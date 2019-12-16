 В Киеве при получении взяток на общую сумму 152 тыс. грн задержаны двое чиновников, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Один из руководителей госучреждения Минкультуры обещал предпринимателю провести все необходимые расчеты за поставленный им товар при условии получения "отката". 16 декабря он был задержан при получении 100 тыс. гривен.

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В этот же день в Киеве оперативники полиции задержали секретаря комиссии структурного подразделения Госслужбы морского и речного транспорта. За получение разрешительных документов на управление водными транспортными средствами чиновник требовал и получил 52,5 тысячи гривен взятки.

Сейчас чиновники задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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