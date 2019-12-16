 Автомобиль соратника Труханова Ахмерова сожгли в Одессе. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ, сообщили источники в правоохранительных органах.

Загорелся автомобиль депутата Одесского областного совета Александра Ахмерова.

Ахмеров является депутатом от партии "Доверяй делам", и.о. первого заместителя директора департамента коммунальной собственности горсовета и членом горисполкома. Ранее Ахмеров возглавлял Одесский горизбирком.

Также, по информации источника, у Ахмерова был конфликт с директором департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексеем Спектором.

По информации источника причина конфликта лежит в плоскости между мэром Одессы Геннадием Трухановым и бизнесменом, которого называют "теневым директором Одессы" Владимиром Галантерником.

По данным ГУ ГСЧС в Одесской области, сообщение о возгорании легкового автомобиля на ул. Артиллерийская поступило в 16:24. Спасатели пожар локализовали в 16:39 и в 16:44 его ликвидировали.

"В результате пожара огнем поврежден моторный отсек автомобиля. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы основной пожарной техники и 11 человек личного состава. Причина пожара устанавливается", - сообщили в ГСЧС.

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