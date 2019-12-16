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 Украинского капитана Viking Sigyn, обвиняемого в аварии с жертвами на Дунае, снова арестовали в Венгрии

По информации прокуроров Венгрии, повторно арестован 64-летний украинский капитан круизного лайнера Viking Sigyn Юрий С.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP, решение об аресте 16 декабря принял Центральный районный суд Пешта. Данное решение может быть обжаловано. Арест был применен из-за опасений, что украинец может попытаться скрыться от следствия.

Капитан был недавно освобожден из-под стражи, но был обязан носить электронное устройство слежения.

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Напомним, в конце мая корабль столкнулся на Дунае с прогулочным катером Hableány ("Русалка"), в результате чего погибли 28 человек, преимущественно туристы из Южной Кореи.

Украинец находился с 13 июня под домашним арестом без права покидать пределы города, имея предписание дважды в неделю появляться в офисе следователей.

В конце ноября прокуратура Венгрии выдвинула официальное обвинение.

Источник: https://censor.net.ua/n3165699
 
 
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Це Європейське правосуддя?! Чи у мадьяр теж, закон що дишло?!
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это европа, детка, виновные сидят в тюрьмах, невиновные на яхтах и отдыхе, а не наоборот
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Чекаю новини про те, що його викупив Порошенко))) І хор петюшок -"тепер всі капітани України будуть боготворити Питра Ліксєїча")))
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бомбить косорилий? посиди на холодненькому
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