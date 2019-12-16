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 Политика Украины, Авто
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 ГСЧС передадут 31 аварийно-спасательный автомобиль для работы на месте ДТП, - Криклий. ФОТО

16 декабря Укринфрапроект получил 31 специальную аварийно-спасательную машину. Автомобили закуплены в рамках Государственной программы повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года. Специальный транспорт будет передан ГСЧС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

ГСЧС передадут 31 аварийно-спасательный автомобиль для работы на месте ДТП, - Криклий 01

Автомобили предназначены для обеспечения действий спасателей при проведении первоочередных аварийно-спасательных работ, ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, мероприятий по поиску пострадавших и оказания им домедицинской помощи, организации связи и оповещения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

"Противошоковые мероприятия, проводимые в первые часы после травмы, обеспечивают снижение смертности на 25-30%. По данным ВОЗ, из числа тех, кто погиб, 20% могли быть спасены, если бы медицинская помощь им была оказана сразу же на месте происшествия. Смертность среди тех, кто получил травму, повышается на 0,5% за каждый час отсрочки хирургического вмешательства. Поэтому для спасателей , которые работают на месте ДТП, важно вовремя обеспечить поиск пострадавших и оказание им домедицинской помощи", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий

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ГСЧС передадут 31 аварийно-спасательный автомобиль для работы на месте ДТП, - Криклий 02

Базовое шасси автомобилей - Ford Ranger. Комплектация: гидравлическое аварийно-спасательное оборудование (резак, разжимы, домкрат), пневматическое аварийно-спасательное оборудование (пневматические подушки), первичные средства пожаротушения, системы стабилизации поврежденных транспортных средств, аварийно-спасательные средства малой механизации, шанцевый инструмент, средства связи, навигации и оповещения, осветительная установка, аварийно-сигнальные фонари, спасательная платформа, вспомогательное оборудование.

Источник: https://censor.net.ua/n3165696
 
   
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На базі військових Кразів можна було зробити чудові рятувальні машини для ДСНС! Там і постраждалих є де розмістити і обладнання є куди поставити і навіть маніпулятор можна поставити для витягування вантажних машин з узбіччя на дорогу, або розтягування машин на дорозі після ДТП. Навіщо закуповувати якісь безглузді джипи - незрозуміло!
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В бокси ДСНС спокійно заїде військовий Краз з маніпулятором, а вони туди ставлять смішні маленькі джипи! Смішні міністри!
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Як швидкий надійний аварійно-рятувальний автомобіль непогано, можна швидко доїхати по поганим дорогам до ДТП, визволили та врятувати життя людей, хоча і недешевий, але людське життя дорожче.
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