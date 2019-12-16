 "Это все ложь! Полная", - Антоненко прокомментировал обвинения в убийстве Шеремета. ДОКУМЕНТ

Ее опубликовала в Facebook директор группы Riffmaster Полина Иванова, информирует Цензор.НЕТ.
В записке музыкант благодарил друзей и коллег за поддержку.
"Я не причастен к убийству Павла Шеремета и ни в чем не виновен, что бы не говорили люди "сверху". Это все ложь! Полная. И с первой буквы", - подчеркнул Антоненко.
Также он поблагодарил мать Павла Шеремета "за то, что она не хочет, чтобы страдали невиновные люди".
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Она вызывает уважение.
Корисно...
"Версия" следствия об установленной под днищем автомобиля бомбе не подтверждается результатами экспертиз. Днище машины не имеет повреждения характерных для взрыва. Рулевая и колесная система цела. Скорее всего бомба была установлена под сидением водителя и имела тротиловый эквивалент около 50-79 г безоболочного пакования. Но подозреваемые доступа к салону машины, защищенной двухуровневой системой сигнализации не имели.
Следователи по делу Шеремета каким то непостижимым образом полностью игнорируют бытовую версию произошедшего. Убийство из-за денег, достаточно состоятельного Шеремета, выглядит более правдоподобно, чем убийство " ... з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні..." почти никому не известного гражданина трех стран. Еще в 2018 году следствие обнаружило на четырех прибалтийских счетах Шеремета 1 116 890 евро.
Откуда такие деньги у гонимого и преследуемого оппозиционера-диссидента - это вопрос интересный. С момента убийства, вокруг них крутится детективно-юридическая история признания прав на наследования, но латвийские суды упорно отказывают группе людей в признании их прав на наследование.
Суть всего этого состоит в том, что в марте 2016 года Шеремет почти оформил юридически создание благотворительного фонда защиты свободной прессы в Украине с юридическим адресом в Латвии. Этакий "хэдж-фонд" призванный убезопасить и легализовать деньги в стране активно начавшей мониторинг своей банковской системы с целью поиска сомнительных денег. Деньги в это фонд должны были поступит именно с этих счетов. В материалах дела зафиксированы данные о ссоре между Шереметом и его "... співмешканкою П." в конце июня 2016 года, причины которой или не выяснены, или не указаны.
Шеремет ехал не на работу. Шеремет ехал фактически подписывать финансово-юридические бумаги для перевода денег с личных счетов на счета этого фонда. Маленький интересный нюанс - счета таких фондов не подлежат унаследованию по факту прямого наследования. Для того существует отдельная процедура записанная в уставе фонда.
У меня есть история поинтереснее.
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Interfax-Ukraine
События
Мужчина подорвал себя гранатой в помещении банка в Старобельске: подрывник погиб, еще 6 человек ранены
20:29, 17.05.20191 мин читать
В пятницу в помещении филиала одного из банков в г.Старобельск мужчина подорвал гранату, вследствие чего сам подрывник скончался, а еще пятеро гражданских лиц и сотрудник полиции, которые в это время находились в помещении, получили ранения различной тяжести, сообщила начальник отдела по связям с общественностью ГУ Нацполиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай.
"Сегодня, в 16.30 в помещении филиала одного из банков, который расположен по улице Шевченко г.Старобельск, мужчина 1972 г.р. подорвал гранату. В результате взрыва мужчина погиб на месте. Телесные повреждения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц.
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Восточный вариант » Тема недели » Гранату в отделении «Приватбанка» в Старобельске взорвал журналист, доброволец из "Айдара". Подробности
Гранату в отделении «Приватбанка» в Старобельске взорвал журналист, доброволец из "Айдара". Подробности
Тема недели / Новости регионов 23-05-2019, 08:480248
Гранату в отделении «Приватбанка» в Старобельске Луганской области взорвал бывший боец батальона «Айдар» и бывший луганский журналист Валерий Гаврилов. Мужчина инсценировал свою смерть четыре года назад.
Об этом пишет журналист «Реальной газеты» Александр Белокобыльский, который по собственным словам, лично знаком с Гавриловым.
Инцидент произошел 17 мая. В результате взрыва Гаврилов погиб, точное количество раненых неизвестно - в полиции и банке называли разную информацию, от одного до пяти пострадавших.
Белокобыльский утверждает, что знал погибшего еще до начала конфликта, когда тот работал в Луганске журналистом. Вот, что он рассказывает о Гаврилове и самом взрыве в старобельском отделении «Приватбанка»:
Летом 2014 года Гаврилов воевал в составе батальона «Айдар», был ранен и контужен. В октябре его и еще одного бойца Андрея Ревуцкого задержали в Киеве за якобы похищение человека. Вдвоем они привезли с Луганщины задержанного бывшего начальника областного управления здравоохранения Павла Малыша, которого подозревали в сотрудничестве с группировкой «ЛНР» (по предположению разведки «Айдара», он был «заместителем министра здравоохранения ЛНР»).
Бойцы говорили, что выполняли приказ командования и их действия были согласованы с СБУ. Суд освободил бойцов под залог во время ночного заседания 4 октября того же года.
Производство не было закрыто и чтобы избежать преследования Гаврилов инсценировал собственную смерть. После этого он вклеил свое фото в чужой паспорт и жил под чужим именем.
По словам Белокобыльского, в 2015 году он несколько раз по телефону общался с Гавриловым уже после инсценировки его смерти.
Журналист также сообщает, что перед приходом в отделение «Приватбанка» 17 мая Гаврилов позвонил гражданской супруге, чтобы попрощаться.
Как утверждает журналист, правоохранители, которые работали на месте происшествия, нашли при погибшем, кроме поддельных и настоящих документов (в частности, удостоверение участника боевых действий на имя Валерия Гаврилова), также справку с результатами клинического обследования. Согласно ей, у Гаврилова было онкологическое заболевание на поздней стадии.
В полиции сообщали, что подрывник пришел в «Приватбанк» для оформления кредитной карты, однако сотрудники банка заметили признаки подделки в паспорте, который он предъявил, и вызвали полицию.
Как рассказывает уже Белокобыльский, после этого Гаврилов достал из сумки гранату, выдернул чеку, поднял гранату над головой и крикнул всем, кто был в помещении, бежать.
«Это однозначно не был спланированный теракт, направленный на причинение вреда людям или финучреждению. Вероятно, Гаврилов хотел громко уйти из жизни, и так, чтобы его было легко идентифицировать. Иначе зачем брать с собой комплект поддельных и настоящих документов?», - убежден он.
По месту жительства Гаврилова правоохранители обнаружили большое количество оружия и боеприпасов: пять реактивных гранатометов (РПГ-22 и РПГ-26), шесть автоматов Калашникова, 57 гранат (РГД-5, Ф-1, РГО, РКГ), три противопехотные мины МОН-50, 53 запалы к гранатам, 5 запалов к мин, 36 магазинов к АК, 15 сигнальных ракет и около 11 000 патронов различного калибра.
октября 2014 года сотрудниками МВД были задержаны бойцы батальона "Айдар", которые доставили в Киев заместителя министра здравоохранения "ЛНР" Павла Малыша.
Само задержание производилось с грубым нарушением всех существующих процессуальных норм и, по моему глубокому убеждению, было щедро оплачено покровителями Малыша, который является весьма небедным и важным человеком. Боец "Айдара" Гаврилов при задержании был зверски избит и в настоящее время с трудом перемещается. Руководство МВД в лице советника министра Антона Геращенко решительно стало на сторону своих сотрудников, равно как и военная прокуратура, требовавшая в суде арестовать "айдаровцев" на два месяца за похищение "потерпевшего" Малыша.
Здесь, видимо, я должен подробнее рассказать о главном герое этой публикации.
До начала российской агрессии Павел Малыш несколько лет трудился на посту начальника департамента здравоохранения Луганской областной государственной администрации. Своей карьерой некогда провинциальный станично-луганский доктор обязан таким одиозным личностям, как Григорий Ильяшов (глава СВР Украины при Януковиче, муж экс-министра юстиции Елены Лукаш), Владимир Пристюк (губернатор Луганской области при Януковиче, один из лидеров и финансистов луганского сепаратистского движения) и Александр Ефремов, которого, полагаю, никому представлять не нужно.
За время работы в ЛОГА Малыш прославился вопиющей коррупцией и мракобесием. Именно он умудрился приобрести один из самых дорогих томографов в мире, умышленно закупив аппарат за бюджетные деньги по невероятно завышенной цене. Именно он установил заведующим отделениями Луганской областной клинической больницы еженедельный "тариф лояльности", согласно которому они должны были собирать с больных и отдавать ему от 5 до 10 тысяч гривен. В конце концов, именно Малыш совместно с Ильяшовым, Пристюком и Ефремовым получал огромные деньги от нелегальной добычи песка в его родном Станично-Луганском районе.
Перечень "подвигов" Павла Николаевича можно продолжать до бесконечности, однако все они меркнут перед теми сведениями, которые я получил буквально сегодня. Сведения касаются деятельности Малыша на посту заместителя министра здравоохранения террористической организации "ЛНР", хотя советник министра внутренних дел Геращенко, непонятно с какого перепуга воспылавший к Малышу неистовой любовью и заботой, отрицает факт работы оного на столь ответственной должности.
Я неплохо знаком с коллективом Луганской областной больницы, так как до войны у меня там работала жена. И вот сегодня я получил сообщение от одного из сотрудников ЛОКБ, возмущённого тем, что из Малыша милиция и прокуратура лепят невинную жертву. Цитирую:
"В конце августа Павел Малыш собрал в Луганске, в областной клинической больнице, в комнате за кабинетом бывшего главврача ЛОКБ Фёдора Соляника оставшихся в городе и областной больнице врачей. Малыш приказал создать группу из медиков для эвтаназии патриотов и раненных пленных из ВСУ. Не скрывая своих целей, так прямо и говорил".
И еще:
Там, в кабинете (в комнате за кабинетом Соляника) собралось около 20 человек завотделений. Они впали в ужас от этих слов и попросили отпустить подумать. На следующий визит Малыша врачи НЕ пришли. Убеждать врачей вместе с Малышем приехал сам Пристюк. Короче, все в курсе, дико боятся, но не подписались. Соляник просто скрылся, чтобы не выполнять этот приказ."
Вот такого прекрасного во всех отношениях человека вы спасли, господа Аваков, Геращенко и Ярема. И мне сложно даже предположить, сколько именно доводов привели вам покровители Малыша, чтобы вы цинично швырнули за решетку украинских добровольцев, которые сделали за вас всю работу и привезли в столицу луганского Менгеле.
~
Вже нікому не вірю...
нууу.. посмотри Г+Г - и снова поверишь
Если они его посадят - так будет с каждым патриотом.
Вы только посмотрите на наглую морду богдана! Там все написано.
Где наш противокапитуляционный штаб????
Надо что-то делать. Это уже даже не красная линия.
Мы УЖЕ летим в пропасть!!!!
Когда зебильо увидит платежки с ценой в 9-10 грн за 1 куб - г+г начнет сбоит.. и каток под ОП(Г) не поможет.. и блины с лопат - на корпоративе зе!лоха..
Нагорода знайде кожного ідіота!
Їм бач Порошенко був "нєдостаточно отлічним", цікаво, як їм тепер? Вони хоч щось зрозуміли, чи так і залишаються патрідіотами?
Наскільки я розумію, це придворні волонтери Коломойського. Він, будучи головою Дніпровської ОДА, пригодував певну частину волонтері та просунув у добровольчий рух певну кількість "своїх людей", головний фігурант навіть стверджував, що він на половину єврей.
Якшо прийняти версію про "дестабілізацію", то у 2016 крім ФСБ та Коломойського вона нікому не була потрібна. Наближалася націоналізація Приватбанку, Іцика відсунули від усіх годівниць, один за одним зачиняли банки-пилососи, якими він висмоктував гроші, а їх потім банкротив. Іцик багато втрачав тому скинути Пороха було його головною метою.
Нам за допомогою методів агресивного маркетингу Коломойський втюхав Зєєєлю та "Слуг урода", так само, як колись Гордон втюхував простакам пірамідки Юшенсі.
Якщо шахрай продав простакам силу-силенну цих пірамідок він не перестає від цього бути шахраєм, тому воплі про 73% м'яко кажучи шахраїв не виправдовують.
Не пишет ничего сержант ССО о "монке" ?
И только у зебилов - это вызывает удивление
- Куме! А правду люди кажуть, що у вас на горищi кулемет захований?
- Та, брешуть люди, куме, брешуть!
- А ще люди кажуть, що у вас у погрiбi гармата зi снарядами.
- Все брешуть, куме, люди - все брешуть...
- I ще кажуть що на вашому городi танк закопаний!
- Ну.. Чого нема - того нема...
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Виктор Трегубов
журналист, сооснователь партии "Демократична Сокира" Меня не убедили данные, опубликованные на брифинге по делу об убийстве Павла Шеремета, что именно обвиняемые и совершили это преступление
Самый резонансный скандал последних дней - арест подозреваемых по делу Шеремета, ветеранов и волонтеров. МВД провело большой, красивый брифинг, пригласив на него даже профильного министра и президента. Данные, опубликованные на нем, кого-то убедили, что именно обвиняемые и совершили это преступление.
Меня - нет. И я хочу пояснить, почему, попытавшись разобраться вместе с вами.
Сразу говорю, то, что я напишу ниже - моя персональная версия. Вы можете считать, что некоторые мои аргументы не стопроцентны - что ж, по крайней мере, попробую вас убедить, что они понадежнее, чем обвинения МВД.
Итак, подозреваемыми по делу об убийстве Шеремета проходят три человека - Андрей "Риффмастер" Антоненко, музыкант и сержант Сил специальных операций, волонтер и детский кардиохирург Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. По версии следствия, Юлия закладывала взрывчатку под автомобиль Шеремета, Андрей ее сопровождал, а Яна предварительно отслеживала местность, фиксируя, где в этом районе есть камеры.
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Параллельно по этому же делу проходят, но не являются подозреваемыми - а, следовательно, проходят как свидетели - Инна и Владислав Грищенко. Которые, одновременно, являются обвиняемыми по делу о неудавшемся подрыве волынского "авторитета" Михаила Чекурака.
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Версия следствия, изложенная в брифинге, в котором приняли участие аж целый министр внутренних дел и даже сам Зеленский - очень кинематографична и неплоха с художественной точки зрения.
А вот с документальной она послабее. Рассмотрим некоторые слабые ее моменты.
Начнем с того, что на видео, на котором зафиксирован мужчина, помогавший закладывать взрывчатку, просто не Антоненко.
И ладно бы сложение не то - мог надеть одежду на пару размеров больше. Но ни один человек не обладает волшебным умением за сутки отращивать полноценные бакенбарды. На видео человек с бородой типа "эспаньолка" - усы переходят в неширокую бороду. Невзирая на низкое качество изображения, хорошо видно, что щеки и баки гладкие.
Таким образом, это видео не просто не доказывает виновность Риффмастера - оно свидетельствует в пользу его невиновности. И резко ставит под сомнение тщательность и/или объективность экспертизы МВД. Они якобы анализировали походку человека - но не заметили другой тип бороды?
Другие обвинения в адрес Антоненко смехотворны. У мужчины на видео мелькает черное худи с узорами (кстати странно - на других кадрах он вроде в однотонной куртке). У Антоненко тоже есть черная футболка с узорами. Только футболка, а не худи. И узоры другие. "Убедительнейшее" доказательство - ведь черные футболки с узорами такая редкая вещь в Киеве! Есть всего лишь у каждого второго.
Наконец, Антоненко живет неподалеку от места происшествия и знает местность. Допустим. Но то же самое обвинение утверждает, что по местности бегала, изучая ее и фотографируя расположение камер, Яна Дугарь! Зачем же она это делала, если Антоненко живет рядом и знает местность? И как так вышло, что по итогам оба таки попали на камеры?
В качестве обвинений в адрес Юлии Кузьменко приводятся ее телефонные разговоры, в которых она обсуждает, что из недавно арестованной Маруси Звиробий можно было бы сделать "сакральную жертву". Однако проблема в том, что здесь полиция если не прямо лжет, то крайне странно трактует диалог. Из перехвата разговора Кузнецовой следует, что она предполагает - Маруся, как яркая женщина и жертва репрессий правительства, могла бы стать лидером протестов. Полиция же подает это как обсуждение попытки убить Марусю.
При этом, напомним, Марусю Звиробий арестовали в прошлом месяце. Шеремета убили в 2016-м году. Каким образом обсуждение ареста Звиробий Кузнецовой свидетельствует о ее причастности к тому делу?
Да никаким. Полиция просто публикует на нее обычный компромат, приукрашивая его в нужную сторону - то есть делает то, что обычно делают медийные "сливные бачки".
Более того. Во время, когда, по версии следствия, она должна была закладывать взрывчатку, Кузнецова постит себе в ФБ семейное фото.
Возможно, это отвлекающий маневр, а она сделала это прямо оттуда с телефона?
Но телефон, по версии следствия, она в это время отключила.
Возможно, у нее был сообщник, который сделал это с ее домашнего компьютера для отвода глаз?
Ну тогда она прям профессор Мориарти, а не детский кардиохирург. Вероятность есть, но незначительна.
Более того - и она не слишком-то похожа на женщину на видео.
Далее. Яна Дугарь.
Во-первых, тоже не похожа.
Во-вторых, у нее алиби.
И даже на момент, когда ее якобы фотографировали для сравнения, ее не было в стране. То есть фотографировали не ее.
В-третьих, как я уже замечал выше, история не стыкуется даже с другими обвинениями. Встанем на минутку на сторону обвинения и предположим, что Яна втихую мотнулась из закрытой части в Покровске в Киев, каким-то образом избежав внимания командования. Там она побегала и пофотографировала камеры, но сделала это крайне неудачно - так, что и сама засветилась, и ее сообщники на них в итоге попали.
Но зачем? Ведь Антоненко-Риффмастер действительно жил рядом. Зачем выдергивать молодую медсестричку из зоны АТО, когда проще самому просто погулять по району?
Таким образом, для всех трех обвиняемых в убийстве следствие предоставило данные:
- либо прямо их оправдывающие;
- либо вообще не относящиеся к делу;
- либо изначально сомнительные.
А вот забавно: на двоих других, проходящих как свидетели по этому делу и как обвиняемые по другому, у следствия, кажется, что-то таки есть. Речь о чете Грищенко. На взрывном устройстве, которым пытались взорвать машину Чекурака, вроде бы следы ДНК Владислава.
Дальше следствие, по их же словам, действовало по аналогии. Там взрыв машины - и там взрыв машины. А дальше начали раскручивать людей, с кем общались Грищенко, и нашли троих нынешних обвиняемых.
Но даже аналогия натянутая.
И почему тогда Грищенко не предъявляют обвинения в убийстве?
Возможно, ответ кроется в комментарии самого Грищенко, данном еще до ареста Рифмастера, в начале этой недели. Он говорил, что ему предлагали взят
Единственное, что отличает этот случай от предыдущих - четкая позиция на запугивание и криминализацию активной оппозиции. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Я б на месте пана Чекушки рвал бы когти на Мальдивы. ну как минимум можно и в Ростов
"В вонючей Рашке, населённой идиотами?" или "НА вонючей сРашке, населённой идиотами?"
Вот так лучше звучит. Только потом дупу не забудь под рамзановскую бутылку приготовить. хотя о чем это я? У вас кацарылых она и так разработана
чтоб ваше всё племя сдохло...!
давай дальше скули...
(C)
тфективо...