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 В искусстве художнику разрешено все, - Монахова пообещала, что творцам не запретят нецензурную лексику и суржик

В Украине есть плеяда писателей и поэтов, которые использующих суржик и инвективную лексику как художественный элемент.

Об этом в интервью Укринформу сообщила омбудсмен по языковым вопросам Татьяна Монахова, передает Цензор.НЕТ.

Она объяснила, как будет реализовываться ее обязанность защищать государственный язык "от публичного унижения или пренебрежения, от умышленного искажения государственного языка в официальных документах и ​​текстах".

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"Будет четко прописан алгоритм, критерий того, умышленно ли это сделано, или это искусство. Я бы советовала не паниковать, в конце концов, мы современные люди и понимаем, что в искусстве художнику разрешено все", сказала она.

Она отметила, что в Украине есть плеяда писателей-постмодернистов и поэтов-постмодернистов, которые употребляют суржик и даже инвективную лексику как художественный элемент. "Например, если Сергей Жадан пишет стихотворение, и там есть нецензурная лексика, он это делает не для того, чтобы оскорбить или унизить государственный язык. Он художник, он так видит. Но другое дело - если к микрофону выходит человек и начинает утверждать, что украинский язык - это никакой не язык, это диалект какого-то другого языка, он недостоин обслуживать сферы жизни, и подает оценочные суждения, которые оскорбляют украинский язык", - заявила омбудсмен по языковым вопросам.

По ее словам, в каждом случае должна осуществляться лингвистическая экспертиза. "Если это касается искусства - это одна история, а если у кого-то цель оскорбить чувства людей, которые говорят на украинском языке, и государственный язык вообще, то это совершенно другая история, и мы будем принимать все меры, предусмотренные законом", - сказала Монахова.

Она также сообщила, что в секретариате уполномоченного по защите государственного языка будет создана общественная коллегия, чтобы вести диалог с обществом в этой сфере.

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"При секретариате будет создана общественная коллегия, поскольку нам нужен фидбэк от граждан. Мы будем приглашать к диалогу и активистов по языковым вопросам, людей, которые активно защищают язык, и языковедов, и писателей, всех желающих. Даже если человек работает в супермаркете на кассе, но переживает за судьбу украинского языка, - пусть приходит, выражает свои предложения, мысли, наблюдения. Это должен быть диалог с обществом", - заявила она.

Монахова объяснила, что уполномоченный по защите государственного языка является новым институтом, и закон предусматривает, что назначенное лицо вступает в полномочия через 6 месяцев.

"Эти полгода отводятся на создание секретариата. За это время нужно собрать команду, функции которой прописаны в законе: мы должны принимать жалобы, рассматривать их, принимать участие в судебных процессах, поэтому у нас должен быть мощный юридический отдел. Мы должны мониторить исполнение закона и его эффективность, будет создан аналитический отдел. Нужно осуществлять лингвистические экспертизы - будет штат квалифицированных лингвистов", - сказала Монахова.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165695
 
 
 Топ комментарии
 
Я никогда не ругался грязным матом! Мой мат всегда чист, свеж, опрятен и пахнет альпийскими лугами.(с)
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Уверен, что такие плакаты на русском не оскорбляют государственный язык Украины.В искусстве художнику разрешено все, - Монахова пообещала, что творцам не запретят нецензурную лексику и суржик - Цензор.НЕТ 761
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Кацапщина, аж прьот. Зелені орієнтовані не на захід, а на запоребрик
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Та пусть девок голых рисуют разной комплекции. Дело прибыльное---пойдёт. Оно же картина---ну кто догадается на суржике она говорит или Энеиду на память шпарит!
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Ось подивлюсь шо вони ще наобіцяють. Пішов я на Слабоду слова.
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Зрозуміло для кого цей закон.
Для Леся Подеревянського і Антіна Мухарського.
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Ти б подякував Супрун за те, що тобі лоботомію безкоштовно зробили.
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Спасибо жителям кривбасса за президента-********. (с) Ничего личного. Так увидел художник.
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Ну слава богу, теперь понятно В искусстве художнику разрешено все, - Монахова пообещала, что творцам не запретят нецензурную лексику и суржик - Цензор.НЕТ 3720 Я все думала, что депутаты в Раде матом говорят и пишут, а они творят оказывается.
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Надо админам взять на заметку: на Цензоре много художников
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Представляю разгул на форуме после принятия закона.
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Уверен, что такие плакаты на русском не оскорбляют государственный язык Украины.В искусстве художнику разрешено все, - Монахова пообещала, что творцам не запретят нецензурную лексику и суржик - Цензор.НЕТ 761
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Корисне є корисним лише у певний час та у певному місці.
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Ну дебилы,как в законе вы отделите художество от официоза,это же *** невозможно,твари займитесь экономикой,снижайте налоги,разгоните большую часть ГФС и держпраци,дайте бизнесу создавать рабочие места,а эти мрази за госсчет определяют кому можно суржиковать,а кого за это на рудники,стадо зеленых овец.
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ты баран? омбудсмен по языковым вопросам должен снижать налоги и заниматься экономикой?
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Баран твой отчим,где ты видишь моё обращение к языковому омбудсмену?
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я понял, ты срешь где попало и даже не видишь под какой новостью. В принципе баранам это свойственно
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Мне нет дела до того что ты понял,а что не понял,найди себе друзей и им сообщай про свои понималки.
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Нет, просто Рада должна заниматься первоочередными вопросами, а не фигней страдать, занимаясь не пойми чем и для чего. Хотя с воспитанием наших депутатов, этот закон для них самый важный - они же матом не ругаются, они на нем говорят.
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Лечить надо и лечить серьёзно тех кто принимает такую ахинею ...
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Эх, Супрун-Супрун, чуть-чуть ты недотянула до полного воплощения своих идей, одно словечко только успела разрешить....
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т.е. для того чтобы выразить все что я думаю о президенте и мандатованных мне нужно всего лишь представиться начинающим писателем?! СПАСИБО!!!
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Тебе просто надо встать с бутылки.
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краще на пляшці ніж на колінах перед ху@лом!
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Так встань с колен и сядь на бутылку!
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А на Цензорі вистачало тих, хто ображав українську мову. Їх тепер будуть судити?
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Ти забув в кінці жабенятко зелене втулити В искусстве художнику разрешено все, - Монахова пообещала, что творцам не запретят нецензурную лексику и суржик - Цензор.НЕТ 6071 В искусстве художнику разрешено все, - Монахова пообещала, что творцам не запретят нецензурную лексику и суржик - Цензор.НЕТ 9729
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Я никогда не ругался грязным матом! Мой мат всегда чист, свеж, опрятен и пахнет альпийскими лугами.(с)
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ага, тут на ЦН как Творонёшь , сразу на 3 дня творца а прикроют... В искусстве художнику разрешено все, - Монахова пообещала, что творцам не запретят нецензурную лексику и суржик - Цензор.НЕТ 8791
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смотря с какой политической ориентации.
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Какая публика, такие и ее кумири-митці...такие же и "творения" ...
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Кацапщина, аж прьот. Зелені орієнтовані не на захід, а на запоребрик
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Нажимаем на слово ФОРУМ. Справа читаем: "Сейчас на сайте: 188 писателей" В искусстве художнику разрешено все, - Монахова пообещала, что творцам не запретят нецензурную лексику и суржик - Цензор.НЕТ 5492
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Ми пам'ятаємо з чого почався захист української мови цієї фіфи.
З захисту людини,що вбила українця за вживання української.
А те,що при прийомі на держслужбу відмінили перевірку знання української,та дозволили в ВНЗ викладати російською-її не цікавить !
Матюччя вона дозволила ! Оце прорив ! (та й то,через експертну комісію).
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А он был?))) Перед тем как банить читаем до конца)))) "Я *** ваш Малибу, а ваш Майами обложу *****" ПТП feat ПЗТ - Малибу в конце клипа даже президент есть...
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Ну вот, а Зеленского за рояль упрекают. Не понимают некоторые искусство.
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В искусстве художнику разрешено все, - Монахова

А можно спросить мнение по этой теме (защиты мовы) не у этой московитки Монаховой , которая с детства слышала мат - перемат в семье, и видела вечно пьяного папку...., а у какого нибудь авторитетного филолога с украинской среды?
Например у Лины Костенко или Лариса Ницой, или той же Ирины Фарион... В искусстве художнику разрешено все, - Монахова пообещала, что творцам не запретят нецензурную лексику и суржик - Цензор.НЕТ 1570
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Есть перефразированное изречение родом из Библии:
Человеку всё позволено, но не всё полезно.
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В українській мові взагалі нема матюків, то всьо неподобство з кацапії до нас прийшло.
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"В искусстве художнику разрешено все" - ета нада так панімать шо художнікам можна Адольфа Аллоізавічя Гітліра васхвалять?
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Цікаво,по яким критеріям тепер будуть відрізняти матюкливого митця від не митця, входить до плеяди чи ні? Чи для цього достатньо мати ліцензію у вигляді членства у Спілці письменників України- і ось ти вже по профілю дипломований, й матюкайся де й скільки хочеш?
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Русский мир - заразная дрянь ... Еще лет 10 назад в Киеве такого количества мата на улице слышно не было . А сейчас каждый второй художник...
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Ця Монахова знає такі слова, як мораль, традиція, національна гідність? Чи вона вважає, що все це не для українців?
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Майдан стояв за цю гідність, а потім прийшли чужоземці і почали паплюжити, принижувати і зневажати український народ на їх землі, вимагаючи до себе поваги.
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Даешь "Ленинград" в искусстве, жопа, жопа, в общем я её люблю. Хорошо про это Шевчук сказал, учишь дурака, что неправильно это мат в искусстве,похабно, а он тебе. - Что ты меня жизни учишь.
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А там... в этом, как его лепрозории СН люди есть? Или только ублюдки водятся. Всё говно Украины всплыло в СН. Теперь, москальская скрепа - мат, и в Украине. Ох и быдло, эта ***** кремлёвская(я так вижу).
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