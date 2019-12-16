 Автомобиль соратника Труханова Ахмерова сожгли в Одессе. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ, сообщили источники в правоохранительных органах.
Загорелся автомобиль депутата Одесского областного совета Александра Ахмерова.
Ахмеров является депутатом от партии "Доверяй делам", и.о. первого заместителя директора департамента коммунальной собственности горсовета и членом горисполкома. Ранее Ахмеров возглавлял Одесский горизбирком.
Также, по информации источника, у Ахмерова был конфликт с директором департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексеем Спектором.
По информации источника причина конфликта лежит в плоскости между мэром Одессы Геннадием Трухановым и бизнесменом, которого называют "теневым директором Одессы" Владимиром Галантерником.
По данным ГУ ГСЧС в Одесской области, сообщение о возгорании легкового автомобиля на ул. Артиллерийская поступило в 16:24. Спасатели пожар локализовали в 16:39 и в 16:44 его ликвидировали.
"В результате пожара огнем поврежден моторный отсек автомобиля. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы основной пожарной техники и 11 человек личного состава. Причина пожара устанавливается", - сообщили в ГСЧС.
Видео - Думская
Это после всего написанного.Могу помочь.Кинули бутылку с зажигательной смесью.
-А что случилось с машиной?
-Она сгорела
только автомобиль?)
без самого соратника?)))
Ау, лысый?!!!
А ну слабайте " Горилла тачка!"
Поржать хочу))
- Беня, - сказал папаша Крик, старый биндюжник, слывший между биндюжниками грубияном, - Беня, ты знаешь, что мине сдается? Мине сдается, что у нас горит сажа…
- Папаша, - ответил Король пьяному отцу, - пожалуйста, выпивайте и закусывайте, пусть вас не волнует этих глупостей…
И папаша Крик последовал совету сына. Он закусил и выпил. Но облачко дыма становилось все ядовитее. Где-то розовели уже края неба. И уже стрельнул в вышину узкий, как шпага, язык пламени. Гости, привстав, стали обнюхивать воздух, и бабы их взвизгнули. Налетчики переглянулись тогда друг с другом. И только Беня, ничего не замечавший, был безутешен.
- Мине нарушают праздник, - кричал он, полный отчаяния, - дорогие, прошу вас, закусывайте и выпивайте…
Но в это время во дворе появился тот самый молодой человек, который приходил в начале вечера.
- Король, - сказал он, - я имею вам сказать пару слов…
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- Король, - произнес неизвестный молодой человек и захихикал, - это прямо смешно, участок горит, как свечка…
Лавочники онемели. Налетчики усмехнулись. Шестидесятилетняя Манька, родоначальница слободских бандитов, вложив два пальца в рот, свистнула так пронзительно, что ее соседи покачнулись.
- Маня, вы не на работе, - заметил ей Беня, - холоднокровней, Маня…
Молодого человека, принесшего эту поразительную новость, все еще разбирал смех.
- Они вышли с участка человек сорок, - рассказывал он, двигая челюстями, - и пошли на облаву; так они отошли шагов пятнадцать, как уже загорелось… Побежите смотреть, если хотите…
ворымыролюбные реформаторы рвут друг друга.
Александр Солженицын.архипелаг ГУЛАГ