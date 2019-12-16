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Все про:авто (3692) поджог (683) Труханов Геннадий (226)

 Автомобиль соратника Труханова Ахмерова сожгли в Одессе. ВИДЕО

В понедельник около 16 часов 30 минут загорелся внедорожник, припаркованный на улице Артиллерийской в ​​Одессе, где расположен департамент коммунальной собственности Одесского горсовета. По словам очевидцев, злоумышленник бросил на автомобиль бутылку с зажигательной смесью.

Об этом  Цензор.НЕТ,  сообщили источники в правоохранительных органах.

Загорелся автомобиль депутата Одесского областного совета Александра Ахмерова.

Ахмеров является депутатом от партии "Доверяй делам", и.о. первого заместителя директора департамента коммунальной собственности горсовета и членом горисполкома. Ранее Ахмеров возглавлял Одесский горизбирком.

Также, по информации источника, у Ахмерова был конфликт с директором департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексеем Спектором. 

По информации источника причина конфликта лежит в плоскости между мэром Одессы Геннадием Трухановым и бизнесменом, которого называют "теневым директором Одессы" Владимиром Галантерником. 

По данным ГУ ГСЧС в Одесской области, сообщение о возгорании легкового автомобиля на ул. Артиллерийская поступило в 16:24. Спасатели пожар локализовали в 16:39 и в 16:44 его ликвидировали.

"В результате пожара огнем поврежден моторный отсек автомобиля. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы основной пожарной техники и 11 человек личного состава. Причина пожара устанавливается", - сообщили в ГСЧС.

Видео - Думская 

Источник: https://censor.net.ua/n3165692
 
 
 Топ комментарии
 
Автомобиль соратника Труханова сожгли в Одессе

только автомобиль?)
без самого соратника?)))
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Причём тут это?У машины тоже что ли паспорт российский?
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Причина пожара устанавливается", - сообщили в ГСЧС.Источник: https://censor.net.ua/n3165692.

Это после всего написанного.Могу помочь.Кинули бутылку с зажигательной смесью.
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Тю. Да ещё проще, Шэ Холмс обзавидуется:

-А что случилось с машиной?
-Она сгорела Автомобіль соратника Труханова спалили в Одесі - Цензор.НЕТ 8338
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Може бути і провокація, щоб мати привід верещати про політичні переслідування. З них станеться.
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Наверное автомобиль был тещин? Теща и сожгла его чтобы зятьку насолить.
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Я так понимаю,делам ахмерова не сильно доверили и поэтому его машину доверили огню. Хорошее дело. Доверяем.
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Автомобиль соратника Труханова сожгли в Одессе

только автомобиль?)
без самого соратника?)))
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думаєте ,ситуація буде в цьому напрямку мінятись?)))
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Надеюсь, они там на пороге грандиозного шухера Автомобиль соратника Труханова Ахмерова сожгли в Одессе - Цензор.НЕТ 3625
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Остальным соратникам Труханова приготовится и рассчитаться на раз-два !!! Автомобиль соратника Труханова сожгли в Одессе - Цензор.НЕТ 9065
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Ау, веревка?!!
Ау, лысый?!!!

А ну слабайте " Горилла тачка!"
Поржать хочу))
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Над двориком протянулся внезапно легкий запах гари.
- Беня, - сказал папаша Крик, старый биндюжник, слывший между биндюжниками грубияном, - Беня, ты знаешь, что мине сдается? Мине сдается, что у нас горит сажа…
- Папаша, - ответил Король пьяному отцу, - пожалуйста, выпивайте и закусывайте, пусть вас не волнует этих глупостей…
И папаша Крик последовал совету сына. Он закусил и выпил. Но облачко дыма становилось все ядовитее. Где-то розовели уже края неба. И уже стрельнул в вышину узкий, как шпага, язык пламени. Гости, привстав, стали обнюхивать воздух, и бабы их взвизгнули. Налетчики переглянулись тогда друг с другом. И только Беня, ничего не замечавший, был безутешен.
- Мине нарушают праздник, - кричал он, полный отчаяния, - дорогие, прошу вас, закусывайте и выпивайте…
Но в это время во дворе появился тот самый молодой человек, который приходил в начале вечера.
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Джугашвили взрывал и сжигал все рюсскае говвно с 1905 года...вперед таварыщи
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это хорошо что воры мыролюбные реформаторы рвут друг друга.
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Пол страны сидело,пол страны смотрело за этим дерьмом.
Александр Солженицын.архипелаг ГУЛАГ
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Труханова и Ахмерова сожгли в Одессе ,как то так звучит интересней и позитивней
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БЕСЛАН и НОРД-ОСТ не сравнимы,ИБО РЮССКАЕ ГОВНО ШИРШЕ И КРАСИВШИ
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