 Норматив концентрации земли в 1 руках будет снижен в 10 раз по сравнению с первым чтением, - замглавы фракции "СН" Кравчук

Об этом заявила народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня наше заседание фракции проходило с одним вопросом повестки дня - введение рынка земли. Дискуссии продолжаются. Но не о том нужен он или нет, а о параметрах функционирования рынка. А значит, мы очень близко подошли к оптимальному решению, которое больше всего подойдет Украине", - сообщила Кравчук.
Нардеп отдельно отметила, что речь идет о концентрации земли в одних руках не более 10-20 тысяч гектаров.
"Что касается концентрации земли в одних руках, порог будет значительно уменьшен. Разговоры идут о цифре 10-20 тысяч гектаров, что в десять раз меньше, чем было предложено в первом чтении", - рассказала Кравчук.
По мнению Кравчук, необходимо законодательно ограничить возможность спекуляций с перепродажей земли.
"Говорили о том, что нужно исключить спекуляции с перепродажей земли в первые годы, после открытия рынка. Для этого вводятся специальные предохранители. Потому что люди должны зарабатывать не на продаже земли, а на продукции, выращенной на ней", - подытожила нардеп.
Я например не против рынка земли. Но лимит в 200.000 гектаров єто жопа для всего нашего с/х потому что с такими судами как в Украине тут будет просто Дикий Запад без шерифов. Почему венграм хватает лимита в 300 га?
нужно брать...
прикуплю себе 10 000 га... - по минимуму...
нужно торопиться, пока селяне с простого и мудрого нарида не разобрали....
10 000 гектар = 100 км квадратных...
Площадь тернополя 72 км., Ивано - Франковска 84. Итого Тернополь + Ивано-Франковск и еще 44 км. останется, какой-нибудь райцентр прикупить.
К примеру. берем семью Порошенко 2 взросліх + 4 детей, у взросліх + 4 человека родителей, + сестра Марин с мужем, 4х детей тоже муж/жена это + 4, итого 16 человек не считая отряда кумов и др. родственников.
умножаем 16 x 20 000, Итого только один клан Порошенко может владеть 320 000 гектаров!
Максимум 10 га в одни руки, остальное только в аренду!!! Одни скупят, а другим фига!