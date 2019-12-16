 В искусстве художнику разрешено все, - Монахова пообещала, что творцам не запретят нецензурную лексику и суржик

Об этом в интервью Укринформу сообщила омбудсмен по языковым вопросам Татьяна Монахова, передает Цензор.НЕТ.

Она объяснила, как будет реализовываться ее обязанность защищать государственный язык "от публичного унижения или пренебрежения, от умышленного искажения государственного языка в официальных документах и ​​текстах".

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"Будет четко прописан алгоритм, критерий того, умышленно ли это сделано, или это искусство. Я бы советовала не паниковать, в конце концов, мы современные люди и понимаем, что в искусстве художнику разрешено все", сказала она.

Она отметила, что в Украине есть плеяда писателей-постмодернистов и поэтов-постмодернистов, которые употребляют суржик и даже инвективную лексику как художественный элемент. "Например, если Сергей Жадан пишет стихотворение, и там есть нецензурная лексика, он это делает не для того, чтобы оскорбить или унизить государственный язык. Он художник, он так видит. Но другое дело - если к микрофону выходит человек и начинает утверждать, что украинский язык - это никакой не язык, это диалект какого-то другого языка, он недостоин обслуживать сферы жизни, и подает оценочные суждения, которые оскорбляют украинский язык", - заявила омбудсмен по языковым вопросам.

По ее словам, в каждом случае должна осуществляться лингвистическая экспертиза. "Если это касается искусства - это одна история, а если у кого-то цель оскорбить чувства людей, которые говорят на украинском языке, и государственный язык вообще, то это совершенно другая история, и мы будем принимать все меры, предусмотренные законом", - сказала Монахова.

Она также сообщила, что в секретариате уполномоченного по защите государственного языка будет создана общественная коллегия, чтобы вести диалог с обществом в этой сфере.

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"При секретариате будет создана общественная коллегия, поскольку нам нужен фидбэк от граждан. Мы будем приглашать к диалогу и активистов по языковым вопросам, людей, которые активно защищают язык, и языковедов, и писателей, всех желающих. Даже если человек работает в супермаркете на кассе, но переживает за судьбу украинского языка, - пусть приходит, выражает свои предложения, мысли, наблюдения. Это должен быть диалог с обществом", - заявила она.

Монахова объяснила, что уполномоченный по защите государственного языка является новым институтом, и закон предусматривает, что назначенное лицо вступает в полномочия через 6 месяцев.

"Эти полгода отводятся на создание секретариата. За это время нужно собрать команду, функции которой прописаны в законе: мы должны принимать жалобы, рассматривать их, принимать участие в судебных процессах, поэтому у нас должен быть мощный юридический отдел. Мы должны мониторить исполнение закона и его эффективность, будет создан аналитический отдел. Нужно осуществлять лингвистические экспертизы - будет штат квалифицированных лингвистов", - сказала Монахова.

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