проходило с одним вопросом повестки дня - введение рынка земли. Дискуссии продолжаются. Но не о том нужен он или нет, а о параметрах функционирования рынка. А значит, мы очень близко подошли к оптимальному решению, которое больше всего подойдет Украине", - сообщила Кравчук.

Нардеп отдельно отметила, что речь идет о концентрации земли в одних руках не более 10-20 тысяч гектаров.

"Что касается концентрации земли в одних руках, порог будет значительно уменьшен. Разговоры идут о цифре 10-20 тысяч гектаров, что в десять раз меньше, чем было предложено в первом чтении", - рассказала Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 70% вероятности того, что Рада начнет рассмотрение земельного вопроса на этой неделе, - Арахамия

По мнению Кравчук, необходимо законодательно ограничить возможность спекуляций с перепродажей земли.

"Говорили о том, что нужно исключить спекуляции с перепродажей земли в первые годы, после открытия рынка. Для этого вводятся специальные предохранители. Потому что люди должны зарабатывать не на продаже земли, а на продукции, выращенной на ней", - подытожила нардеп.

Также читайте: Иностранцам запретят продавать землю, а за перепродажу будут штрафовать, - советник премьера Мушак

Источник: https://censor.net.ua/n3165702
 
 
 Топ комментарии
 
Все равно много. Если нужно развитие аграрного сектора, то не больше 300 га. Больше 300 га это захват земли монополиями
 показать весь комментарий
 
Перепишут землю на бомжей и родственников, таким образом крупные агрохолдинги себе всю землю в руки заберут
 показать весь комментарий
 
73% україців проти продажу землі !!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Все равно много. Если нужно развитие аграрного сектора, то не больше 300 га. Больше 300 га это захват земли монополиями
 показать весь комментарий
 
 
Именно.
Я например не против рынка земли. Но лимит в 200.000 гектаров єто жопа для всего нашего с/х потому что с такими судами как в Украине тут будет просто Дикий Запад без шерифов. Почему венграм хватает лимита в 300 га?
 показать весь комментарий
 
А могла сказать по-другому: норматив концентрации будет превышать европейский в 100 раз. Собачий язык узлом бы не завязался.
 показать весь комментарий
 
 
И шо? Пойдет "раскулачивание" землевладельцев, которые уже на сегодня владеют сотнями тыщ Га?
 показать весь комментарий
 
 
Перепишут землю на бомжей и родственников, таким образом крупные агрохолдинги себе всю землю в руки заберут
 показать весь комментарий
 
 
сказал бы шо петю прищимят. Чего стесняешся?
 показать весь комментарий
 
Не слишком ли мало будет Ахметову с Беней земли?
 показать весь комментарий
 
Та в конечном итоге не сильно её много и надо...
 показать весь комментарий
 
 
Добавьте - для честного использования.
 показать весь комментарий
 
там надо в 100 раз снижать, а не в 10!!! и вообще забудьте за эту тему! не на часі!
 показать весь комментарий
 
 
в Польше 50 Га а не 10000...там люди наверное тупее, да?? Не смыслят ничего в бизнесе и государстве?
 показать весь комментарий
 
 
За горизонтом новый горизонт. Либерасты уже новых кандидатов из картона вырезают.
 показать весь комментарий
 
ну вот... - совсем другое дело....
нужно брать...
прикуплю себе 10 000 га... - по минимуму...
нужно торопиться, пока селяне с простого и мудрого нарида не разобрали.... Норматив концентрации земли в 1 руках будет снижен в 10 раз по сравнению с первым чтением, - замглавы фракции "СН" Кравчук - Цензор.НЕТ 8920

10 000 гектар = 100 км квадратных...
 показать весь комментарий
 
 
Если финансов хватит... и если не введут дополнительный закон об обязательной культивации аграрной земли.
 показать весь комментарий
 
Не более 500 га в одни руки, как в Европе,все остальное от лукавого.
 показать весь комментарий
 
 
Это ты счас зелика лукавым назвал? Или беню?
 показать весь комментарий
 
 
А как там насчет референдума или все в турбодерьме Норматив концентрації землі в 1 руках буде знижено в 10 разів порівняно з першим читанням, - заступник голови фракції "СН" Кравчук - Цензор.НЕТ 3396
 показать весь комментарий
 
 
Референдуми будуть після приєднання ордло. Щоб 100 % отримувати потрібні результати
 показать весь комментарий
 
Здорово! У пэпастого экспроприируют 90% земли, записанной на миномётчика.
 показать весь комментарий
 
В юридичних руках, чи в фізичних, нема інфи, бо юридична особа може бути акціонерна компанія з одним бенефіциаром, а може і з тисячою акціонерів. Знову ж 20 ФОПів по 10 тисяч гектар і вуаля, все в одних руках і з мінімальними податками, та з дешевими кредитами. Це працює з товарами, буде і з землею, як товаром, працювати.
 показать весь комментарий
 
 
Ні в якому вигляді ринок землі запускати не можна. Вони просто оформлять цю землю на підставних осіб.
 показать весь комментарий
 
С клаптиком землі как-то потихоньку разбираются. А что там с "и два раба"?
 показать весь комментарий
 
Вы там не подавитесь ? 100 - 200 квадратных километров в одни руки ?
Площадь тернополя 72 км., Ивано - Франковска 84. Итого Тернополь + Ивано-Франковск и еще 44 км. останется, какой-нибудь райцентр прикупить.
 показать весь комментарий
 
 
Речь идёт об аграрной земле. Землестроительство - отдельно.
 показать весь комментарий
 
Фигасе 20 000 в одни руки!
К примеру. берем семью Порошенко 2 взросліх + 4 детей, у взросліх + 4 человека родителей, + сестра Марин с мужем, 4х детей тоже муж/жена это + 4, итого 16 человек не считая отряда кумов и др. родственников.
умножаем 16 x 20 000, Итого только один клан Порошенко может владеть 320 000 гектаров!
 показать весь комментарий
 
Площадь сельскохозяйственных земель в Украине 42,7 млн га, т.е практически по гектару на человека.
Максимум 10 га в одни руки, остальное только в аренду!!! Одни скупят, а другим фига!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх